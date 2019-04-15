НОТР-ДАМ

15.04.2019

Горит собор Парижской Богоматери. Уже рухнули шпиль, часы, крыша…

Как сообщил в эфире ВВС представитель Нотр-Дама, от собора «точно ничего не останется». «И еще неизвестно, затронуто ли подземное хранилище под сооружением», — добавил он.

(фото Reuters)

Французские СМИ уже констатируют: степень разрушений такова, что уже можно говорит о том , что собор Парижской Богоматери «утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект».