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ЦЕ НЕ РОЗКІШ

Це витівки Фукса й його «любих друзів»

фото bin.uaПасажирам Києва недарма погрожують загонами «ввічливих зелених» контролерів: у столичного метро намагаються відсудити ще півмільярда.


Різке підвищення вартості проїзду – 8 грн. у метро і наземному транспорті – яке кияни минулої суботи проковтнули з відчуттям глибокого розуміння його необхідності, надихає угрупування Фукса продовжувати у тому ж дусі.

ТОВ «Укррослізинг» через суд хоче стягнути з комунального підприємства «Київський метрополітен» 526,24 млн грн. Відповідна інформація розміщена на сайті «Судова влада», повідомляють Наші гроші.

В повідомленні йдеться, що судовий розгляд в Господарському суді Києва призначено на 8 серпня 2018 року на 10:45.

Як відомо, у 2017 році Вищий господарський суд України після рішень нижчих судів зафіксував стягнення з комунального підприємства «Київський метрополітен» на користь фірми «Укррослізинг» 1,96 млрд грн. за частково неоплачену поставку сотні вагонів метро у 2009 році.

З загальної суми програшу метрополітенівців 1,96 млрд грн. безпосередньо заборгованість з оплати частини вагонів становить лише 0,36 млрд грн. і ще 0,11 млрд грн. – це борг оплати відсотків за користування предметом лізингу. Ще 0,23 млрд грн. припало на інфляційні втрати. Набагато більшу суму склав «коефіцієнт коригування» у розмірі 1,19 млрд грн.

Йдеться про повернення «Укррослізингу» грошей за лізингову поставку вагонів метро у 2009 році. По тій оборудці Держфінінспеція відразу у 2009 році повідомила, що сума втрат метрополітену становить 770,8 млн грн (55%). Окрім завищеної вартості самих вагонів, ревізори відмітили «винагороду фірми 590,8 млн грн., що забезпечує «космічну» рентабельність».

У «Судовій владі» вказані різні номери справ щодо стягнення 526,24 млн грн. та 1,96 млрд грн.

Десять років тому засновником «Укррослізинг» була кіпрська фірма, близька до оточення соратника Віктора Януковича, колишнього народного депутата від Партії регіонів і бізнесмена Юрія Іванющенка. З 2017 року бенефіціаром «Укррослізингу» є бізнесмен Павло Фукс, якого помічали на зустрічах з першим заступником фракції БПП Ігоря Кононенка, давнього бізнес-партнера президента Петра Порошенка, а також з нардепом БПП Олександром Грановським, якого ЗМІ називають куратором за судовою владою від Адміністрації президента.

(Фукс і брати, фото bin.ua)

Донедавна Павло Фукс був російським бізнесменом та відомим московським забудовником. Нині ж він – київський підприємець (згідно з ЄДР, зареєстрований у столиці), який має, як стверджує сам Фукс, український паспорт. Також Фукс добре знайомий з мером Києва Віталієм Кличком і мером Харкова Геннадієм Кернесом.

Від «Обкому»:

У неділю, 15 липня, наш кореспондент виконував редакційне завдання відносно ситуації на транспорті: як там люди, що роблять, кого матюкають. Повернувся враженим й матюкався на планерці у понеділок, як той скажений бабуїн, розмахував своїм мобільним апаратом у редактора перед очима, демонструючи оце фото:

«Київ – це не Крим! – волав кореспондент. - Чуєш, «Київпастрансе»?!.. Киян не залякати ані 8 грн., ані твоїми «зелеными вежливыми человечками» - «командою ввічливих контролерів»! Всі як один піднялись до салону – бабусі-дідусі й ветерани, дівчата з «айфонами» і неозброєні хлопці. Піднялися – й сіли, та й годі! «Едут и смеются, семечки жуют»… Але за таку наглядну диверсію тебе, «Київпастрансе» довбаний, - на допит в СБУ, це як мінімум…

Та й вартість проїзду треба підіймати – ще на чверть, теж як мінімум. Чому б ні?..»

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"ОБКОМ"

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18 Июля 2018 14:45

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 