ПЯТЕРО БЕСОВ Экс-«регионалы» обвинили Вселенского патриарха в разжигании «трагического пожара» Руководимые Деркачом-младшим (потомственным гэбистом и членом «межсоборного присутствия Русской православной церкви») деятели считают, что с Томосом об автокефалии торопиться не надо, а надо договариваться с Кириллом Гундяевым.

Приводим фрагменты воззвания пятерых деятелей к Вселенскому патриарху Варфоломею, появившегося сегодня на «Обозревателе» (эти фрагменты выделены курсивом), с комментариями «Обкома»: «Вместе со мной письмо подписали другие народные депутаты…» Андрей Деркач не был бы Деркачом, если бы, добирая солидности, немного не соврал Вселенскому патриарху в самом начале: «других» нардепов, подписавших это обращение, всего 2, плюс сам Деркач. А Вася Горбаль и Григорий Смитюх уже, хвала небесам, давно не нардепы, а непонятно кто. Разумеется, Деркач умолчал и о том, что всю эту сколоченную им впопыхах шайку объединяет былое верное служение Януковичу в рядах Партии регионов. «Ваше Святейшество! В смутные для украинского Православия времена считаем своим долгом обратиться к Вам…» С какой стати времена, когда Украинская православная церковь наконец-то приблизилась к независимости от московской церкви и ее предводителя Гундяева и к преодолению существующего раскола названы «смутными»? «С точки зрения Православных Украины события выглядят несколько по-другому: происходит втягивание исторической личности Святейшего в неприглядный процесс; мы видим неоднократные попытки прикрыться Вашим именем в борьбе за сиюминутные интересы политиков». Вот только кому-кому, но не Андрюше Деркачу и примкнувшим к нему «православным» экс-«янучарам» выдавать свое «видение» за «точку зрения православных Украины». Вы всегда видели все «по-другому», а не как нормальные люди, - именно потому, что всегда были движимы сиюминутными интересами. Собственно, как и сейчас. «Как вышло так, что им удалось втянуть Ваше светлое имя в интриги и борьбу?» Это просто прелестно! Вселенский патриарх, выходит, ничего не понимает в происходящем, а Деркач с Горбалем и т.п. объясняют ему, недалекому, что его «используют вслепую». «Но сегодня складывается так, что основные идеологи и проводники вопроса автокефалии – политики, не являющиеся Православными людьми». То есть, президента Порошенко эта гоп-компания уже отлучила от православной церкви?? «Это смущает большинство Православных в Украине. Они не понимают поспешности процесса и расстроены отсутствием Вашего диалога с УПЦ». Надо понимать, что речь идет о «диалоге» с УПЦ Московского патриархата. Но если что и «смущает большинство православных» в Украине, так это то, что процесс предоставления автокефалии УПЦ затянулся на десятилетия. А какой диалог может быть с УПЦ МП - если для этой организации, как и для РПЦ, автокефалия - это «раскол»? «Безусловно нам всем понятно, что ситуация с расколом сильно затянулась». Интересно, с каких это пор Деркачу это стало «понятно»? Неужели с тех самых, как этот православно-«региональный» гэбист, отчаявшись, видимо, преодолеть раскол, вывез, по некоторым сведениям, всю свою семейку, вместе с папашей, в бездуховные США? «И основной болью является то, что наши сограждане, находящиеся за пределами УПЦ, крестятся, венчаются и отпеваются без благодати, которая происходит только от канонической Православной Церкви». Надо же, такую «основную боль» испытывает Андрюша из-за того, что украинцы пребывают «без благодати», что просит не торопиться с представление Томоса! Пусть еще какое-то время крестятся, венчаются, умирают украинцы «без благодати» - Деркачу и компании торопиться некуда. «Так же, как и Вы, мы считаем, что основной целью является не автокефалия, а преодоление раскола. Пути и способы преодоления раскола могут быть разные». Но каков же иной «путь и способ» предлагает эта группа товарищей? А вот какой – все тот же: «Ваше Святейшество, поверьте, большая часть украинских Православных сможет принять автокефалию только при наличии согласия русского Патриарха. Без такого согласия смущение верующих лишь усугубится». Да неужели? От поганого Гундяева украинцы должны ждать согласия?! Да этот Кирилл самого Вселенского патриарха недавно едва не проклял, а уж на украинских «раскольников» ему плевать с