РЕВИЗИЯ «МИНСКА» В Москве придумали, что «выборы» в ОРДЛО – это не местные выборы, а какие-то иные Какие? «Общегосударственные» или «республиканские» - в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, как официально называются эти территории в «Минских соглашениях» и которые даже РФ официально только «отдельными районами» Украины и признает?

Назначение на 11 ноября так называемых «выборов» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей является «вынужденным шагом», заявил вчера российскому агентству представитель РФ на минских переговорах Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов. И добавил: «Назначенные на 11 ноября выборы Народных советов и глав республик муниципальными не являются. А местные выборы в Донбассе, в соответствии с пунктом 11 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, должны состояться только после принятия Украиной закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе, а также после конституционной реформы» (конец цитаты). Как известно, особой логикой «Минские соглашения» не отличаются – что и не удивительно, ибо принимались они в феврале 2015-го не на основе логики, а вопреки всякому здравому смыслу - под прицелом танковых батальонов из Бурятии и под наглым давлением шантажиста Путина. Но все же подписанные в Минске соглашения, с учетом всех их «противоречивых» моментов, откровенного бреда не содержат – в отличие от вчерашнего заявления Грызлова. В 11-м пункте соглашений, на который ссылается Грызлов, речь идет не о «выборах», а, действительно, о «проведении конституционной реформы» в Украине (разумеется, со всеми вытекающими последствиями – неопределенными до мутности). А непосредственно о выборах в ОРДЛО говорится в других пунктах (которых в документе, напомним, всего 13). Возьмем, к примеру, одно из наиболее несуразных положений «Минска» - пункт №9. Он гласит: «Восстановление полного контроля над государственной границей со стороны правительства Украины во всей зоне конфликта должно начаться в первый день после местных выборов». То есть, «выборы глав и нарсоветов» состоятся (по заверению Грызлова, уже 11 ноября). И только после них должны когда-нибудь пройти выборы «местные» - и лишь после этого будет возможно восстановление полного контроля над границей с РФ? То есть, до «местных» выборов - во всех районах, городах и селах, на всей территории ОРДО и ОРЛО, - контроля над границей не будет? Будут править избранные в ноября 2018 года «главы республик», «народные парламенты» будут принимать «законы» - а без голосования на уровне городов и сел через границу будут по-прежнему перебрасываться российские «ихтамнеты», техника и боеприпасы? Возможно, былые главари-представители ОРДЛО на переговорах в Минске Захарченко и Плотницкий именно так себе и представляли это дело. Но документы до подписей этих двух деятелей обсуждали 16 часов вполне вменяемые люди – главы четырех государств, да и подписывали их не только выше указанные два идиота. Или же пункт 4-й, в котором говорится: «В первый день после отвода (тяжелого вооружения – «Обком») начать диалог о модальностях проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством». Обсуждать, в какой степени выполнены предшествующие данному пункту условия и кто их постоянно нарушает, конечно, можно, как и то, начался или нет этот «диалог о модальностях» – тем более, в соответствии с украинским законодательством. Но тут важно другое. Речь идет именно о местных выборах – и ни о каких других («Народных советов и глав республик муниципальными», которые упоминает Грызлов). И иначе быть не может: ни с «формальной» точки зрения, ни с какой другой. Ибо никаких «республик» в тексте Минских соглашений вообще нет, а стало быть и «глав» этих «республик», и так называемых «народных советов» (парламентов в данном, «грызловском», контексте). Есть в тексте документа именно «отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины» - и ничего более. Может быть, Грызлов считает, что все выборы, которые проходят в отдельном населенном пункте, «местные» - в том числе и выборы президентов государств и национальных парламентов? Но, надеемся, фразу «В селе Уйское Челябинской области прошли местные выборы президента России и депутатов Государственной думы» даже сам экс-спикер ГД РФ Грызлов сочтет дурацкой. Если бы подписанты «Минских соглашений» подразумевали, что в ОРДЛО будут выборы трех видов: «глав республик», «народные парламентские» и «местные», то почему, упомянув «местные» выборы, о гораздо более важных - с точки зрения урегулирования ситуации – выборах более «высокого уровня» вообще нет ни слова? Грызлов, разумеется, может заявить (собственно, он это и сделал вчера), что так и есть: «буква» соглашений гласит только о «местных» выборах. Но если придерживаться предложенной Грызловым методы, то тогда, например, и пункт 10 выглядит просто абсурдно. В нем указано: «Вывод всех иностранных вооруженных формирований, военной техники, а также наемников с территории Украины под наблюдением ОБСЕ. Разоружение всех незаконных групп». Почему бы Грызлову не заявить, что и здесь ничего не говорится о «республиках», а стало быть – выполнять это положение должна лишь Украина. Но в тексте соглашений нет иного государства, кроме Украины, и ясно, что речь идет и о выводе вооружений и наемников и территории тех ее «отдельных районах», которые Грызлов называет «республикой». Наконец, пункт 12, где тоже речь идет о выборах: «Вопросы, касающиеся местных выборов, будут обсуждаться и согласовываться с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней Контактной группы. Выборы будут проведены с соблюдением соответствующих стандартов ОБСЕ при мониторинге со стороны БДИПЧ ОБСЕ». Если придерживаться «логики» Грызлова и предположить, что так тщательно «обставлены» выборы только «местные» (обсуждение, согласование, стандарты, мониторинг), то поневоле приходится задаться вопросом: почему выборы «глав и нарсоветов» тут вообще не упоминаются? Или подписанты соглашений пришли к выводу, что выборы, например, в горсовет Енакиево или в поселковый совет Седово заслуживают внимания и Трехсторонней группы, и ОБСЕ, а выборы «глав и народных советов республик» - это такая мелочь, что и без подобных условия и мер обойтись можно? Как известно, предстоящие «выборы» в ОРДЛО осудили как противоречащие «Минским соглашениям» и в Киеве, и в Европе, и в США. Известно и то, что провести их «власти» ОРДЛО собирались все равно, а Захарченко еще несколько месяцев назад заявлял, что будет «баллотироваться» (хотя незадолго до взрыва, сорвавшего ему пьянку в кабаке «Сепар», склонялся к продлению своих полномочий, как и его коллега из ОРЛО). Можно и с той, и с другой стороны заверять в своей приверженности «минским принципам», можно указывать на принципиальную невыполнимость этих соглашений. Но представлять документ, в верности которому несколько лет клялись все участники «минского процесса», как какую-то белиберду и вообще «не о том», - это все же надо быть Грызловым. У человека, который много лет возглавлял Госдуму РФ и является один из руководителей «Единой России», не может быть ни стыда, ни совести «по определению».

Павел СЕМАШКИН Версия для печати 18 Сентября 2018 08:48 Опубликовать Tweet





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