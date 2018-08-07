БАНДА International Ахметов, Тігіпко, Льовочкін, Клюєв, Колесніков… Спільник Манафорта перелічив українських політиків, які платили американському політтехнологу мільйони через офшори.

У понеділок колишній діловий партнер політтехнолога Пола Манафорта Рік Гейтс постав перед судом – и надав нові свідчення. Про це розповідає з Вашингтону Українська служба ВВС: «Головний свідок у справі Пола Манафорта, екс-глави передвиборчого штабу Трампа, в суді розповів, як допомагав своєму колишньому діловому партнеру ухилятися від податків, і як сам же вкрав у нього частину коштів. У понеділок колишній діловий партнер і підлеглий політтехнолога Пола Манафорта Рік Гейтс постав перед судом - він прийшов зі старанно виголеним обличчям і повністю готовий до співпраці зі слідством і судом - йому загрожує багатотисячний штраф і від 5 до 15 років в'язниці за скоєні ним злочини. Зі слідством права рука американського політтехнолога співпрацює з лютого 2018 року - після того, як йому висунули обвинувачення у брехні уряду США і змові проти нього, а також в банківському шахрайстві і ухиленні від сплати податків. За словами Гейтса, він чинив так за наполяганням свого боса, Пола Манафорта. Він також зізнався в суді в низці порушень закону, які зробив в період з 2006 по 2014 роки, коли працював в Україні. Гейтс стверджує, що на Кіпрі, Гренадінських островах та у Великій Британії на його ім'я, а також на ім'я Пола Манафорта і керівника його українського офісу Костянтина Килимника були зареєстровані півтори десятки компаній, за допомогою яких згодом відмивалися гроші. Про їх наявність і кількість колишні партнери навмисне не розповідали ні міністерству фінансів, ні американській податковій, як того вимагає закон. Вони також часом видавали прибуток за кошти, взяті в борг, таким чином ухиляючись від сплати податків і пояснень щодо походження цих коштів. Водночас Гейтс розповів і те, як підробляв свої звіти про витрачені в поїздках кошти (в американській бізнес-моделі добові витрати під час відряджень, як правило, відсутні, натомість службовці подають звіт про витрачені на проживання, харчування, перельоти гроші і отримують компенсацію - Ред.) і запускав руку в хазяйський гаманець. Так, він привласнив собі близько 100 тисяч доларів з офшорних рахунків, що належать Манафорту. Поки Гейтс давав свідчення, він жодного разу не подивився в очі колишньому бізнес-партнеру, який сидів в декількох метрах від нього. Той сидів непорушно в чорному дорогому костюмі замість тюремної роби, доки його колишній підлеглий розповідав, з ким із росіян і українців Манафорт мав справу, за що і яким чином вони оплачували його послуги. Українці у справі Манафорта Рінат Ахметов - перший у списку українських клієнтів Манафорта. За даними обвинувачення, які підтвердив колишній партнер політтехнолога президентів, український мільярдер, власник групи СКМ, колишній народний депутат і головний спонсор Партії Регіонів, оплачував послуги політтехнолога за допомогою компанії, розташованої на Кіпрі. З цих рахунків він переказував кошти компанії Манафорта, за дивним збігом обставин, теж розташованій на цьому острові. Обґрунтування платежу: оплата послуг з побудови бренду і політичного проекту Партія Регіонів, створення її платформи, структури, консультації під час виборів, повернення Партії Регіонів до влади, приведення на президентський пост Віктора Януковича в 2010 році. Сергій Тігіпко - колишній народний депутат, колишній віце-прем'єр-міністр України і екс-міністр соціальної політики - також оплачував консультації Пола Манафорта таким же чином, що і Ахметов, переказуючи кошти з рахунків своєї кіпрської компанії фірмі Манафорта, розташованій на тому ж острові. Всю паперову роботу брав на себе Рік Гейтс. Сергій Льовочкін - колишній керівник адміністрації президента Януковича, мільйонер, народний депутат України від «Опозиційного блоку» - за словами Гейтса, в цілому заплатив Манафорту кілька мільйонів доларів за його політичні консультації. І український політик, і американський політтехнолог також використовували свої кіпрські компанії для переказу та отримання коштів. Андрій Клюєв - тричі віце-прем'єр-міністр України, один з керівників Партії Регіонів, депутат кількох скликань, оголошений в 2014 році в міжнародний розшук на три роки (в 2017 році керівник українського бюро «Інтерполу» повідомив про те, що відомство більше не розшукує політика) - також платив Манафорту за його послуги за допомогою компанії, розташованої на Кіпрі. Борис Колесніков - близький соратник Ріната Ахметова, колишній народний депутат, колишній віце-прем'єр-міністр України з питань інфраструктури, який керував підготовкою до чемпіонату Європи з футболу 2012 року, один з керівників «Опозиційного блоку» - як і інші українські політики, оплачував послуги американського політтехнолога, розплачуючись за допомогою переказів з рахунків кіпрської компанії. Російський бізнесмен Олег Дерипаска перевів Полу Манафорту 10 мільйонів доларів. Він також скористався послугами своєї компанії, розташованої на Кіпрі. Колишній молодший партнер Манафорта зустрічався зі слідчими 20 разів і зізнався в крадіжці грошей у партнера і інших співробітників, навмисному приховуванні від уряду наявності закордонних рахунків. Гейтс розповів, що переказував гроші з кіпрських рахунків на британські, а потім - на американські і не платив з них податки. Він також визнав, що його зустрічі в березні 2013 року з конгресменом і лобістом стосувалися українських питань, про що він збрехав слідчим під час перших допитів. Гейтс підробляв документи для банків, в яких Манафорт «сподівався» отримати позики. Він кілька разів вказав, що діяв таким чином за намовою Манафорта і зазначив, що вони удвох також співпрацювали з двома кіпрськими юридичними компаніями, які допомагали проводити банківські операції. За майже дві години Гейтс вивчив мантію судді, костюми прокурорів і перші кілька рядів публіки до дрібниць, але жодного разу не глянув на Манафорта. Втім, він назвав колишнього партнера одним з найбільш блискучих політичних стратегів з усіх, з ким йому коли-небудь доводилося працювати. У вівторок колишнього бізнес-партнера Манафорта очікує перехресний допит».

"ОБКОМ" Версия для печати 07 Августа 2018 09:06 Опубликовать Tweet





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