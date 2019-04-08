ДВЕ ЛЮЛИ А на фоне Грицацуя – просто ангел ваша Юля (сцена из «Бесов»)

Мокрые от семейных слез отставные галифе полковника Гриценко, наверное, до сих пор сушатся на заборе усадьбы, которую когда-то купила Юлия Владимировна, еще не зная, какого «непроходимца» подкинет ей судьба. А итоговый результат ее усилий, который показал ей Толик (6,9%), своей дразнящей эротичностью еще более, подозреваем, раздражает умудренную жесткой позой… сорри - прозой жизни женщину-мэтра. «На кухні всі однаково плакали» (КАZKA) Впрочем, плакать по своему ненаглядно-непроходному Анатолию Степановичу Гриценко Юлия Владимирова Мостовая (в девичестве – Мостовая, в замужествах – Мостовая) принялась задолго до оглашения результатов нынешних президентских выборов. Уже в далеком августе 2018 г., в канун Дня Независимости, главный редактор «Зеркала недели» на тусовке Bouquet Kiev Stage отнюдь не блистала уверенностью в светлом будущем - как это было всего лишь еще один год назад на аналогичном мероприятии. В 17-м году, вспоминает УкрРудПром, Юлия Владимировна радовала уже тогда приунывших собравшихся своими авторитетными заклинаниями: «Темнее всего перед рассветом. А я знаю, что он начнется еще в этом десятилетии. Не спрашивайте, откуда. Просто знаю - и все». Но все оказалось не так «просто», увы. Летом прошлого, «предвыборного» года и у нее этот предрассветный задор потух, и она уже тогда ни в чем не была уверена. Кроме одного - что «отдала народу Украины, все что у нее имелось». На уточняющий вопрос присутствующих: о чем, собственно, речь? - выяснилось, что об Анатолии Гриценко, которого «украинская политика отобрала» у Мостовой, а ей «всего лишь хотелось простого женского счастья». Как уверяют «Обком» очевидцы сего лирического «каминг-аута», Юлия Владимировна при этих словах смахнула слезинки со своего лица. ЮЛЯ Т. И мы даже понимаем эту ее загадочную женскую натуру. Поскольку летом-2018 другая Юлия Владимировна поперла, словно бульдозер на автопилоте, своим «новым курсом»: покрывала в режиме нон-стоп «зубожілу», но воюющую страну своими билбордами и штурмовала вершины рейтингов. В то время как рейтинг Анатолий Степановича болтался, как увядший стебелек из кормушки для лосей, в районе отметки 10%. Отношения между двумя Юлиями Владимировнами сложно складывались еще с рубежа 2000-2001 годов. Многие еще помнят одну фразу в одной газете и слухи о другом подарке одной дамы другой – как раз накануне первой «посадки» тогдашнего вице-премьера в правительстве премьера Ющенко. Но «Обком» слухам не верит, а помнит совсем иное. Знойное лето 2000-го г., Киев, зачуханный и душный зал какого-то помещения Минагрополитики (в начале Крещатика), в пыльном воздухе которого парило терпкое коллективное либидо – и не заурядно-мечтательное «ябыейвдул» суровых мужских компаний, а ощущение, что все уже получили все до такой степени, что теперь не грех и закурить. На трибуне, более похожей на ящик б/у за пунктом приема стеклотары, два часа (и половину этого времени – на каблуках) царила умная и обворожительная дива. Она вдохновенно рассказывала о причинах «веерных отключений», с которыми она уже практически покончила, о бартере и «бирже угля», сыпала цифрами и щеголяла отраслевой терминологией, вовремя смущенно, но подчеркнуто притворно хихикала и т.п. А слушали ее 3-4 десятка шахтерских лидеров («ЛОМов» своих подземных коллективов). («Почую кожного», Ю. Тимошенко на рубеже тысячелетий:) В какой-то момент она почувствовала, что мужчинам пора бы передохнуть, и понимающее спросила: «Перекур?» Может, она произнесла «перерыв?», но прозвучало это столь романтично, что курить на площадку возле лифта рванули все. Восстановившиеся после перекура мужики продолжили делиться с Тимошенко наболевшим из своей унылой жизни. И когда один бедолага принялся было скулить, что у них на шахте даже лопат нет, другой «ЛОМ» возбужденно подпрыгнул и на корню приструнил возращение из мира грез в мир труда и быта. Убедительно глядя в глаза страдающему от дефицита лопат коллеге, сдержанно жестикулируя, он отчетливо гаркнул: «Мужики! Ну… ну… йо ж-мое!.. извините, Юля Владимировна (та показала поворотом голову и плечика, что ей, ясен пень, офигеть как неудобно от таких междометий, но она входит в положение и готова терпеть и не такое). Вам такая женщина стоя битый час про серьезные проблемы рассказывает, а вы - про лопаты, про «копытные»!.. Ты еще ей про мыло в бане расскажи!..» Короче, это было что-то! Поскольку автор этих строк сам в том же году перебрался в столицу из тех же краев «терриконов и роз», и еще не забыл, как совсем недавно за некоторые публикации в его родной деловой газете представители ЕЭСУ и банка «Славянский» слали факсы с угрозой судебного и материального преследования, а потом организовали коллективный выезд журналистов в Днепропетровск - на экскурсию в ЕЭСУ и беседы с тогдашними реальными «топами» могучей корпорации, с оплатой проживания в отеле и т.