КОСА МЮНХГАУЗЕНА

Гавришиада: «Степа-шарикоподшипник» сквозь «призму дерева»

Величайший специалист по всевозможным резонансным преступлениям XXI века – от покушения на Януковича на Галичине до убийства Захарченко на Донбассе – презентовал книгу, в которой содержится ответ на вопрос: из какого полена выстрогали автора?

Сегодня в Киеве состоялась презентация книги бывшего дважды народного депутата Украины, экс-«координатора» парламентского большинства образца 2004 г., экс-первого замсекретаря СНБОУ (2008-2011) и вообще выдающегося экс-деятеля, а ныне телевизионного «эксперта» по всем вопросам Степана Гавриша. Книга называется «Галицька Сага (Між Габсбургами та Московією)», сообщил Интерфакс-Украина.

«Я галичанин. Чувство Отчизны, которое питает тебя от рождения и до смерти, для меня очень важно... Галичина всегда была сердцем, мотором украинской идентичности», - заявил сегодня Гавриш. В книге он описывает Галичину начиная с 16-го столетия - через «призму генеалогического дерева собственного рода», говорилось на презентации.

Вообще интересно наблюдать, чем промышляют вышедшие в тираж известные деятели недавнего прошлого. Унылые, как полузатонувшее бревно, они пытаются как-то расцветить свою жизнь, которая их, привыкших к «громким» должностям и ежедневному вниманию окружающих, откровенно тяготит. Кто-то решается заняться живописью и уже не стыдится выставлять свою мазню не только в соцсетях, радостно подсчитывая «лайки», но и на каких-то выставках; кто-то дает уже не бесплатные, а платные советы на разных «тренингах»; кто-то мелет чушь в телеэфире, а некоторые, вот как Гавриш, еще и придумывают себе новые прически и сочиняют литературу.

«Обкому», разумеется, новая прическа Степана Богдановича (лысеющий пушок с косичкой) очень нравится. Нам вообще симпатичны постсоветские пенсионеры-хипстеры, вот эти вот все татухи с профилем Людмилы Зыкиной и гитарой Дина Рида, нейлоновые рубашки с вышитыми комсомольскими значками, черно-белые портреты Анджелы Дэвис на заднем окне «ланоса». И то, как на склоне лет (а Гавришу скоро стукнет 67) Степан начал экспериментировать с внешностью, интригует телепублику. Всем же интересно, кто ему заплетает косу, каким шампунем он ее натирает, чем она пахнет, некоторые даже пытаются дозвониться в студию и спросить, настоящая она или куплена на Ямайке в лавке, торгующей дредами и магнитиками с Бобом Марли, и сколько стоит.

Но «Обком» в первую очередь интересует, дойдет ли в книге Гавриша описание «Галичины с XVI века» до начала века XXI, когда в сентябре 2004-го именно на Галичине, в Ивано-Франковске, был сбит сырым куриным яйцом кандидат в президенты Виктор Янукович, а координатор тогдашнего большинства в Раде (именно за деятельность на этом посту Гавриш и удостоился прозвища «Степа-барабан») уверял всех, что премьера Януковича подбили подшипником. До сих пор приятно читать те образцы творчества Степы, хоть и не письменного, а устного:

«Степан Гавриш успел засветиться и обозвать юнца «политическим террористом» и сказать, что в премьера «бросили шарикоподшипником». «Это был небольшой тяжелый предмет, в частности шарикоподшипник весом 50-75 грамм, который потом в общей суматохе куда-то закатился. И это произошло, скорее всего, через 4-5 секунд после бросания яйца». Он не исключил, что также был третий удар в голову премьера. Степан Гавриш как бывший криминалист и бывший член Конституционного суда заключил, что такой мужественный человек, как Виктор Янукович не мог упасть от одного яйца. Также он убежден, что Янукович не мог себе позволить «такой технологический трюк», поскольку для Януковича стоять на ногах - больше, чем быть президентом» (конец цитаты).

Именно после этого эпизода г-на Гавриша перестали обзывать «Степой-барабаном», а принялись величать «Степой-шарикоподшипником».

Ныне юрист-криминалист ударился в историю. Нельзя сказать, что это его первый исторический опыт, отнюдь! Еще в том же 2004-ом он клеймил национализм и объяснял украинцам (и галичанам в том числе), что они «пользуются азбукой Петра Первого», то есть не кириллицей, а «петровицей». Ну хоть не «ленинцей» - и на том спасибо, хотя и большевики свою «азбуку» создали.

Много мог бы написать в своей книге Степан, если бы писал не о многовековой предыстории своего появления на арене общественно-политической жизни страны, «дополняя сюжет фактами истории, легендами, юмором» (как было сказано сегодня на презентации), а о себе же – но «через призму» недавних лет. А то ведь многие уже позабыть успели, как всего 9 лет назад тогдашний первый замсекретаря Совета национальной безопасности (!) и обороны (!) Украины убеждал всех, что войны с Россией не будет – несмотря ни на Тузлу, ни на Грузию-2008, ни на законопроект тогдашнего президента РФ Медведева о возможном использовании вооруженных сил России для «защиты соотечественников» за государственным «поребриком» РФ.

Не менее полезно было бы узнать, как Степа защищал фальсификации на выборах 2004 года, не обнаружив «симпатичных» (именно так) чернил, как служил после Януковича президенту Ющенко, и как заклеймил того же Ющенко, вернувшись к президенту Януковичу… Но, увы, самому Степе куда интереснее ковыряться в своем генеалогическом древе: ведь надо же узнать, с какой ветки он такой вот свалился, юркий, как катящийся с горки пенек, и непотопляемый, как бревнышко.

Хотя то, что некоторые уже позабыли о недавних умозаключениях и высказываниях Гавриша сулит немало забавного. Например, его опыт «криминалиста» недавно был живо востребован сразу на двух телеканалах, которые славятся неизменно удачным подбором «экспертов». Телеканалу «112 Украина» Степа заявил, что «за убийством Захарченко стоят профессионалы»! Эти «профессионалы», видимо, учли описанный Гавришем опыт покушения на Януковича с неудачным контрольным ударом шарикоподшипника в голову и на сей раз действовали наверняка.

А на канале NewsOne Степа уже так ярко живописал взрыв в донецком кабаке «Сепар», словно сам сидел где-то за столиком рядом - вот как 14 лет назад в Ивано-Франковске, когда Степан Богданович умудрился даже на лету измерить вес шарикоподшипника (плюс-минус 25 г). По версии Гавриша, которой понимающе внимал телеведущий Вадим Карасев, исполнитель донецкого теракта «видел через окно», как передвигался по ресторану главарь «ДНР», и нажал «кнопку мобильного телефона» именно в тот момент, когда Захарченко «остановился под люстрой». Для убедительности своей версии Степа даже поднял вверх палец и глаза, призывая ведущих и телезрителей взглянуть на ту «люстру».

Позже другие криминалисты, уже на месте происшествия, определили, что взорвалась не люстра, а вывеска над входом в кабак. Но это уже детали, согласитесь.

…Знаменитый барон Мюнхгаузен рассказывал, как сумел выбраться из болота вместе с лошадью, потянув себя вверх за косу. Видимо, именно этот пример вдохновляет ныне г-на Гавриша, который пытается вытянуть себя из трясины, в которой за многие годы он увяз уже по косу. Но Степану будет труднее: ведь его дно, как он пишет в книге, где-то на глубине веков.