высокой колокольни, как собственно, он и делал всегда, и продолжает делать сейчас. «Безусловно, у некоторых Православных в Украине существуют вопросы к деятельности Патриарха Кирилла». Какие именно вопросы к Кириллу? Но этот момент Деркач смиренно опускает. «Если уже и начался процесс оформления Томоса, то просим Вас не принимать поспешного решения. Напротив, призываем максимально взвесить будущий исторический шаг, чтобы избежать политических спекуляций на эту тему». То есть, Вселенский патриарх принял решение о предоставлении Томоса УПЦ, ничего не «взвесив»?! От легкомыслия? А от «политических спекуляций» в этом мире никуда, увы, не деться, - что, собственно, и продемонстрировали тут же эта пятерка прожженных политиканов: «Для этого предлагаем, провести после окончания главного политического события в Украине 2019 года – президентских выборов, Всеправославное совещание под Вашей эгидой с участием всех сторон, в том числе и украинских епископов, служащих Вашей церкви, которых Вы назначили экзархами». Деркач и компания вообще в состоянии понять, что сравнивают несравнимые вещи?! «Главное политическое событие 2019 года» и предоставление автокефалии Украинской православной церкви - это вообще несоизмеримые события! И рассматривать их в одной «плоскости» могут лишь те, кого, действительно, благодать покинула. Они бы еще посевную и уборочную сюда приплели. И потом: после президентских выборов в 2019 году состоятся и парламентские. Так, может, еще подождать – ведь тоже политическое событие немаловажное, и кто-то наверняка будет использовать тему автокефалии в своих политических целях? Однако политики так устроены, что всегда что-то используют в своих целях. Так что же: ждать еще и лицемерно вздыхать, что украинцы продолжают «креститься без благодати»? «Собрать Всеправославное совещание, чтобы в согласии с Московским Патриархом выработать единственно Правильный подход: либо в предоставлении автокефалии УПЦ, либо размещением подворий Вселенского Патриархата на территории Украины (таковые уже по факту существуют здесь), либо иное совместное решение, которое поможет уврачевать раскол, всех устроит и всех примирит во имя Спасения и на благо Православия». Что мешало Деркачу и компании все эти годы выступить с такой инициативой? Впрочем, и сейчас эти «подмосковные православные» от идеи заменить чем-нибудь автокефалию не отказались: у них есть какие-то еще варианты «единственно правильного подхода» – лишь бы УПЦ не получила независимости. «Ваше Святейшество, огонь Вашего стремления обогреть всех Православных, который Вы, как Патриарх несете всему миру, может быть превращен политиками в трагический пожар, что поглотит нашу страну. Сегодня в Ваших силах – не допустить беды». Если и возникнет в Украине «трагический пожар», то только потому, что подобные подписантам этого послания уже заготавливают топливо, дабы разжечь религиозные распри в стране. Ну а стремление представить Вселенского патриарха как пособника «поджигателей», более того – как фактически главного инициатора будущего «пожара», это вообще, что называется, за гранью. «Уповаем на Ваше мудрое, взвешенное и неспешное решение, которого ждут не украинские политики, но Православные всего мира». Патриарх Варфоломей уже принял мудрое и взвешенное решение, а именно: предоставить Украинскому православию независимость от Москвы, что и будет способствовать преодолению раскола. И именно этого с нетерпением ждут православные как Украины, так и всего мира, кроме так называемого «русского» и прихвостней гундяевской РПЦ, в числе которых - и шантажисты, подписавшие это нелепое и мерзкое послание, а именно: «Андрей Деркач, народный депутат Украины ІІІ, IV, V, VI, VII, VIII созывов, Яков Безбах, народный депутат Украины VII, VIII созывов, Андрей Шипко, народный депутат Украины VII, VIII созывов, Григорий Смитюх, народный депутат V, VI, VII созывов, Василий Горбаль, народный депутат IV, V, VI созывов». Никто у этих пятерых и им подобных их церковь МП не забирает. Это они, ненасытные, как саранча, стремятся захапать все себе, не оставив иным ничего - ни мирского счастья, ни благодати.

"ОБКОМ" Версия для печати 21 Сентября 2018 19:01 Опубликовать Tweet





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