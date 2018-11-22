«Євроатлантичний» напрямок Конституції схвалено у першому читанні

 

23 ноября

19:51

Передачу Почаївської лаври УПЦ Московського патріархату скасовано

17:29

Порошенко розповів, навіщо йому мільярд з бюджету і що він хоче отримати за ці гроші

17:07

Жбурляв каміння у посольство РФ - і поїхав до Росії: у Москві вирішили перевірити психіку Рудьковського

15:23

Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського

15:18

Навіть у фракції БПП є нардепи, які не зрозуміли ганебного абсурду «бюджетної» ночі

14:48

Напад з зеленкою на голову ВККС коштував 200 доларів

14:35

Наступного тижня до борців з корупцією приєднається ДБР

11:42

Місце Ірини Фріз у Раді займе співробітник Адміністрації президента

11:33

Посилки, електромобілі, цигарки: у Мінфіні пояснили, що змінила Рада в оподаткуванні

09:54

Автомобілі Медведчука підозріло регулярно приїжджають до Адміністрації президента та його маєтку (відео)

09:10

Звільнено голову Луганської ОДА

09:03

Країна не встигла прокинутися, а бюджет-2019 вже є

08:36

Доба ООС: втрат серед українських військових немає

22 ноября

22:34

Бюджет-2019 ухвалять в Раде десь о третьої ранку

18:53

Міністром фінансів стала Оксана Маркарова

18:43

Ірина Фріз стала міністром

16:51

МВС пояснило, коли нетверезих водіїв почнуть штрафувати на 51 тисячу

14:48

Порошенко: «відкрито зелене світло» для внесення до Конституції курсу на ЄС і НАТО

13:03

КCУ схвалив «євроатлантичні» зміни до Конституції

12:09

Місце Кучми у Мінську зайняв Марчук

11:08

Фракція «Опоблоку» оформила розлучення з прихильниками Бойка і віддалася Новинському

10:05

Екс-прес-секретарка Порошенка в захваті від рішення призначити її міністром

08:30

Доба ООС: поранено ще одного військового

21 ноября

17:21

Шантаж вдався: Порошенку не шкода півмільярда бюджетних коштів для «Укрпошти»

16:29

«АвтоЄвроСила» призупиняє блокування доріг: «сенсу немає»

12:42

Блокування доріг не переконало депутатів: Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування авто на «єврономерах»

12:29

Уряд схвалив угоду про вільну торгівлю з Ізраїлем

10:52

В «Укрпошті» стався програмний збій: киян просять принести до поштових відділень вже сплачені квитанції за жовтень

09:38

Україна залишається в Інтерполі: російський мент програв вибори

08:58

Доба ООС: знищено чотирьох бойовиків

ВЕКТОР ОБРАНО

«Євроатлантичний» напрямок Конституції схвалено у першому читанні

За відповідний законопроект № 9037 про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) проголосували 311 народних депутатів.


Сьогодні президент України Петро Порошенко з трибуни Верховної Ради висловив впевненість, що «в лютому на наступній сесії ми приймемо зміни до Конституції остаточно».

Раніше, нагадаємо, Конституційний суд України визнав ці зміни є конституційними.

У висновку КСУ, зокрема, говориться:

«Конституційний Суд України, дослідивши запропоновані Законопроектом зміни, дійшов висновку, що зазначені зміни відповідають вимогам частини першої статті 157 Конституції України, оскільки не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина та не спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.

Конституційний Суд України констатує, що на момент надання ним Висновку рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану за процедурою, визначеною Конституцією України, не прийнято, тому правових підстав, які б унеможливлювали внесення змін до Конституції України, немає, а отже, Законопроект відповідає вимогам частини другої статті 157 Конституції України<…>

Отже, Законопроект відповідає вимогам статті 158 Основного Закону України.

З огляду на вказане Конституційний Суд України дійшов висновку, що законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037) відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Висновок Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено».

Таким чином, до Конституції внесено таких змін:

- в абзаці п’ятому преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» доповнити словами «та підтверджуючи європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України»;

- пункт п’ятий частини 1 статті 85 викласти в такій редакції: «визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»;

- статтю 102 доповнити частиною 3 такого змісту «президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору»;

- статтю 116 доповнити пунктом 1 із позначкою 1 такого змісту: «забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».

- пункт 14 розділу XV «Перехідні положення» виключити.

(Нагадаємо, що у п. 14 «Перехідних положень» говориться: «Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими Верховною Радою України»).


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

22 Ноября 2018 18:33

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (9)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (75)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (31)

Головна військова прокуратура (4)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (222)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 