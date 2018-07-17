КАНУНЫ Хельсинкский пакт о ненападении и дневники Владимира Вернадского Судя по всему, «ватники» на онлайн-просторах всего мира восприняли (да и ожидали заблаговременно) переговоры Трампа с Путиным как некий аналог переговоров Молотова и Риббентропа в августе 39-го. То есть, с воодушевлением восприняли итоги вчерашней встречи в Хельсинки и с наслаждением смакуют отклики мировой прессы о том, что Путин опять «всех переиграл»…

Официальная, открытая, часть переговоров – вот она, на брифинге, но, судя по реакции россиян, они предполагают, что наедине Трамп и Путин сделали что-то еще более хорошее – типа «секретных протоколов». Два «лучших друга физкультурников» всего мира наглядно демонстрировали, что ничего плохого от их затянувшихся переговоров остальному человечеству ждать не стОит – будет лишь лучше и веселее… Ну и понеслось по СМИ и соцсетям РФ дружное и удалое - как тогда, в середине прошлого века: мол, ништяк, товарищи, ура! Скоро, через пару лет, все устаканится, будем бельишко с бархатными кружевами носить, урожайность и надои повысим по сравнению с 1913-м, радио в каждый сортир проведем, хамоном и сырами заграничными объедимся… Но не прошло и двух лет, как голосом Молотова по радио о таком обломе («вероломстве») сообщили, что из сортиров всей необъятной страной на улицы повыскакивали. Люди старшего поколения наверняка помнят рассказы еще более взрослых советских людей о том, ах как же хорошо было перед войной! Все цвело и развивалось, «снабжение» (одно из самых мерзких советских словечек) улучшалось, настроение было самое радужное, песни пелись бодрые и мирные, про танкистов-трактористов, мечтали только о хорошем, верили в светлое… Польшу упразднили, прибалтов и «западенцев» освободили, вот только с финнами что-то не сразу заладилось, но все равно – Выборгнаш!.. До «перестройки» (когда были обнародованы материалы, проливающие свет на эту «миролюбивую агрессию» Совдепии) да и сейчас нередко, нападение на Финляндию с целью учредить там что-то вроде нынешних ОРДЛО - «Финскую народную республику», советские люди и постсоветские россияне оправдывали и оправдывают тем, что якобы удалось обезопасить Ленинград – отодвинуть границы. Но прошло два года, и получилось как у Зощенко («Что это, говорит, за шум, а драки нету?» - Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка») – отодвинутая граница обернулась блокадой «колыбели революции» и голодомором городского масштаба. И что примечательно: «пиндосы» и «бритиши» в Мурманск через Атлантический океан грузы доставляли, тонули целыми экипажами от торпед немецких подлодок, а «родная советская власть»… впрочем, лучше приведем еще одну, на сей раз Марка Солонина цитату: «Нынешние «патриоты совка», захлебываясь в крике и пене, пытаются доказать, что сиволапые русские не могли, ну никак-никак не могли найти пару ржавых посудин, паровой буксир с трубой и провести их по Ладожскому озеру»… В 2008 г. весь этот ностальгический оптимизм по предвоенным временам был описан Юрием Нестеренко в его знаменитом «Ах, какая была держава!..»: «А какое кино снимали Наши лучшие режиссеры! А какие звенели песни! Как от них расправлялись плечи! …И алели над нами флаги С черной свастикой в белом круге». …В 1993 году российский журнал «Дружба народов» опубликовал дневники за 1940-й год знаменитого украинца Владимира Вернадского, чьим именем названа Национальная библиотека Украины. Академик жил тогда в Ленинграде. Начиная с 1 января того года (война с Финляндией идет уже больше месяца), он неизменно фиксирует одно и то же: тревога нарастает, в городе полно раненых, зарубежные радиоголоса сообщают какие-то ужасные сведения о потерях советских агрессоров… по городу ползут еще более невероятные слухи… исчез бензин… всюду очереди («хвосты», как называет их Вернадский), пропал сыр и хлеб (ходят слухи, что в Москве хлеб еще есть). Жданова он считает «мелким бездарем». Вот запись от 1-го января 1940-го: «Резкое противоречие между сообщениями правительства и реальностью… Ничего нет в магазинах. Хвосты все увеличиваются, и ропот растет». Запись от 12 января: «Один день мы остались без хлеба. Полный хаос, и видишь, что легко может быть паника со всеми ее последствиями. По-видимому, по всей стране не хватает и хлеба, и пищевых продуктов… А наряду с этим, как в насмешку, идет пропаганда о «счастливой» у нас жизни». И вот это замечательно – об «эффективном менеджменте» преступной империи: «Рассматривая сложившееся положение, видишь 10-15 мильонную армию заключенных и спецссыльных. Последние производят дешевый – рабский труд, превосходящий в среднем труд рабочих». Правда, выводы Вернадского мало чем отличаются от типичных обывательских суждения советских, да и нынешних российских обывателей: «Причина ясна: плохой выбор людей – невежды и преступный элемент проникают в партию… выбор определяется – как никогда раньше – «благонадежностью»… я как-то сказал Кржижановскому: «И откуда вы выбираете гоголевско-щедринских типов!». Видимо, Владимиру Ивановичу как одному из основоположников учения о ноосфере, о новой космической силе – «силе разума человека, устремленной и организованной воле его как существа общественного» - эти наблюдения за окружающим «человеческим материалом» было особенно невыносимы… Воспоминания об арестах коллег, сотрудников, родственников, совершенно жуткие истории о невинно убиенных и покончивших с собой от отчаяния (женщина-хирург из Малоярославца)… упоминания «преступника Ягоды» и «сумасшедшего Ежова»... слухи об обысках у Николая Вавилова и показательная запись от 9 сентября: «Удивительно, как мало впечатления (выражающегося явно и определенно) от ареста Н.И. Вавилова». Но мы остановимся на внешнеполитических заметках Владимира Ивановича того периода – в первый год после пакта. Запись от 29 августа: «Гитлер предложил Сталину и Молотову организовать обмен научными достижениями… между Германией и Советским Союзом». Ну чем не вчерашняя вечерняя «передовица» российской Газеты.ru: «Если… полноценный научный, культурный и образовательный обмен, диалог экспертов и интеллектуалов двух стран станет обыденным явлением… это и станет путем к нормализации отношений» между США и РФ. Правда, указанная выше запись из дневника Вернадского имела продолжение: «Выяснилось, что наши достижения не так велики – что обнаружилось после работы комиссии НКВД во главе с самим Берией…» Или вот еще – о внешнеполитической ситуации (запись от 29 сентября): «Опубликованное вчера соглашение Германия – Италия – Япония (так называемый «Берлинский пакт», опубликован 28.09.1940 в «Правде» - «Обком»), о возможности которого наша печать в ее куцей и урезанной информации ничего не сообщала, произвело огромное впечатление. На этом фоне особенно тревожна проблема Китая и страх того, что мы вмешаемся. Развал тыла и низкий уровень военных «генералов» - штаба. Глухое, все растущее и глубоко проникающее недовольство властью». И вот напоследок – запись от 29 октября 1940-го (тезисно, в телеграфном темпе): «Большая тревога. Ждут разрыва с Германией. Большой страх. Полный хаос. Глухое, но общее недовольство. Голод всюду. Причина ясна – бездарная организация. Низкий уровень носителей власти. У нее нет людей – а в стране их много». Если вам (уверены, еще не раз) доведется услышать о прелестях жизни в СССР перед войной – вспомните тогда хотя бы эти свидетельства. И – итогом дня 29.10.1940: «Говорят, в Финляндию возвращаются прежние жители – их убивают новые поселенцы». Имеются в виду, что убивают тех финнов, которые «отошли» к СССР вместе с оккупированной «Советами» территорией, – и на землю которых приперлись предшественники нынешних «православных казаков», якутов-«отпускников», бурятских «трактористов» и московских «шахтеров», захвативших часть Украины, и вынудивших покинуть родные места более 1,5 миллиона украинцев. «Карельская резня», можно сказать, о которой слышно куда меньше, нежели о трагических событиях на Волыни… ***** Вчерашние выступления Трампа и Путина – почти цитаты из вступлений того же Молотова образца 1939 г.: «Главное значение советско-германского договора о ненападении заключается в том, что два самых больших государства Европы договорились о том, чтобы положить конец вражде между ними, устранить угрозу войны и жить в мире между собой. Тем самым поле возможных военных столкновений в Европе суживается… Этот договор показывает, что теперь нельзя решать важные вопросы международных отношений — тем более вопросы Восточной Европы — без активного участия Советского Союза, что всякие потуги обойти Советский Союз и решить подобные вопросы за спиной Советского Союза должны окончиться провалом. Советско-германский договор о ненападении означает поворот в развитии Европы… Этот договор не только дает нам устранение угрозы войны с Германией… — он должен обеспечить нам новые возможности для роста сил, укрепления наших позиций, дальнейший рост влияния Советского Союза на международное развитие». В общем, мяч в игре, ловите... Да и Трамп фактически цитирует Гитлера периода после пакта-39 и до 22.06.1941: «Я предпринял шаги, направленные на изменение отношений с Россией»… Про Путина и говорить нечего: гэбэшник врал, врет и будет врать, а если опозорится на глазах у всего мира, то за ним сразу подотрут. P.S.: В том же номере «Дружбы народов» (№9, 1993 г.) опубликовано обширное интервью с Вячеславом Чорновилом «Грехопадение после путча». Замечательный, почти пророческий текст. Жаль, что в Укрнете его невозможно отыскать. Вот бы вечному недоучке-эксперту по всем вопросам Тарасу не метаться по политическим проектам и телестудиям, а собрать воедино творческое наследие отца… Впрочем, о чем это мы?

Евгений КОСЯЧКОВ Версия для печати 17 Июля 2018 19:49 Опубликовать Tweet





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