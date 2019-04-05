«КАНДИДАТЕ ДЕБАТУЙ!» Мартябрь уж наступил Оба кандидата в президенты уже справили сегодня свою нужду (хоть и не на одном гектаре «олимпийского» газона) – а народ ради чего должен терпеть до 19 и 21 апреля? Тем более, что народу анализы сдавать как бы и без нужды: простые люди ставят друг другу диагнозы (чаще всего – летальные: «невиликовні», «зомбанутые» и т.п.), не заглядывая в пробирку врага.

Революция нашего всеобщего Достоинства задорно и весело скатилась до уровня «мужского достоинства» двух отдельных граждан – за которых суммарно не проголосовала даже половина пришедших на первый тур выборов соотечественников (впервые в истории Украины с 1991 года). Идеальным завершением развернувшейся затем подготовки к дебатам стали бы телефонные звонки многочисленных анонимных «минеров» (в пятницу, 19 апреля, вечером, примерно в 19.00, плюс-минус минут 15-30) о заложенной на трибунах НСК «Олимпийский» взрывчатке. Пока бы шла эвакуация со стадиона фансекторов П и З, полицаи Авакова успели бы отчитаться о поимке минеров - сторонников Порошенко, разумеется, - в ближайшем к зданию МВД кабаке. Орлы Луценко доложили бы о ликвидации ЗЕверсантов (их количество уточняется – от 2 до 46), ну а СБУ обнаружила бы, что минером оказался сотрудник СБУ, давно завербованный ФСБ и НАБУ. Пойдут ли толпы разочаровавшихся ультрас на Майдан или окончательно выяснят отношения на изумрудном поле НСК (под скандирование «Ганьба Зебилам!», «Порох – х…йло!», «Слуге урода – суд народа!» и т.п.) – это, как водится, «стримы» покажут в соцсетях. Собственно, уже многое и показано, и сказано, и «расшарено», и «залайкано». Последовавшие за 1 апреля дни прошли настолько искрометно (пожалуй, так весело в украинском интернете не было со времен первого Майдана – с «Веселых яиц», или с падением венка и других приключений Яныка), настолько азартно, что как-то выпало из виду одно мелкое обстоятельство. А именно: почти одна треть срока, отпущенного до дебатов и второго тура уже минула – а что нового мы услышали от победителей тура первого? Мы будем выбирать на основании уже сделанного выбора? Тогда зачем тянуть? Огласит ЦВК официальные результаты первого тура – вот и пошли всем «бравым народом» голосовать второй раз. Выпадет на рабочий день – ни и что? Объявим всеобщий выходной – за счет хотя бы 1 мая. Чего мы хотим еще дождаться – если прошедшие дни апреля показали, что никто ничего не ждет и никто никому ничего нового не показал? Один кандидат до сих пор никого из «трех друзей» не посадил, не уволил, не замочил, в конце концов, как таракана в той же пробирке. Другой блестяще оправдал за пару дней все те оскорбления в свой адрес, которые он сам же и пересказал в своем знаменитом ролике. Кстати, юморист Зеленский на самом деле уверен, что если в каждом ролике повторять одну и ту же убогую хохму «Думай-Те» - то она от этого станет «удачнее» и смешной? Петр Алексеевич тоже особым остроумием не блещет – но он и не собирался веселить народ на профессиональной основе. Что, в общем-то, и показал за отпущенную ему (первую?) пятилетку. При том что массив по-настоящему удачных «мемов», «фотожаб» и «приколов», которыми до глубокой ночи упиваются ныне украинцы, показал, что «творческий юмор» команды профессионалов «Квартала-95» - это просто ниже пояса, точнее - поясницы. Да, мир Евразии и диаспоры вновь прильнул к мониторам – «что там у хохлов-то происходит»? И сквозь обилие «братского» злорадства и глумления все равно пробивается те же неизбывная зависть и унылая закомплексованность: все же на родине Гоголя кипит жизнь, как на ярмарке в Сорочинцах или на хуторе в рождественские деньки. От РФ и населяющих ее «эрэфовцев» ждать уже ничего не приходится (хотя ожидать можно всего и всему миру), а вот то, что белорусы следят за событиями в Украине не из чувства глубокой ненависти, а именно переживают за исход наших выборов, дебатов и даже общественно значимых медицинских экспертиз – это факт. Им - интересно. Особенно – президенту Лукашенко. В эти дни он следит за событиями в Украине так, как не следил за коровами в своем передовом колхозе. Даже с Медведчуком беседует – как с ходячей мумией давно почившего выбора между Европой и «совком». Бес его знает, в чем там временно оживший кум Путина и украинский политикан убеждает бессменного лидера Беларуси. (фото lb.ua) Но то, что г-н Лукашенко исходя из опыта и реалий Украины решает свою мучительную «шкурную» проблему – это ясно