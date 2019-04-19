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«Нижні», домінанти, «дядя строгих правил», жорсткі образи, посіпака Авакова…

«The» BDSM: деякі «відтінки сірого» штабу Зеленського. Хто вони - тіньові ляльководи маріонеток ЗЕкоманди?

Виборчий штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського умовно поділений на чотири групи, які контролюють окремі напрямки роботи та мають своїх лідерів, при цьому є як офіційні члени команди, так і таємні. Про це йдеться у розслідуванні програми (Bihus.Info) .

Як пише Українська правда, автори розслідування зазначили, що отримали «злив» - листування учасників команди Зеленського, однак перевірили інформацію і підтвердили її достовірність.

Увага! Відео для дорослих (забагато «імперських матюків»(с) Олександр Кривенко):

Так, зокрема повідомляється, що виборчий штаб Зеленського умовно поділений на чотири групи.

«Квартал», «Дядя», «Нижние» та «Регионы» - так описав структуру штабу Зеленського у розпал передвиборчої кампанії координатор Зекоманди Олександр Корнієнко у листуванні з виконавчим продюсером «Кварталу» Сергієм Трофімовим», - йдеться у публікації.

Повідомляється, що групою «Дядя» керує адвокат олігарха Ігоря Коломойського Андрій Богдан.

Як зазначається, самого Коломойського у команді називають «Дядя» або «Людина з Женеви».

Автори вказують, що роль Богдана як посередника між Зекомандою і Коломойським олігарх фактично сам підтвердив у розмові з Bihus.Info ,а також визнали у штабі Зеленського.

«Між тим з листування членів Зекоманди можна зрозуміти, що функції Богдана в штабі Зеленського виходять далеко за межі юридичного напрямку. У листуваннях співробітники штабу говорять між собою, що у Богдана є відокремлений «медіа-офіс» з власним бюджетом, управлінням та повноваженнями», - йдеться у розслідуванні.

Зазначається, що два тижні тому журналісти зафіксували на відео, як Богдан йде на обід саме з групою медійників у кафе поряд зі штабом.

«Поруч з адвокатом – засновник продакшну «Гуд Медіа», який займається трансляціями, зйомкою соціальної та політичної реклами Кирило Тимошенко і «кварталівець», ведучий Артем Гагарін. В листуваннях штабістів Тимошенка згадують саме як члена групи «Дядя», - сказано у програмі.

Повідомляється, що ще одна з груп впливу у штабі Зеленського – група «Нижние». «Назва групи збігається, ймовірно, з прізвищем лідера – юриста Сергія Нижного. Нижний і його юридична компанія «Хіллмонт Партнерс» співпрацювали з «Кварталом», консультували студію щодо податків, зараз обслуговують партію.

(кадр фільму «П'ятдесят відтінків сірого»)

За словами штабістів, група «Нижние» - теж абсолютно окрема одиниця», - пояснюють автори розслідування.

«Я координую роботу юристів, як партнер компанії яка залучена в процес як зовнішній консультант», - так прокоментував свою роль у штабі Сергій Нижний.

Зазначається, що водночас в листуванні вплив Нижнего виглядає ширшим, ніж просто юридичні консультації.

При цьому за даними журналістів, житло, в якому мешкає нардеп та соратник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, розділили на дві квартири, і власником однієї з них став саме Сергій Нижний.

«Нині Геращенко відкрито підтримує Володимира Зеленського. Нижний спростовує будь-який зв’язок з нардепом: «Він сусід мій, я купив квартиру, а він знімає квартиру поруч на сходовій клітині», - додали розслідувачі.

(Див. також: Народний посіпака Авакова проголосив очільника МВС «гарантом Конституції де-факто» і закликав «бунтівників» у регіонах опиратися забаганкам Києва - «Обком»).

Повідомляється, що третю групу штабісти називають «Регионы».

«Лідер цієї групи – Ілля Павлюк, якого в листуваннях називають «Ілля Миколайович». За президентства Януковича Павлюк «засвітився» помічником нардепа Ігоря Калєтніка», - розповіли у програмі.

Зазначається, що головна функція Павлюка в штабі Зе – координація і фінанси регіональних представників Зекоманди. Наприклад, пошук фізичних осіб-підприємців зі стабільним доходом та без боргів для поповнення через них виборчого фонду або ж контроль на місцях.

«Через Павлюка проходить координація і фінанси, але його прізвище не згадується на сайті Зекоманди. Можна припустити, що його роль не афішують навмисно. Більшість згадок Павлюка у ЗМІ стосуються періоду його діяльності часів Януковича», - йдеться у програмі.

У розслідуванні додають, що у статтях того періоду Павлюка називають «рішалою на митниці», «посередником у митних питаннях» і навіть «королем контрабанди» у західному регіоні.

«В момент активної співпраці з митницею Павлюка її офіційного очолював Ігор Калєтнік», - розповіли автори програми.

Повідомляється, що четверта група впливу у штабі – «Квартал».

«Її лідери – бізнес-партнери Зеленського по кіноіндустрії брати Сергій та Борис Шефіри. Проаналізувавши листування, можна припустити, що Сергій вирішує фінансові питання», - йдеться у публікації.

Зазначається, що жодного з цих членів команди Зеленський не показав в ефірі каналу Коломойського в якості своїх публічних представників, а тих, хто насправді вирішує питання - приховують.

При цьому у розслідуванні наголошують, що всі групи впливу не особливо ладнають між собою і не деякі з них не вірять у плідну співпрацю у випадку, якщо Зеленський стане президентом.

Від «Обкому»: Що ще можна до цього додати? Хіба що традиційне: Виборці ЗЕіграшок! Бажаємо розслабитися та отримати задоволення. Головне – закрити щільно очі.

(кадр фільму «П'ятдесят відтінків сірого»)