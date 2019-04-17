ПУБЛИКА и РЕСЕНТИМЕНТ

О второй древнейшей профессии – лицедействе

«Ах, ну обмани нас еще, Володенька, еще немного поиграй в «адъютанта народа-3», потерпи до 2-го тура! Потом ты нас, конечно, нажухаешь – но мы уже будем не виноваты! Виновен будешь – ты, козел криворожский! Притворись еще чуток, на бис, Володенька, а?»... Но маска лицедея давно сползла, точнее – сброшена за ненадобностью – и из-под нее явлено фанам молодого таланта обычное мурло. «Что-то пошло не так»?..

«Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем, им довольно воздали дани.

Теперь поговорим о дряни.

Утихомирились бури революционных лон…

И вылезло из-за спины… Мурло…

Намозолив от пятилетнего сидения зады» - и т.д., и тому же подобное.

(В. Маяковский, О дряни, 1920-1921)

«Что-то, кажется, пошло не так?..» - почти отовсюду из лагеря «порохофобов-зеленолюбов» доносятся до нас в эти дни стоны – пока еще тихие и робкие, в виде вопрошающего недоумения, но уже преисполненные легкой тревогой, нарастающим изумлением и почти не скрываемой тоской. Неужто «реванш»? - уже или еще нет? «Зрада»?..

Про «зраду», конечно, помалкивают даже самые завзятые «зрадофилы». Стоящие за любимым комиком украинских избирателей силы никого и ничего не предавали: ни соотечественников, ни Украину, ни Революцию Достоинства. Они лишь методично, терпеливо, целенаправленно, нащупав «узкие места» в построениях противника (а таких мест у Порошенко отыскать за 5 лет – не проблема, и не «узких», а безразмерно широких пробоин), делали свое дело.

Речь не о «зраде», не о «вероломном» нападении, «без объявления войны», как вопил о том на весь Совок нарком Молотов 22 июня 1941 г. Банда Сталина верила банде Гитлера – и вот эту веру сломали через колено.

По поводу «вероломства» друзей-партнеров, о том, что «нападение на нашу страну произведено, несмотря на договор»; несмотря на то, что наше «правительство со всей добросовестностью выполняло все условия этого договора», можно было сокрушаться не только в летом 41-го, но и весной 2014-го: «Россияне! Братья! Что вы творите?! А «большой» договор?! А будапештский меморандум?!!.. Ах вы суки, рашисты!»

В общем, как говорил главный украинский чекист в советском телесериале про «слуг народа»-чекистов (о событиях в Киеве 100-летней давности), «он не предатель - он хорошо замаскированный враг».

(режиссер телесерила «Адъютант его превосходительства» Евгений Ташков в роли председателя Всеукраинской ЧК Лациса)

Зеленский и его камарилья никого не предавали: они были изначально верны себе, и в этом смысле, как совершенно откровенно и заранее было сказано, они «никому ничего не должны».

Как же так? – разводят ушами многие из тех, чей «разум возмущенный» кипел не только все эти 5 промелькнувших лет, это понятно: у всех накипело. Но не все теперь, за считанные дни до последнего тура президентских выборов, разводят руками слюни по соцсетям. «Ой, Шувалову въезд разрешили!», «Ай, дело Шария закрыли!», «Савченко с Рубаном выпустили», «Ленка Б. обещает амнистию узникам режима»…

…«это, кажется, уже тенденция, однако»... ой, мамочки! как же так?!.. «Мы же хотели, мы ж думали, мы ж не за все плохое, а за все хорошее голосовали в 1-м туре, мы же Пороха критиковали ударно пятилетку не для того, чтобы Зеленский-Коломойский победили, чтобы Шувалову вернуться на «Интер» разрешили, мы за «Одноклассников», за «ВКонтакте», за отмену запрета хунты есть салат оливье и смотреть «Иронию судьбы», как сказал г-н Лещенко – великий член ЗЕкоманды»… И супруга его, диджейка Настя beauty ТПольская(тм) разделась до парика и задает намеки («Зе?..») - аж из Сингапура».

