О ДОГМАТАХ ПОЛЕМИКИ «Ну чтo было в этом .… похожего на ревизора?! Ничего не было» А на «слугу народа-3» было похоже вчера?.. Есть все же знак в том, что Николаю Васильевичу Гоголю исполнилось 210 лет именно на следующий день после первого тура выборов президента его родной страны, то есть 1 апреля.

Как легко и приятно произносить «Уважайте выбор других!» - и не только произносить. Искренне, от чистого сердца уважать выбор других – чертовски приятно. И как же трудно порой уважать свой собственный выбор, как противно… Хорошо, что этот твой вымученный выбор ничего в итоге не решит. Так все же полегче как-то – Сизифов труд, не привыкать. Итак, вчера в Киеве, на «Плюсах» давали премьеру сезона – телемост, на концах которого расположились оба кандидата в президенты. Но «приквел» состоялся еще 31 марта, в день выборов. Когда внезапно - «К нам приехал ревизор! Караул, полундра, как же так и что же будет? Это к войне!»… Местный начальник - привыкший к безнаказанности и безответственности, да и к беспощадной критике со всех сторон – и, в общем-то, даже и к войне, - бьет в набат, раздает распоряжения: навести порядок в судах, на улицах, в больницах; вспоминает вдруг и сразу о всех своих грехах и грешках, обещаниях и обязательствах - а многого даже и вспомнить не может… В общем, сюжет известен, классика. А на «Плюсах» вчера был свой телеспектакль. К ним самим, в их кузницу телевизионных президентов и ревизоров, заявились с ответной, «встречной» ревизией в неурочный час. Ну это как в дом к знаменитой телеревизорше Ольге Фреймут, (фото detector.media) которая любит показывать по ТВ, как она - вся такая непредсказуемая, утонченная вся такая «ледя» - лихо вторгается в отели, рестораны и другие места общественного пользования и начинает: фу, под кроватью пятно, а холодильник не первой свежести, а в ванной сыро, а за унитазом пыль, ай-ай-ай!.. – вот как к Фреймут в дом ворваться с телекамерой и толпой телезрителей и устроить утренний шмон. А у Оли дома – батюшки! Тараканы в прихожей, на стильной кухне пахнет носками, в раковине – тарелки под майонезом, колготки сохнут, с них капает… А сама Оля, простите великодушно, - какает ((с) Майкл Щур), а тема «материалов для анализов» - вообще табуирована, как выяснилось, для звезд «1+1» : Итак, на независимом даже от Игоря Коломойского канале «1+1» вчера давали телемост. Вернее – «телетелемост». Один кандидат пришел к другому в гости на его родное телевидение - а того нет. Он во Франции, но не на гастролях: у него завтра президент Макрон в графике представлений. Кандидата-гостя телестудии понять не хочется, но можно: он тоже человек, и его изрядно «задрали» тупые «приколы» и лихие «отмазки» соперника и его «приборзевшей» команды. Да, гость студии, скорее всего, был в курсе, что хозяину (не исключено – и всей страны) в Париж по делу срочно приспичило. Но ведь экспромт удался, он же не готовил его так долго, как репетирует свои концерты, как записывает-переписывает свое шоу господин комик, не говоря уже о съемках целого сериала длительностью три сезонах. И в целом, господину гаранту интересно же хоть глазком взглянуть на такого великого человека, которого даже с помощью билбордов и прочей дурости не сломить! Так сказать, живьем увидеть своего могильщика или хоть его команду. (Кстати, ничего не напоминает? А с этим сатанинским саундом? И да, если вы до сих пор твердо убеждены, что смех со злом и бесовством не совместим, что хохот, переходящий в бурное ржание, продлевает и украшает жизнь… Вспомните как от тупой хохмы «нуууу тупыыыые» годами «тащились» наши соседи – и стали светлее душами и помыслами… или припомните хоть несколько страниц Сергея Аверинцева – еще веселее станет) Ага. А тот, который новый, кричит в киевскую ТВ-студию из Франции по телефону: ага, вы знали, что меня не будет. А тут связь плохая, одни разрывы и паузы. И весь такой отрытый, и культуры – завались. И смелый: «Да нас никто не ставил на колени! И вам, Петр Алексеевич, поставить в эту позицию меня не дано. Я не быдло! Мы люди простые! Я не наркоман! У меня нет самолета! Я теперь 5 лет президентом буду, понял?! А твое время кончилось уже, и давай уже слазь отсюда 22 апреля. Приходи на стадион – нас там много будет! Вот там и разберемся. Что? Ага!.. Крапка». И трубку как бросит - весь «желтожилетный» Париж вздрогнул: уж не теракт ли опять какой?... В общем, все это напоминает материализацию новогоднего программного бреда – но не самого кандидата от телеэфира, а гендира этих самых «Плюсов» - Шуры Ткаченко, который поразил не меньше, чем появление в новогоднюю полночь такой «новой», но уже столь осточертевшей за годы непрерывного телеэфира хрипящей физиономии. Напомним (цитируем А. Ткаченко от 01.01.2019 - с сохранением всех особенностей оригинала): «Знаете, ведь все таки виртуальный мир не зря так назван. И когда на вас, а в данном случае на меня обрушивается свора ботов - как то хотелось бы себя сдерживать и не реагировать. Но я то знаю, кто хозяин этой своры, часто не существующих людей, а просто акаунтов. И вот это удивляет. Вы, что испугались, Петр Алексеевич, что на горизонте появился кто более умный, чем вы? Вы обозлились, что на его мнение не влияют ни деньги, ни олигархи, ни канал, а только мнение людей? Вы так мучаетесь, потому, что деньги он не крал ни у народа, и не обманывал партнеров? Да, Зеленский - другой. И да - новый. И мне часто не нравится. И что? Но примите этот мир таким какой он, есть, а не живите в виртуальном. Мы - то в «телике», - знаем какой этот мир. Потому что любим и ценим своего зрителя, и стараемся быть верными ценностям, из за которых случился 2014-ый». И 1 января 2019 г. это казалось полным бредом. А уже после всего происшедшего после 1 тура – тем более. Мы бы предложили и г-ну Ткаченко сдать анализы. Нам их результаты не нужны, но вот ценителям его телеканала, наверное, интересно, что там такое в его «телике» знают про «этот» мир. ***** ***** ***** …В Париже, с Макроном на дружеской ноге. Бывало, говорит ему: Ну что, брат Макрон? — Да так, брат Вова, — отвечает, — так как-то... «Вот подлинно, если бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну, что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: Ревизор! Ревизор! Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!» Вот это «Отвечайте!» - сейчас кажется чуть ли не самым смешным и зловещим в «Ревизоре». Да уж, многих призвала к ответу наша «зловещая хунта» за 5 лет, со счету собьешься, сразу же: «Раз! Два…» - подводим итог. У Николая Васильевича Гоголя с юмором и разумом был полный порядок. Но не все это поняли. Даже те, кто смеялся. И не только в советской школе. «Неистовый» россиянин Белинский тоже, помнится, возмущался. Да еще как! Письмо даже написал. Мол, какой Томас? Очнитесь, Николай Васильевич! Мы же цивилизованные люди - девятнадцатый век на дворе! Второе тысячелетие на исходе! Всюду прогресс! А вы все о томосе-термосе. Да кому оно надо, тот Томос?! «Наш человек произносит имя божие, почесывая себе... Он говорит об иконах: годится - молиться, а не годится - горшки накрывать! В нем много суеверия, но нет и следа религиозности. А суеверие проходит с успехами цивилизации!» - горячился безнадежной больной Белинский. Успехи были, суеверия остались, а вот цивилизация… Ну да, электричество, кино, танки, пулеметы… телевидение, ракеты… раненых лечат под наркозом… И потом - всеобщая ж грамотность: Интернет, «рабы не мы!», гаджеты, соцсети. «Мемы», «фотожабы», забавные «фейки», гы-гы-гы, матюки, гы-гы, угрозы выйти в «офлайн», засунуть тупую башку в задницу - и даже сдать анализы куда надо, а не где захотелось… Какой Томос?! Зачем он в такой ситуации? Вот если б как раньше… Лет так 2 000 назад… Налаженная жизнь, культурный народ, понимающие его нужды оккупанты, в шаговой доступности холмик с крестиком - и около десятка верных друзей в Гефсиманском саду… А сейчас – ну никак не до Томаса, Боже збав! Рано! Потом. И какой безвиз, кому он нужен? Какая «мова»? – тарифы бешеные. Вот будут тарифы в 2-4 раза ниже – так и «мовы» будет в 2-4 раза больше. Закон науки! А какая цивилизация? Люди до сих пор не научились отличать изображение на экране от реального артиста. Раньше артистам, игравших в советских фильмах немецких фашистов или российских «белых», на улицах народ морды бил («Кинопанорама» кишела такими забавными воспоминаниями звезд «Мосфильма»). Теперь - в президенты тянут, прямо из гримерки… «Стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию», писал покойный Григорий Померанц. И не так просто, и не ради красного словца, человек целую эпоху встретил и пережил, почти до «крымнашизма» (1918 - 2013), много видел и думал: «Только в 1970-м… я сформулировал догмат полемики: «Дьявол начинается с пены на губах ангела… Все рассыпается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и потому зло на земле не имеет конца». В полемике 70-х годов я упорно, в мучительной борьбе с собой, смахивал с губ эту пену и сформулировал второй догмат: «Стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию». (Григорий Померанц, «Догматы полемики»). Ненавидеть и презирать одного из наших кандидатов или обоих – это нормально, это объяснимо и естественно. «Плюсы» одного и минусы другого – на весах. Не «топите» за своего их чаши. И результат почти полностью предсказуем. Так что есть время попробовать взять себя в руки, прекратить орать друг на друга и ржать день и ночь. Просто еще раз подумать, как думали все эти 5 лет и задолго до них, и после «первого тура» Майданов. Голосовать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из ненависти к сопернику – это понятно. Но – все же едва ли нормально, даже малость противоестественно. И ответим каждый сами себе – тому несмолкающему, как плач, своему внутреннему голосу, который призывает тебя собрать в кулак все твои и твоей страны страдания и унижения за эти 5 лет, припомнить все, ничего не забыть… И – пойти проголосовать за того, другого, его лидирующего соперника. А ты отвечаешь себе самому, этому своем голосу: ага, не дождешься! Ничто не забыто, никто не забыт. Но голосовать пойду – хотя идти трудно. Но надо. И выбор сделаю, хоть и будет мучительно больно (а оппонентам за победу их кандидата не будет мучительно стыдно – они еще больше будут буйствовать и веселиться, нежели сейчас, до 2-го тура). Хотя и будет эта боль, вполне вероятно, уже бессмысленной. Ну и что? Очень часто, знаете ли, личный выбор – сплошное мучение для человека, один «великий инквизитор» о том знатно рассуждал.

Егор НЕХЛЮДОВ Версия для печати 12 Апреля 2019 13:42 Опубликовать Tweet





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Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів? Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (84) Ні, «камбек» вже неможливий (36) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