п. и признанием, что судом нам грозить не стоило… (После чего журналисты были отпущены восвояси и возвращались домой в общем вагоне «забацанного поезда», в котором кочевал куда-то на восток целый цыганский табор. Ночь прошла незабываемо). Так вот, и автор тогда какое-то время не мог отделаться от наваждения, которым его контузило в течение этих двух часов акции «Юля и шахтеры». Какие там принудительные взаиморасчеты, какие «цепочки», какие Лазаренко, «Громада» и ЕЭСУ! Спустя несколько месяцев, в начале 2001-го, тогдашняя правящая банда, пережив «кассетный скандал», арестовала и мужа Тимошенко, и ее саму. И тогда доставленная в зал суда из застенков Юля выглядела обворожительно и трогательно. Она походила на пацанку-малолетку из неполной семьи с окраины, которую злые мусора повязали за кражу коллекции дисков группы «Воровайки». Такую несгибаемую в своем упорстве и уверенности в своей правоты, что куда там той бессоновской «Никите»!.. Особенно на фоне Ющенко, да и прочих украинских мужчин, которые еще не прошли ни одного Майдана, не говоря уже об АТО. Поэтому так впечатляющ был этот контраст и немой, но читаемый вызов: «Да и тебя, бля, мусор, я в гробу видала!..» (2001 г., фото УНИАН) Тогда, по большому счету, и зародилось движение «юльков» в массовых масштабах. Нормальные «по жизни» мужики не забыли ее ни при параде, ни под конвоем. Этот «движ» уже не смогли потом до конца вытравить ничем – даже газом «по 450», даже лекарством «Тамифлю», ни судьей Киреевым, ни «скрытыми» фотками из Качановской колонии, ни хихиканьем с Путлером, ни попыткой войти в коалицию с «регионалами», ни даже поведением Юли во время «крымской весны». Ни даже ворчанием части женской половины общества на тему «Юлька-воровка» и легендами о «колючей проволоке» вокруг Донбасса. Не забыта, конечно, поразившая всех когда-то метаморфоза: пацанка вдруг стала женщиной с косой и позывным «Вона»; чаще нежели «воровкой» оппоненты стали обзывать ее «бабкой» и «бабусей», контингент фанатов тоже не оставался неизменным. Ну и т.д. ДРУГАЯ ЮЛЯ Рыдают «на кухне», конечно, еще не все. Большинство пока смеется и ржет (как в последний раз) над триумфаторами первого тура «противоестественного» президентского отбора. А бОльшая часть выбывших из процесса кандидатов-фаворитов наверняка крестится всеми конечностями, благодаря небеса за избавление от участия в разыгравшемся после 1-го тура позорища. Но есть один вечный экс-фаворит, который даже на фоне нескончаемого постыдного баттла между Порошенко и Зеленским умудрился обделаться так позорно и несмываемо, что биографию лидера «Гражданской позиции» надлежит включить в программу всех украинских военных и «суворовских» училищ: курс «Что такое честь офицера и как ее не смыть в унитаз». (фото liga.net) Пересказывать все перипетии нынешних злоключений Анатолия Гриценко – труд неблагодарный. Почти все узнали о нем все, о чем и раньше многие догадывались, все легко «гуглится». И копошиться еще раз в его белье… фу! Оттуда и так достаточно вытряхнул и сам «пиночет плюшевый», и падкая на развлечения в соцсетях публика. Засвечено более чем достаточно: и кем ему приходится/не приходится «по родству»/«по жизни» видный член молодой «ЗЕ!команды» Дмитрий Разумков (бывший видный член молодой «ЯН!команды» - «Молодых регионов»); и откуда у него, бывшего аналитика «Центра Разумкова» покойного гражданского мужа его второй гражданской позиции… запутались – его второй законной жены роскошное имение и т.д. И сам бывший министр обороны хоть и не показал миру «невидимых слез», но не сдержал услышанные всем миром рыдания - которые вылились у него в яростные проклятия в адрес Порошенко, сомнительного свойства намеки в адрес экс-кандидата Смешко (его, кстати, старинного знакомого), ну и, конечно, хамской, солдафонской реакцией на предложение Юлии Тимошенко сплотиться «в единую демократическую команду» после выборов. И это после того, как в ряды Гриценко уже влился такой одиозный и комический фрукт, как Коля «Катер». И вполне понятно, почему поспешил «выпилиться» из единения с Гриценко лидер «Самопомочи» Садовый. Ну и над эпическим подсчетом полковника-кандидата в отставке своего результат («чесних більше» - тому що отримав 6,91% голосів») мы уже повеселились. Но мы не о политике – мы о вечном. О достойном мужчины поведении и сильной, но ранимой женской психике. Уверены: многое может простить Юлия Владимировна Мостовая своему избраннику – кроме того, как он постыдно себя повел после отказа Юлии Владимировны Тимошенко от предложения го-на Зеленского выступить «тамадой» на его шоу-дебатах с Порошенко. Молчание Тимошенко в ответ на эту мерзкую выходку разбушевавшегося пигмея, о чем поведал именно тот самый «приемный не сын» семьи Мостовой-Гриценко Д. Разумков – уже должно было насторожить эту странную парочку. И реакция публики на интервью Гриценко «Украинской правде» (Ми домовилися, що зустрінемося із Зеленським) – тоже был еще тот «звоночек». Но Толик и тут умудрился «усугубить»! Мало того, что он сходил на встречу с го-ном Зеленским (возможно, сама Мостовая его туда и вытолкала с дивана: все же Дима там, мальчику трудно без поддержки!) – так он еще и отчитался о ее результатах в таком неприкрыто рекламном и вопиюще дурацком тексте в «Фейсбуке» (на вечер понедельника, 8 апреля, – более 5 тыс. просмотров, более 2 тыс. репостов, под тысячу комментариев, сотни презрительных проклятий и недоуменных вопросов), что не удержался – и продублировал его на своем блоге в УП. И все это - после оглушительного скандала по поводу сдачи Зеленским своих анализов в лаборатории Пальчевского, открыто агитирующего за ЗЕкандидата как идельного президента для возвращения Украины в российскую орду... Стало ясно, что Юле М. объективно нанесено жуткое оскорбление от Юли Т. – жуть которого именно в том, что произошло это при активном участии ее Толика. И смыть его не получится, даже если молодая команда пообещала Анатолию Степановичу что-то вроде зама министра обороны или кресло Турчинова в СНБО. И даже если Гриценко найдет в себе силы от этих предложений отбиться. «Я ВАМ ЭТОГО НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ!» …Самодостаточная, умная и властная дама. Весьма влиятельная в своем кругу и далеко за его пределами; многолетний обладатель статуса «ЛОМа», с неизменным имиджем передовой, глубоко посвященной во все модные веяния и интриги личности. Хозяйка элитного салона, где собирается весь провинциальный «цвет общества». И вот эта, уже немолодая женщина подбирает некогда «популярного» златоуста и экс-кумира «продвинутой» молодежи – но давно без определенного занятия типа, который и живет на правах «не пойми кто» в ее усадьбе: то ли просто стареющего «приживала», то ли альфонса, состоящего с владелицей в «непозволительной связи» (на что он сам как бы намекает, но трусит, что ему за это крепко попадет). И таки попало. Она ему прощает многое, почти все. Почти (цитируем): «...Барон с первого взгляда должен был понять, какими людьми Варвара Петровна окружает себя, хотя бы и в губернском уединении. Вышло, однако, не так. Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофимович вдруг не вытерпел и крикнул «ура!» и даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех русских сердец ввиду великого события. Затем скоро уехал и, уезжая, не забыл протянуть и Степану Трофимовичу два пальца. Возвратясь в гостиную, Варвара Петровна сначала молчала минуты три, что-то как бы отыскивая на столе; но вдруг обернулась к Степану Трофимовичу и, бледная, со сверкающими глазами, процедила шепотом: — Я вам этого никогда не забуду! На другой день она встретилась со своим другом как ни в чем не бывало; о случившемся никогда не поминала. Но тринадцать лет спустя, в одну трагическую минуту, припомнила и попрекнула его, и так же точно побледнела как и тринадцать лет назад, когда в первый раз попрекала. Только два раза во всю свою жизнь сказала она ему: «Я вам этого никогда не забуду!»<…> Пред ним опять стояла Варвара Петровна, которую он оставил всего только четыре минуты назад. Желтое лицо ее почти посинело, губы были сжаты и вздрагивали по краям. Секунд десять полных смотрела она ему в глаза молча, твердым, неумолимым взглядом и вдруг прошептала скороговоркой: — Я никогда вам этого не забуду!» (конец цитаты) Что стало причиной второго «не забуду» Варвары Петровны, вы, конечно, помните. Нельзя забыть эти страницы великого романа «Бесы» Федора Достоевского. Но мы не великие романисты, да и ситуация несколько отличается, потому скажем проще: г-н Гриценко отхватил люлей от двух Юлей. И по заслугам.

Павел СЕМАШКИН Версия для печати 08 Апреля 2019 19:26 Опубликовать Tweet





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Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів? Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (59) Ні, «камбек» вже неможливий (27) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