ФАКЕЛ СВОБОДЫ Два мира – два коксохима Представителям «русского мира», засевшим в окопах возле «промзоны» - самой горячей точке у прифронтовой Авдеевки, едва ли теплее и веселее от пламени на противоположной окраине освобожденного от «орков» города. Зато жителям отдельного «народного» района Донецка было бы полезно увидеть это пламя – им есть с чем сравнить.

«Коксохим! Коксохим! Мы за ценой не постоим!..» (Youra, «Praktika») В эти дни крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие (да и вся Авдеевка) отмечает 55-летний юбилей. Уже в пятницу в городе начались торжества: концерт звезд отечественной эстрады, отказать в проведении которого военно-гражданская администрация прифронтового города не могла, несмотря на «военное положение», которое здесь длится уже 5-й год; посыпались поздравления от городских властей, руководства АКХЗ, спикера Верховной Рады Украины… Не исключено, что даже и владелец завода Ринат прислал откуда-то из-под плинтуса телеграмму «со словами приветствия», хотя и сегодня на сайте его СКМ красуется лишь ахметовское поздравление шахтерам и жителям Донецка августовской «свежести»: Впрочем, все это, по большому счету, «дежурные» мелочи, - хотя и не совсем уж пустяки. …Впервые за три года военных действий Авдеевский коксохимзавод нормально заработал лишь в мае 2017-го. К тому моменту АКХЗ пережил несколько обстрелов «рашистами» заводской территории: там разорвалось более 300 снарядов, 12 заводчан погибли, более 50 получили ранения. Завод останавливал работу 15 раз, свыше 200 раз предприятие было полностью обесточено. Но уже в 2017 г. удалось протянуть две новых ЛЭП; летом 2018-го в Авдеевку пошел газ по новой «трубе» (без газа город прожил более года). С регулярным водоснабжением города, как известно, перебои возникают и поныне, поскольку Донецкая фильтровальная станции расположена на линии «разграничения» и огня, ограничить ведение которого никакие «линии» не мешают. А в сводках пресс-центра Операции объединенных сил н.п. «Авдеевка» фигурирует почти ежедневно. Так вот, куда важнее концертов, проявлений казенной «теплоты души» то, чем в эти дни обмениваются в соцсетях жители города, например: «Коксохим вышел на максимальную мощность, зажгли газосбросной факел. Город живет и двигается вперед. Хрен нас сломишь, жизнь хороша». …От границы Кировского района (северо-западной окраины оккупированного Донецка) до АКХЗ – порядка 20 км. Как уверяют нас жители тамошних жилых массивов (ул. Бирюзова и пр.), пламени факела над Авдеевским коксохимом не видно даже с верхних этажей многоэтажек: и далеко, и рельеф местности не способствует (все же Донецкий кряж). Но зато у них есть иная возможность: фактически в центре Кировского района расположен легендарный Рутченковский коксохимзавод. Уже в новейшие времена его официально переименовали в «Рутченковский коксохимцех ПАО «Донецккокс» - но это факт уже не различить на фоне более чем вековой истории предприятия: жизнь завода в форме «цеха» оказалась недолгой. И о том, что Рутченковский коксохим начал работать в 1898 г в Юзовке, спустя несколько лет после смерти основателя города британца Джона Юза, сейчас напоминает разве что вот этот объект заводской «субкультуры»: (июль 2018 г.) Понятно, что перекрашивать арку в честь 120-летия предприятия смысла не имеет. Летом корреспондент «Обкома» побродил в окрестностях бывшего завода и сделал несколько снимков – как его территории, так и прилегающего к нему заводского поселка. (июль 2018 г.) Подчеркнем сразу: это не последствия якобы «зверских обстрелов» Донецка со стороны сил АТО/ООС, отнюдь. ПАО «Донецккокс» официально прекратило свою существование лишь весной. Группа «Метинвест» (все того же Рината Ахметова) в марте 2018 г. констатировала: «Данное решение принято в связи с отсутствием у общества дальнейших перспектив осуществлять прибыльную хозяйственную деятельность» на неконтролируемой государством территории. Сам же Рутченковский «коксоцех» прекратил деятельность задолго до российского вторжения и «донецкой весны». Местные «крепкие хозяйственники» решили тогда, что для нужд Донецкого метзавода кокс и без старого завода есть где взять. А потом пришла «народная» банда «ДНР», и о дальнейшей судьбе ДМЗ до сего дня можно лишь гадать (несмотря на все обещания «народно»-оккупационных властей ОРДО, что вот-вот «все наладится»). Так или иначе, Рутченковский завод закрылся. И с 2014 года оставшийся в оккупации объект стал предметом особого внимания как захватчиков, так и местного населения. (июль 2018 г.) Как известно, аналогичная доля постигла и многие другие предприятия, которые попали в лапы «братских» агрессоров: оборудование десятков промышленных предприятий оккупированной части Донецкой и Луганской областей давно уже вывезена в качестве трофеев в РФ, оставшееся – пилится на «металлолом» (на кирпичи, доски, «сортируется» простой мусор). Впрочем, чего далеко ходить: совсем неподалеку от бывшего Рутченковского коксохима расположен Рутченковский ДОК. Его уже разобрали до состояния голой степи, сквозь которую, как иронизируют жители того же Кировского района Донецка, отлично просматривается «светлое будущее народной республики». Да и не только промпреприятия постигла такая участь. Вот, например, как выглядит разоренное в 2014-ом году издательство «Донеччина», где до вторжения «рашистов» располагались редакции многих донецких СМИ. Нет, здание издательства не брали штурмом ВСУ или «Правый сектор». Просто туда зашли «на постой» всякие «кавказские ополченцы» и прочие «православные казаки» (о нынешнем состоянии «Донеччины» мы расскажем, надеемся, попозже – есть что показать, поверьте). Побыли - и отчалили в свой «русский мир», прихватив с собой все, что смогли утащить: кондиционеры, например, повырывали из окон, сантехникой не побрезговали, мебелью, не говоря уже об оргтехнике. Так что на снимке Рутченковского коксохима запечатлено настоящее чудо – уцелевшие металлические ворота: (июль 2018 г.) Хотя, с лета времени пролетело достаточно, чтобы оприходовать и это металлосодержащее изделие… В любом случае ясно, что эти декорации разве что нескольких фотоснимков и заслуживают. Что-то вроде нашумевшего клипа экс-лидера украинской группы «Грибы», который сам когда-то работал на коксохимическом производстве, в них уже не снять никогда: И хотя в нашем «фотоальбоме» еще немало аналогичных фото с других ракурсов, но и без того общая панорама ясна. Правда, один из снимков мы забраковали сгоряча еще летом. Там был запечатлен бывший «клуб культуры» в поселке коксохима. Учреждение пребывает в запустении, туда даже какая-то Чичерина и прочие экс-звезды российского поп-террариума с концертами не заглядывают. Стену клуба украшало размашистое граффити: «Путин – падло!». Снимок не показался нам чем-то «эксклюзивным»: в Донецке на заборах, развалинах и даже в более доступных для обозрения местах и не такое пишут с самого 2014 года. Например, слова «Слава Україні!» - не редкость. Ну а жители освобожденной Авдеевки и работники АКХЗ продолжают принимать поздравления. Завод работает. Факел горит.

Павел СЕМАШКИН Версия для печати 02 Декабря 2018 14:17 Опубликовать Tweet





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