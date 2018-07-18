«Я ЗНАЮ ПРЕЗИДЕНТІВ!..»

Герман вважає Трампа щирим, але недосвідченим бовдуром, типу Януковича

Їм обом бракує шарму. Вони обидва не відшліфовані. Їм обом бракує Гані.

Учора у «Вечірньому праймі» телеканалу «112» спільниця екс-президента України Януковича Ганна Герман розповила аудиторії про помилки, які зробив на зустрічі з Путіним американський президент, и дала йому декілька безкоштовних порад.

Ганя розмірковувала про значення щирості у світової політиці. Декілька її висловів:

«Американське суспільство розколото!.. (треба було додати «розколото на три частини», як в передвиборчих роликах Януковича зразка 2004 року: захід – за США, схід – за Росію, все інше – «другий сорт» – «Обком»)

…Політика це така манерна дама, яке не любить щирості. Політики, які дозволяють собі щирість, вони часто програють бої. Але вони завжди виграють війну - тому що Господь любить щирість! Любить правду!!..

…Трампу бракує політичного досвіду.

…Він сказав, що довіряє і своїй розвідці, й Путіну. А треба було сказати: я довіряю своєї розвідці – і хотів би довіряти Путіну.

Я знаю президентів і політиків, які не розуміли, що іноді єдина кома, наголос можуть зруйнувати імідж»…

Не важко здогадатися, що мала на увазі Ганя – особливо, якщо слухати її «наголоси», її паузи-натяки і дивитися на вираз обличчя цієї «манерної дами». Нагадаємо, що декілька тижнів тому вона вже вказувала, що такому «щирому» бовдуру, як Віктор Федорович Янукович завжди бракувало слів задля спілкування з людьми: «Віктор Федорович не був гарним спікером… йому важно було спілкуватися з людьми… Єдиною його провиною було те, що він не вмів розмовляти з людьми». Коротше, свята істота, як теля.

Патологічна неспроможність простих й щирих людей (чи то Трамп, чи Янукович, чи взагалі якась дівчина з села) бути непростими й нещирими завжди засмучувала Ганю до самих глибин її шляхетного кишківника. Нагадаємо, чим вона дорікала героїню свого роману «Червона Атлантида»: «Марічка була, як на камені вибита... Але їй бракувало шарму. Вона була не відшліфована».

У цьому сенсі Гані більш до вподоби мертві. По-перше, мрець, як правило, мовчить. А якщо він ще до домовини і урочистих похорон встиг гарно вдягнутися, то це викликає у Гані майже естетичне задоволення: чоловік згаданої Марічки угодив якось під авто (і не якісь там «жигуль» чи «КамАЗ», а під «порше»), внаслідок чого лежав на пішохідному переході такий «елегантний, ще не старий... Хтось сторонній міг його прийняти за професора чи богемну знаменитість».

Але вже після виступу Герман на телеканалі «112» трапилася прикра несподіваність. Той самий Трамп, повернувшись до США, заявив, що не був він таким щирим на перемовах з Путіним, як його зображувала Ганя. Він відверто зізнався, що він обмовився і насправді він погоджується із висновками американських спецслужб про ймовірне втручання РФ у президентські вибори 2016 року. А непорозуміння – це лише наслідок використання президентом США подвійного заперечення: «Речення повинно було звучати «Я не бачу ніякої причини, чому б це не була б Росія», - свого роду подвійне заперечення». Ось и все.

Тобто Дональд виявився не таким вже щирим і «тупим предметом», як Віктор Федорович, і яким його так старанно і натхненно малювала Г. Герман у прямому ефірі - як ідіота, який не в змозі «аналізувати деталі».

Євген КОСЯЧКОВ