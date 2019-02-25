ВТРАТА

Помер Леонід Ушкалов

На 63-му році життя помер видатний український літературознавець, доктор філологічних наук, професор Леонід Володимирович Ушкалов.

Про це сьогодні повідомила доцент Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди Наталія Левченко у Facebook:

«Порожнеча... Пустка... Втрата, яку нічим і ніколи не компенсувати, не замінити, не заповнити ні родині, ні друзям, ні колегам, ні українській науці, ні українській нації... Пішов від нас у інші світи доктор філологічних наук, професор, великий вчений світового рівня, педагог, колега… справжній друг і наставник Леонід Володимирович Ушкалов».

Леонід Ушкалов є автором академічних розвідок з історії української літератури, філософії та богослів'я, науково-популярних праць, перекладачем, автором передмов, приміток і коментарів до різних видань.

Він лауреат Міжнародної літературно-мистецької премії ім. Г. Сковороди та премії НАН України імені І. Франка за працю «Григорій Сковорода. Повна академічна збірка творів» (див. Наконец-то в независимой Украине издали полное академическое собрание сочинений Григория Сковороды).

Нещодавно, у грудні 2018 р., «Обком» згадував про це (див. Сковорода и декантизация):

«Наш выдающийся современник, харьковский исследователь эпохи украинского барокко и творчества Сковороды Леонид Ушкалов в своем сборнике «Есеї про українське бароко» (2006 г.) вспоминал, как в самом начале 80-х годов прошлого столетия ему случайно попали в руки две работы о Сковороде: книга Эрна и статья знаменитого украинского мыслителя Дмитрия Чижевского «Фільософічна метода Сковороди»<…> Эти работы Эрна и Чижевского, как вспоминает Леонид Владимирович, произвели «чрезвычайное», ошеломляющее впечатление на студентов советского филфака Харьковского университета Ушкалова и Олега Марченко (благодаря многолетнему подвижническому труду которых уже в независимой Украине, в 2010 г., было издано полное академическое собрание сочинений Григория Сковороды)».

(Харків, 1984 р., у центрі – Л. Ушкалов, праворуч - О. Марченко)

(один зі стендів музею Г. С. Сковороди, с. Сковородинівка, Харківська область)

(Київ, 3 лютого 2016 р., Л. Ушкалов презентує книгу «Що таке українська література», див. про це «Я відчуваю стрункість власних ніг і гнучкість рук, що хочуть взяти щастя…»)

«Обком» у скорботі з усіма, хто знав Леоніда Володимировича Ушкалова особисто, хто працював з ним, хто читав його твори.