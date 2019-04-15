15.04.19 Про Нотр-Дам душі і сарай нутрощів Учора горів Собор Паризької Богоматері. Година за годиною він зникав на очах всього світу, втрачав шпиль, дах… Зникав символ величі духа, краси й віри. Світ відмовлявся вірити власним очам, молився за врятування святині і слав прокльони бісової силам, що знищують Нотр-Дам де Парі. І у той самий час дехто у нашій країні примудрився побачити у цьому деякі інші «символи» й знаки…

«Собори душ своїх бережіть, друзі… Собори душ!» (Олесь Гончар, «Собор») Вже вночі надійшло повідомлення, що пожежу частково приборкали. Основну конструкцію Собору вдалося врятувати. Пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині, заспокоює AFP. Le Figaro теж конснтатує: усі святині перебувають у ризниці (серед яких – й терновий вінець Ісуса Христа, викуплений королем Людовіком Святим у XІІІ столітті у Венеції). Президент Франції Макрон заявив, що «найгіршого вдалося уникнути». Проте «найгіршого» не вдалося повністю «уникнути» у нашій країні. І це навіть не репліка відомого місцевого дурня Тараса Березовця – ведучого телеканалу «Прямий», офіційно – відомого політолога, зараз - знатного «порохобота». Березовець з приводу пожежі відпустив «хохму» - у стилі того самого Зеленського та його «Кварталу», якому Тарас нібито «опонує». У своєму поганому Twitter Березовець «пожартував» - саме у ті хвилини, коли здавалося, що долю Собору вирішено «вщент» - о 23:17 15 квітня: «Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути». На цій «жарт» Березовця відреагувала і посол Франції в Україні Ізабель Дюмон: «Як вам не соромно!» Ще раніше «дотепність» Березовця прокоментували у соцмережах. Прихильники Зеленського, звісно, з ледь стриманою радістю: Ага!!! Ось воно - справжнє обличчя обслуги Порошенка!.. Скільки заплатили тобі, Тарасе, за цей допис? Премію від АП вже отримав?... (фото Reuters) Але й це не варто уваги. Значно гірше те, що і українці, яких не можна вважати прихильниками ані «Пороха», ані «ЗЕка», учора не втрималися і шуткували у режимі нон-стоп: пост за постом, «стрічка за стрічкою». Біснувалися у стилі Березовця, намагаючись вразити своїх віртуальних «френдів»: пожежа та візит Зеленського до Парижу, Макрон та Елисейський палац, сірники, «прикольно», цитували відомого російського телепокидька («Совпадение? Не думаю!») тощо… Країна хвора. Рани її не загоюються вже 5 років. Зараз з цих ран зривають бинти – вибори ж!! Звісно, вороги Порошенка святкують пожежу у Соборі Паризької Богоматері: якби її не сталось, як і відгуку Т. Березовця на пожежу, то їх, як то кажуть, варто було вигадати. Хизуються вороги України і Заходу за «парєбрікам». Їх можна зрозуміти: вони отримали ще один привід не звертати уваги на себе, - бо і Європа гниє і горить, й Україна майже згнила. Так, мають право. А ми маємо право, ні – обов’язок, і ще не втратили можливість не перетворити нашу рідну Україну на їхню РФ – на пустелю без душі і Бога. Сьогодні зранку з-за «парєбріку» надійшла звістка, яка зайвий раз це підтверджує (мовою оригіналу): «Уровень одобрения Сталина среди россиян побил исторический максимум. 70% жителей России склонны положительно оценивать историческую роль Иосифа Сталина, пишет РБК со ссылкой на мартовское исследование «Левада-центра». Отмечается, что еще почти половина опрошенных готова оправдать сталинские репрессии и только 19% респондентов заявили о свое негативном отношении к Сталину. В исследовании подчеркивается, что такой уровень одобрения руководителя СССР является абсолютным рекордом за все время проведения соответствующих опросов» (кінець цитати)… Бережіть, друзі українці, собори душ своїх. Бережіть. Абсолютне, сатанинське зло – завжди поруч. И не тільки за «парєбрікам». А у середині нас самих.

Євген КОСЯЧКОВ Версия для печати 16 Апреля 2019 10:35 Опубликовать Tweet





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