Это вам не Марина Порошенко на затхлом канале «Украина» физзарядку показывает. Ведь это так стильно, модно, молодежно, это «прикольно» так!

И вот на тебе… «Как же так? Да что ж такое-то?!»...

И все это «пошло не так» в самом начале полета ракеты, «торпеды» (выражаясь на жаргоне уркаганов 90-х годов) реваншистов-контрреволюционеров-антимайдана – еще до поражения ею цели – окончательной победы на выборах.

Нет! Это не мы, такие полезные (да и бесполезные в массе своей) идиоты, виноваты в сделанном нами и обеспеченном другим выборе. Это все Порох, это он все так «реформировал» плохо – зато мы надеялись, что теперь Зеленский исправит все эти «реформы» на марше…

Дурдом, граждане. Как заметили в соцсетях: «Голосовать против Порошенко – это демократия. Но голосовать за Зеленского – это безумие».

Секретов такого поведения и запоздалой реакции – никаких. Это все тот же

РЕСЕНТИМЕНТ ОБЫКНОВЕННЫЙ.

Да, голосовать не за кого. Но пребывать в таком, вечно раздраженном состоянии властители дум и чаяний народных, «ЛОМы» (лидеры обществомнения) не в состоянии – воли не хватает, не хочется вновь погрузиться в длительное отчаяние. И выбирают от безнадеги «верность избранному пути»: колея за 5 лет топтания по «хунте Порошенко» протоптана глубокая, да и с народом-победителем на выборах приятнее пребывать в одной колее, как в надежной траншее (пока в этой братской могиле не накроет всех разом «братским» залпом – и изнутри, и извне).

Зато и не осудит тебя никто из своей «тусовки» и наработанной годами аудитории, не заклеймит «порохоботом продажным» - а ведь это главное для наших «продвинутых» сторонников прогресса, они просто не переживут, если кто-то косо плюнет на их авторитетный имидж… Да еще и – Боже збав!!! – в «Фейсбуке» комментариев наставят гневных и презрительных, забанят, отпишутся!..

Так что коль скоро не получилось у «светлых голов» организовать за несколько лет как следует массы на борьбу с тарифами, с «Роттердамом+», с Ринатом Ахметовым, с нардепами бесстыжими, с Аваковым оборзевшим, не получилось создать НИ ОДНОЙ нормальной партии (получалось лишь привычно скакать с друзьями-единомышленниками по разным «виртуальным» политобразованиям) - ну так давайте одним махом сметем вот это все. Хоп! – и уже на следующее за днем второго тура утро 22 апреля (как раз в день появления на свет Ульянова-Ленина) взойдет над страной заря нового светлого будущего…

Про «ресентимент» Фридрих Ницше

не 31 марта 2019 г. написал.

И позже об этом феномене писалось не раз. И в России-XXI об этом говорилось (хотя писалось уже не в самой РФ, а из изгнания) – почти в самый разгар упоения «крымнашем» - как о «синдроме ущербной агрессивности» в новых исторических условиях. И в Украине еще задолго до появления ЗЕкоманды на политической эстраде писалось, пусть и в «пропорошенковском» издании, про «синдром прихованої помсти».

Кстати, вчера на это самое издание телеканал Коломойского-Зеленского «1+1» подал в суд – на миллион). И вчера же наша «тусовка», известная под «ником» медіа-спільнота, накатала «открытое обращение» к ЗЕкандидату – будто бы хочет что-то от него услышать непосредственно, «живьем». Желание законное и похвальное - но глупое: что можно услышать от Вовы Зеленского, высунувшееся из-под грима мурло которого так поразило «медіа-спільноту»? Вам, коллеги, уже было сказано (раз), что «ничего вам не должен», и (два), что вы просто «журна(ш)люхи» - устами главного адвоката-юрконсультанта победоносного тандема Коломойского-Зеленского.

