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CREDO QUIA ABSURDUM
Неудачные дебаты
(по Хармсу)
Киев. 19 апреля 2019 года. 19 часов. Магия цифр производит бодрое и слегка тревожное впечатление на собравших послушать, а точнее – посмотреть, что же будет на этих дебатах, время и место проведения которых стали главной темой дебатов между первым и вторым туром выборов (результаты дебатов об анализах кандидатов еще не ясны).
На сцену НСК «Олимпийский» выходит Ведущий дебатов, хочет что-то сказать, но икает. Его начинает рвать. Он уходит.
Выходит Кандидат №1.
Кандидат №1: Уважаемые граждане! Должен вам сооб…
(Его рвет, и он убегает).
Выходит Кандидат №2.
Кандидат №2: Друзья! Здрав…
(Кандидата №2 рвет. Он убегает.)
Выходит Модератор дебатов.
Модератор дебатов: Чтобы не быть…
(Его рвет, он убегает).
Выходит Непонятно кто.
Непонятно кто: Я была бы…
(Ее рвет, она убегает).
Выходит Маленькая девочка (с глазами волчицы).
Маленькая девочка:
- Папа просил передать вам всем, что стадион закрывается. Нас всех тошнит.
Зрители выбегают со стадиона. Их всех тошнит.
Ближайшие к НСК «Олимпийский» станции метро предусмотрительно закрыты - как принято при проведении подобных массовых мероприятий.
(1934 - 2019)
Оригинал произведения Даниила Хармса «Неудачный спектакль» – ТУТ.
(Даниил Хармс)
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