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ПРЕЗЕНТАЦИЯ (АНОНС)

СР, или Трехэтажный разговор

Наконец стало известно, чем занят вице-премьер-министр «без портфеля культуры» в свободное от возведения трехэтажного особняка время: он сочинил книжку из «трех разговоров». Таким образом г-н Кириленко компенсирует запрет на ввоз в Украину российской макулатуры - замещает ее макулатурой собственного изготовления.


В редакцию «Обкома» поступило приглашение на сегодняшнюю презентацию книги вице-премьера по «гуманитарке» Вячеслава Кириленко – «вице-премьера без культуры», как мы это называем. Напомним: с конца 2014 г. Слава совмещал должность вице-премьер-министра с постом министра культуры, а весной 2016 потерял «портфель» министра и остался просто вице-премьером.

Освободившись от совместительства, Слава занялся тем, чем и должен заниматься настоящий мужчина: воспитывал детей, строил замок размером с сельский Дом культуры, засадил деревьями поместье, защитил диссертацию жены (в смысле – защитил от злопыхателей, уличивших Катю в плагиате, стилистическом бреде и псевдонаучном содержании, см. Не «проффесором» единым: академические шапки срывают с не самых последних голов страны)…

Итогом этой бурной деятельности стала книга, в которую вошли целых «три разговора». Казалось бы, мелочь, не ПСС (полное собрание сочинений). Применительно к случаю писателя Кириленко - не полное СР, а просто СР (собрание разговоров).

Однако если кто-то подумал, что это разговоры о том, какие обои поклеить на стены замка снаружи, или расшифровка бесед с супругой Катей на тему «прибить паркет обычными, ржавеющими гвоздями или все же ну его нафиг – проще заказать золотые», - тот глупейшим образом заблуждается! Книга Славы не о том, разумеется. Покупателю-книголюбу достаточно просто взглянуть на ее обложку, чтобы принять решение: открывать ее или лучше не надо.

Нет, кто спорит, с Патриархом всегда интересно и полезно пообщаться, исповедаться, пора и о душе подумать.

С автором «Черного ворона» Шкляром – тоже: он еще с 90-х, например, «выражал мысль», что «Крым никогда исторически не был украинской территорией, и если нация больна и не может переварить, освоить эту территорию, то от нее лучше избавиться. Это все равно, когда у человека гангрена ноги, и чтобы все тело не заболело, – ее просто отрезают».

Призыв Василя, как известно, был услышан – и «вежливые» военные хирурги в зеленых халатах оттяпали эту зараженную нижнюю конечность страны, чик – и готово.

Ныне Василь Шкляр выражает еще более глубокие мысли: «Будь-яке російськомовне середовище є плацдармом «руского міра». Ми можемо говорити про патріотів російськомовних, які стоять на передку. Але в цьому теж немає нічого дивного. Чому б їм не захищати території, на яких їм жилося краще, ніж україномовним?..»

Такая вот «окопная правда», как говорили советские литературоведы… Если довести «мысль» Шкляра до логической глубины, то упрешься в самое дно: а чего ради скорбеть о погибших на Донбассе русскоязычных героях Украины? – им же и на том свете лучше, чем болтунам здесь, в грешном тылу.

В приглашении, которое мы сегодня получили, в частности, пишется, что в книге содержится диалог Славы «із письменником Василем Шклярем про вплив його книг на формування суспільних настроїв та творення нових архетипів українського Героя». Это может заинтриговать.

Но о чем можно говорить с Вереснем (Сытником)?! Его незабываемый голос мы и без записей Славы слышим десятилетиями и по радио, и в телеэфире, и во время выборов «Озимого поколения»… Сколько можно выслушивать этого носителя «бархатного», сытого тембра, годами перемалывающего избитые, точнее, уже затоптанные ногами трюизмы с видом обожравшегося - до обиды на весь мир - кота?

Резюмируем. По нашему мнению, Вячеславу Кириленко стоило бы издать эти «Три разговора» в трех отдельных томах. Вот мы бы в редакционную библиотеку приобрели том «Филарет», еще бы по одному «Филарету» – домой (или с прицелом на подарок). Кто-то другой купил бы «Шкляра» - а «Вересня» бы не купил никто. Такой формат читателям и удобен, и не столь накладен.

А на сегодняшнюю вечернюю презентацию, куда нас так любезно пригласила пресс-служба вице-премьера Кириленко, мы не пойдем. Пусть другие, более сдержанные коллеги спрашивают его о квадратуре этажей, периметре забора, о высоте потолков и глубине подвала и бассейна; сколько на «коммуналку» уходит зарплаты.. А мы опасаемся, что можем легко и сразу перейти на трехэтажные «имперские матюки» ((с) Александр Кривенко) – а это не так культурно, как кажется, хотя и интересно, конечно.

Приходите все, не только журналисты! В анонсирующем презентацию ролике объявлено: «ВХІД ВІЛЬНИЙ»:

«КОЛИ: 12 липня 2018 року, початок о 18.00.

ДЕ: місто Київ, «Книгарня Є» на вулиці Лисенка, 3.

УЧАСНИКИ: Патріарх усієї Руси-України Філарет, письменник Василь Шкляр, телеведучий Микола Вересень та політик В’ячеслав Кириленко».

Приходите. Станете свидетелем или даже соучастником 4-го разговора.


Павел СЕМАШКИН

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12 Июля 2018 14:43

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 