В общем, утритесь в очередной раз, г-да журналисты – представители второй древнейшей (после, разумеется, проституции) профессии. Что вы можете возразить этому го-ну Андрею Богдану? А возразить, в общем-то, есть чем – как и ему, так и актеру Зеленскому.

О ВТОРЫХ ДРЕВНЕЙШИХ ПРОФЕССИЯХ

Проституция – это старинное занятие не только «жриц сомнительного поведения» и «акул пера и микрофона» (хотя, не отрицаем, проституток среди журналистов на целую Окружную хватит, даже на две).

Еще в «Манифесте коммунистической партии» нежная парочка «нетрадиционных радикалов» Маркс-Энгельс отмечала универсальный характер проституции как формы продажности – и предлагали радикальный подход к решению этой «незаживающей язве» общества/человечества:

«Уничтожение семьи! Даже самые крайние радикалы возмущаются этим гнусным намерением коммунистов. На чем основана современная, буржуазная семья? На капитале, на частной наживе. В совершенно развитом виде она существует только для буржуазии; но она находит свое дополнение в вынужденной бессемейности пролетариев (?? – ну вот вымерли же «бессемейные» пролетарии как класс – еще до 1917 года, не правда ли? – «Обком») и в публичной проституции (а не в «публичной»? А в широком смысле продажности? – «Обком»). Буржуазная семья естественно отпадает вместе с отпадением этого ее дополнения, и обе вместе исчезнут с исчезновением капитала» (конец цитаты).

Но дело даже не в этом бредовом манифесте. Дело в том, что на честь именоваться «вторыми древнейшими» вправе претендовать как минимум еще две профессии.

Одна из них – адвокатура, возникшая в античности, в Древнем Риме – с момента зарождения «римского права». То есть – «до нашей эры» и до Юстиниана.

Другая – актерство. Тоже возникло «до н.э.», в Древней Греции.

Взгляните в эти глаза, в эту пасть. Видите днище бездны? - которая «вглядывается в вас» (Ф. Ницше, спец по античности).

УЕДИНЕННОЕ…

Более 100 лет назад Василий Васильевич Розанов, за занятием нумизматикой, размышлял:

«В мысль проституции, - «против которой все бессильны бороться», - бесспорно входит: «я принадлежу всем»: т. е. то, что входит в мысль писателя, оратора, адвоката… Таким образом, с одной стороны, проституция есть «самое социальное явление», до известной степени прототип социальности, - и даже можно сказать, что… «первые государства родились из инстинкта женщин проституировать»... По крайней мере, это не хуже того, что… «Рим возвеличился от того, что поблизости текла река Тибр»… или «Москва - от географических особенностей Москвы-реки». А с другой стороны, ведь и действительно в существо АКТЕРА, писателя, адвоката… - входит психология проститутки… РАВНОДУШИЯ ко «всем», и ласковости со «всеми»…

В сущности, вполне метафизично: «самое интимное - отдаю всем»... Черт знает что такое: можно и убить от негодования, а можно... и бесконечно задуматься. – «Как вам будет угодно», - говоря заглавием шекспировской пьесы» (конец цитаты).

«БЕЗ МЕСТА»

Вглядитесь в эту маску без грима – в пустоту этих глаз и бездну распахнутой пасти.

Что вы там видите? «Слугу Голобородько-3»? Или абсолютную пустоту, в которой может поместиться 100 ИБеней Коломойских и «1+100500» подонков любых разрядов и национальностей? Или там все же просвечивает 2004-й год – «без ряда, без места»?

…Ведь не только за мультяшной мордой «Кота Матроскина» и киношной маской «Искремаса»

А эта «молодая ЗЕкоманда» и 15 лет назад, во время Первого Майдана была «молоддю» - «без ряда, без места», без роду, без родины и племени. И сейчас на «молодь» претендует.