всем. И проблема эта такова: загонят ли Украину в то же загаженное стойло «советского мира и русского колхоза», где десятилетиями маются и его подданные, и Путина, и Кадырова, и Алиева, и Назарбаева, и вот с недавних пор «народы» ДНР-ЛНР и обитатели Крыма, - или все же не надо укрупнять и без того разваливающийся сарай, который может и Александра Григорьевича придавить? И кто Украину, как ту корову, приведет в заботливые руки крепких хозяйственников и пьяных колхозников? Порошенко? Дуэт «1+1» Коломойского с Зеленским? Новый состав уродов, проникнувших под видом слуг народа в Раду?.. Хотя совсем еще недавно Александр Григорьевич был твердо уверен, что победит Петр Алексеевич, а Тимошенко во втором туре не будет. Тогда украинцы-«юльки» над этим прогнозом, помнится, потешались, да и не они одни, чего уж скрывать... А сейчас?.. А что сейчас? Что вообще происходит у нас под носом, буквально – на экранах телефонов? Выборы прошли нормально – или нет? Центризбирком выполнил свою задачу – или задачу, поставленную властью? Кстати, некоторые представители ЗЕпоколения уже, наверное, и не смогут точно сказать, по какой причине перед Майданом-2004 возник разудалый слоган «Кивалов пидрахуй!». Тогда после первого тура, в мирное время, куда дольше голоса считались. В итоге – посчитали. Но вот беда – они совсем не совпали с данными того же «Национального экзит-пола», разительно отличались. А сейчас – вроде все совпадает (плюс-минус пара процентов, которые всегда насчитают себе выбившие из гонки кандидаты)… И «однотуровых» победителей уже нет. Так что, такие выборы чья заслуга -власти или оппозиции, или Майдана? Дебаты – это хорошо или нет? Нужно кричать «Кандидате дебатуй!» - или лучше надеяться все же на тех самых телефонных минеров, о которых мы начали вели речь выше?.. Или мы, ослепленные остервенением, под общие вопли «Нет языку вражды!» сцепимся, как боксеры в клинче, как любовники в экстазе – да так и застрянем друге в друге еще на годы и десятилетия на радость «братским» врагам? Как вечный памятник «бравому народу»? (памятник бравому солдату Швейку, Львов) Наконец, самый насущный на сегодня вопрос: анализы кандидатов – это «фу!» или бальзам на обожженную душу народа?.. Подождем окончательных результатов – и дебатов, и анализов, и выборов. А, возможно, придется ждать и больше – до самых октябрьских выборов в Раду… Так что время еще есть – или уже нет? Но будем считать, что кое-что нам еще отпущено, и вспомним, что кроме произведений «Квартала», потуг «порохоботов» и блестящей сетевой народной самодеятельности есть и иные образцы искусства – классические. Для дня сегодняшнего не найти ничего краше, точнее, подходящей и веселее, нежели вот этот хрестоматийный фрагмент из того же «Швейка»: «…Этот чиновник постоянно ходил в один кабачок на Крамериусовой улице и поругался там с одним господином, у которого где-то на Виноградах была лаборатория по исследованию мочи. Господин этот вообще ни о чем ином не говорил и не думал, кроме мочи, всегда носил с собой бутылочки с мочей и всем совал их под нос, чтобы и те дали ему сделать анализ мочи, потому что, мол, от такого анализа зависит счастье самого человека и его семьи… Все, кто ходил в этот кабачок, в том числе трактирщик и его жена, дали сделать анализ мочи, и только наш чиновник не сдавался, хотя тот господин ходил за ним по пятам в уборную, а когда чиновник возвращался из уборной, он всегда озабоченно говорил: «Не знаю, господин Скорковский, но почему-то мне ваша моча не нравится. Помочитесь-ка вы вот в эту бутылочку, пока еще не поздно!» Наконец, он уломал его. Чиновнику это обошлось в шесть крон, а тот господин слегка сфальсифицировал ему анализ, как он это всегда делал и с другими, не исключая кабатчика и его жены, которым он, между прочим, причинил немалый убыток тем, что всякий анализ сопровождался такими фразами, что это, мол, серьезный случай, что, мол, пить ничего кроме воды нельзя, что, мол, курить тоже нельзя, жениться тоже нельзя, и есть можно одни только овощи» (конец цитаты). А вот «компиляция» произведений наших выдающих земляков – Николая Гоголя («Записки сумасшедшего») и Максимилиана Волошина звучит страшнее. Зато коротко: «До Мартобря (его предвидел Гоголь)»… далее по тексту. (М. Волошин, поэма «Россия», 6 февраля 1924 г. Коктебель, Крым). Март уж наступил и закончился – в день первого тура выборов. Матрябрь на дворе, граждане...

Евгений КОСЯЧКОВ Версия для печати 05 Апреля 2019 15:53 Опубликовать Tweet





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