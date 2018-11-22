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«Євроатлантичний» напрямок Конституції схвалено у першому читанні

За відповідний законопроект № 9037 про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) проголосували 311 народних депутатів.

Сьогодні президент України Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради висловив впевненість, що «в лютому на наступній сесії ми приймемо зміни до Конституції остаточно».

Раніше, нагадаємо, Конституційний суд України визнав ці зміни є конституційними.

У висновку КСУ, зокрема, говориться:

«Конституційний Суд України, дослідивши запропоновані Законопроектом зміни, дійшов висновку, що зазначені зміни відповідають вимогам частини першої статті 157 Конституції України, оскільки не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституційний Суд України констатує, що на момент надання ним Висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією України, не прийнято, тому правових підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає, а отже, Законопроект відповідає вимогам частини другої статті 157 Конституції України<…>

Отже, Законопроект відповідає вимогам статті 158 Основного Закону України.

З огляду на вказане Конституційний Суд України дійшов висновку, що законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено».

Таким чином, до Конституції внесено таких змін:

- в абзаці п’ятому преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» доповнити словами «та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України»;

- пункт п’ятий частини 1 статті 85 викласти в такій редакції: «визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»;

- статтю 102 доповнити частиною 3 такого змісту «президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»;

- статтю 116 доповнити пунктом 1 із позначкою 1 такого змісту: «забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».

- пункт 14 розділу XV «Перехідні положення» виключити.

(Нагадаємо, що у п. 14 «Перехідних положень» говориться: «Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України»).