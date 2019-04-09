CREDO QUIA ABSURDUM

Неудачные дебаты

(по Хармсу)

Киев. 19 апреля 2019 года. 19 часов. Магия цифр производит бодрое и слегка тревожное впечатление на собравших послушать, а точнее – посмотреть, что же будет на этих дебатах, время и место проведения которых стали главной темой дебатов между первым и вторым туром выборов (результаты дебатов об анализах кандидатов еще не ясны).

На сцену НСК «Олимпийский» выходит Ведущий дебатов, хочет что-то сказать, но икает. Его начинает рвать. Он уходит.

Выходит Кандидат №1.

Кандидат №1: Уважаемые граждане! Должен вам сооб…

(Его рвет, и он убегает).

Выходит Кандидат №2.

Кандидат №2: Друзья! Здрав…

(Кандидата №2 рвет. Он убегает.)

Выходит Модератор дебатов.

Модератор дебатов: Чтобы не быть…

(Его рвет, он убегает).

Выходит Непонятно кто.

Непонятно кто: Я была бы…

(Ее рвет, она убегает).

Выходит Маленькая девочка (с глазами волчицы).

Маленькая девочка:

- Папа просил передать вам всем, что стадион закрывается. Нас всех тошнит.

Зрители выбегают со стадиона. Их всех тошнит.

Ближайшие к НСК «Олимпийский» станции метро предусмотрительно закрыты - как принято при проведении подобных массовых мероприятий.

(1934 - 2019)

Оригинал произведения Даниила Хармса «Неудачный спектакль» – ТУТ.

(Даниил Хармс)