Острів «невезухи» Кличка

«Сьогодні в завтрашній день Гідропарку не всі могут смотреть, зокрема вночі. Тобто - смотреть могут не только лишь всі – і навіть не лише з пагорбів печерських хмарочосів чи мосту і метро, а й з Дойчеленду у Парижі. Проте зараз, на жаль, мало кто может впихнути 6 000 000».

Як вже сповістив «Обком», меру Києва знов закортіло здолати дефіцит розваг у столиці. Дійсно: бракує ще Києву кришталевих мостів, з яких зручно дивитися на недобудований міст (який, між тем, вже встиг «втомитися» - як той Шулявський) і далекий східний берег столичного Дніпра; велодоріжок «пунктиром»; фонтанів кольоро-співучих і фекально-каналізаційних; пожеж на руїнах численних об’єктів «культурно-історичної спадщини», які з давніх-давен прикрашують наше вічно молоде, частково ще старовинне, але майже завжди трохи забацане місто.

І як ми вже казали, одним мером-«суперваговиком» (навіть на велосипеді з мікрофоном) нестримну жагу до розваг киян і мешканців соцмереж не вгамувати.

Проте прес-служба Віталія Кличка повідомила, що «мер Києва Кличко веде переговори з власниками найбільшого парку розваг у Німеччині Europa-park про залучення інвестицій для створення аналогічного парку в українській столиці».

Ми впевнені, що «майже 130 гектарів острова» та й ще і «неподалік від центру міста» (та з існуючою станцією метрополітену), - це величезна перспектива. Впевнені і у тому, що «потрібен інвестор, який вкладе кошти, досвід і ідеї в реалізацію такого великого проекту», як зауважив В. Кличко.

Також ми віримо В. Кличку, що у Europa-park у місті Руст в федеративній землі Баден-Вюртемберг - «затишок і стилізованість під старовину», і що там «дуже цікаво все зроблено». Віримо – тому що ще дехто з українців, крім Кличка, теж у тому парку розважався і Вікіпедію теж багато хто вміємо читати.

Правда, існують декілька питань, зокрема екологічні, містобудівні тощо, але головне – питання пріоритетів у діяльності міської влади… Та то таке, як кажуть.

Та й взагалі – у самих киян Кличко колись щось питав відносно своїх проектів?

«Вело-пішохідний» міст «Гіркарка»

за маршрутом Володимирська гірка – арка Дружби народів (кошторис якого лише зростає) – проте не через Дніпро, а паралельно Дніпру, на суходолі – це диво довжиною «до виборів мера Києва-2010 – 210 метрів» і з киянами не обговорювалось, і ЮНЕСКО неабияк здивувало.

ТАМ - ЗРОБЛЕНО. ТУТ - ЯК ПОРОБЛЕНО

Але повернемося до проекту «острів-парк» - якого ще не існує (в сенсі – проекту). Так ось, ми не віримо, що саме «такий парк», як у місті Руст, «обов'язково з'явиться у Києві».

Бо у Києві В. Кличка можна багато що «дуже цікаво зробити». І навіть ще «цікавіше», ніж у той землі Баден-Вюртемберг.

Проте зроблять нам «цікаво» не якісь там євро-інвестор «з досвідом та ідеєю». В це ми не віримо і має на то і повне право, і досвід останніх років, і «об’єктивну реальність».

Робити Євро-Гідропарк будуть ті самі «любі друзі» Кличка, які робили щось «європейське» у столиці ще у лавах «молодої команди» Льоні «Космоса» Черновецького, і після його відльоту, і продовжують зараз.

Жодних сумнівів - буде цікаво! Але навряд чи кияни отримають у результаті щось «затишне».

І навряд чи парк.

…Прес-служба київського мера довідково повідомила у своєму релізі, що «Europa-park - найбільший у Німеччині і другий за відвідуваністю парк розваг в Європі після Диснейленду в Парижі. Минулого року Europa-park відвідало понад 6 000 000 людей. Сюди їдуть з Німеччини, Франції, Швейцарії та інших країн»…

ЖАХ!!

Тобто там, у Німеччині, вже не до розваг: тіснява, черги, свари, нелегальні мігранти…

І тут раптом В. КЛИЧКО:

«Гутен морген! Навіщо пхати невпихуємих(c) туристів до вже запихаво.. хуємого… запихво…ваной Європи-парку? Тобто не всі запсиховані и не усі незапихуєми можуть побачити карусель розваг в е-парку «Дойчеленд» навіть у Парижі і з’їсти булочку курасан з повидлом(с). І сьогодні в завтрашній день Гидропарку не всі могут смотреть(c). Тобто - смотреть могут не только лишь всі, мало кто может это делать. Тому не впихайте невпихуємо – і хутчіш до Гидропарку! Як кажуть, «Веліком»… отставить. Ага: «ВэлкОм ин Юкрейн!»(c).

Тут щасливі і діти, і їхні батьки!(с) Тобто – не тут, а буде як там!..

Тут не всі можуть бути щасливі не лише – тобто, можуть всі, но не тут – а в Євро-парку Гідропарку.

Для дітей влаштовані функції для розваг і не тільки з пізнавальними лактаціями…локаціями. Ні, не тільки всі і не локаціями, а з джиджижди–ти–жиди–ли–центраджифікацією(с)…

І діти щасливі - і тиша.

Тобто затишно».

