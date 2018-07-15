ОБКОМ-WEEKEND Монаха Киево-Печерской Лавры (МП) проглотила акула!.. (об одном offline-блогере-редакторе-репортере-манипуляторе)

1877 год. Свежий номер ежемесячного журнала, издаваемого частным лицом. Это не know how, разумеется. Но «ноу-хау» в том, что и заполняет, и редактирует журнал он же, издатель. Своими текстами («постами») забивает каждый выпуск полностью – от корки до выходных данных… (Для сравнения: в эти же самые годы Иван Франко с единомышленниками создает и редактирует не один и не два журнала: он создает – власти закрывают, он открывает новые – их тоже уничтожают с «конфискацией», но при всех достоинствах и смелости этих изданий, они все же были традиционными: с редколлегиями, авторами, корректорами, гонорарами, наверное, и т.п.) Подчеркнем: то был не «литературный» журнал (в принципе, любой графоман мог ежемесячно выпускать мизерным тиражом книжечку своих «злободневных» стишков). Нет, речь именно о публицистике на «важные и актуальные» темы международной и внутренней политики, о культурных и криминальных событиях; репортажи из зала суда, переписка с читателями и т.п… даже заметки о подлинных афоризмах и лишь приписываемых кому-то; порой печатаются и новинки сугубо художественного своего творчества – в общем, «все как мы любим». Сейчас этим не удивишь. К примеру, министр виртуальных дел Аваков может легко наскирдовать своих постов в «Фейсбуке» до более чем 100500 – и презентовать их не то что журналом, а целой книгой. Правда, возможно, не каждый месяц - хотя мог бы и еженедельно. Тем более, что опыт такого творческого подхода у министра уже есть. Как отметил в своей рецензии Майкл Щур, из 160 страниц книги писателя Арсена Авакова «Ленин с нами?» 30 стр. составляет статья Авакова 10-летней свежести, еще 30 стр. - произведения других авторов и еще 70 страниц - это «комменты» к статье Авакова из Интернета (тираж 14 тысяч экземпляров). (Глава МВД Украины Арсен Аваков (справа) подписывает свою книгу для главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной (слева), фото dozor.com.ua) Но во второй половине XIX столетия министра Авакова еще не было. Так что лучше в то «позапрошлое» и вернемся. Итак, «кликаем» - открываем (точнее – разрезаем) свежий журнал. Провоцирующий («манипулятивный» или «продающий», как ныне принято выражаться) заголовок сразу бросается в глаза. Но пользователь СМИ ХIX века еще не столь развращен и искушен, печатное слово склонен воспринимать всерьез – и потому сразу, уже первой строкой его предупреждают: без паники, уважаемый читатель! Столь «шокировавший» вас заг «Еврейский вопрос» не вполне соответствует предлагаемому к вашему прочтению тексту («О, НЕ ПОДУМАЙТЕ, ЧТО Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАТЕВАЮ ПОДНЯТЬ "ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС"!»). И уже второе предложение объясняет недоумевающему пользователю журнала (так какого ж черта ты такой заг поставил, а сам тут же «О, не подумайте…», а?!) причину указанного несоответствия: «Я НАПИСАЛ ЭТО ЗАГЛАВИЕ В ШУТКУ». Смешного в заге нет ничего абсолютно, скорее напротив: он настораживает, раздражает, тревожит, «играет на низменных инстинктах толпы» – в общем, «желтый», гадкий заг (как, впрочем, и сам «пост», который этот «вопрос» как раз и «поднимает» - но «целевая аудитория» как раз на тухлятину и набежит). Так что «в шутку» здесь означает «не совсем правда», именно не «действительно». Но напуганный пользователь более любопытен. …1877 год. По улицам уже носятся, и не только в Америке, пацаны с пачками газет и орут - может быть, просто запомнив то, что им в редакции (или оптовые распространители) приказали орать прохожим. (США, 1910 г., фото Льюис Викс Хайн, источник krossworld.livejournal.com) Не исключено, что кое-кто из них уже в состоянии по слогам прочитать набранное «большими буквами», вроде: «Прибор Эдисона запомнит ваш голос и передаст его потомкам!», «Умер самый богатый американец Вандербильт!», «Война с Турцией! Константинополь наш!»… Ясно, что не малолетки «из низов» решали, как анонсировать лучшее («гвоздь») свежего номера: чтобы и суть не исказить, и чтобы кратко, и чтобы услышали в уличном гаме и «купились». И заголовок мальчишкам – как шпаргалка. Могли быть, разумеется, и совершенно фальшивые сенсации, допустим: «Акулы в Днепре! Монаха Киево-Печерской Лавры проглотила акула!» Но и в подобных случаях заголовок был призван максимально точно отразить содержание «фейка». И на таком невинном, патриархальном фоне – вот это самое: «Я написал это заглавие в шутку». И вообще - это мой блог. Тут пишу только я (правда, подписка за деньги). Никакой «политкорректности», минимальный пиетет к «журналистским стандартам», сплошь «оценочные суждения» (правда, цензура тоже есть, порой вырывает целые страницы и материалы). Через сто с лишним лет, уже в XXI веке, кто-то из соцсетевых авторов назовет этого шутника «первым блогером». Пожалуй, удачно. «Опередил свое время» - тоже соответствует. (перечитывая «подшивку» журнала Федора Достоевского «Дневник писателя»; раньше не замечал в этом «придумал заг специально такой» указанного свойства, актуального и характерного не столь для блогосферы, сколько для Интернет-СМИ с «манипулирующими» заголовками… кх… закашлялся, извиняюсь… заголовками ленты новостей). P.S.: Перечитал заг уже этого, своего «поста»… вышло тоже «в шутку», а вроде бы и не намеревался… хотя нет, конечно же, именно и намеревался, чего уж тут! Решил добавить в скобках «подзаг» - вроде бы разъяснительно-«информативный» - то же самое вышло… просто «достоевщина» какая-то! А потом даже малость ужаснулся: ведь объективно, как классический «полезный идиот», подыграл нашим извечным северным врагам на новом этапе их борьбы с бездуховными космополитами!.. Вот это вот все: «Стефенсон угнал паровоз у русского Ползунова», «Хваленый бейсбол – это наша лапта!», «У Попова итальянцы стащили радиоприемник», «Россия – родина слонов», «Достоевский – предтеча «Фейсбука»!..))

Алексей МИРОНОВ Версия для печати 15 Июля 2018 16:52 Опубликовать Tweet





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