ДАЛІ – ТИША Шануймося… Чи ми того варті? Втім - неможливо (не-мож-ли-во!) уявити, що на еРеФщині, хоча б одного разу протягом наступних 20 років, відбудуться дебати між Путіним і Грудініним (директор радгоспу ім. Леніна, 2-е місце на виборах президента РФ-2018), між Путіним і Жиріком, між Путіним і Ксюхою Собчак. Не кажучи вже про дебати у форматі «Путін-Медведев». І щоб це дивилися навіть в Україні, та й ще і в перекладі українською…

Почнемо майже з кінця шоу на НСК «Олімпійський» - бо продовження цього кінця вже й не було. Порошенко: «Це гарний початок дискусії. Сподіваюсь, що її продовження відбудеться вже за годину – у студії «Суспільного», - о 21.00… Відповідь Зеленського? – а не було відповіді від ЗЕКАндидата, навіть на папірцях, які він гортав-перегортав увесь час («тут читаем, тут рыбу заворачиваем(c), тут приколы») - протягом дебатів на НСК… І ось: «Порох» - вже відчитався у другому таймі на полі «Суспільного» ТВ. «Один минус один». Має те що маємо. Відгук у соцмережі: «…Не пришло оно на Ут-1... Не пришло... не больше - не меньше. Этого, ясно, не вполне достаточно для полного удовлетворения «возросших потребностей» украинских избирателей... но... не пришло...Порох на месте. Не то что бы это ПАПа красит в розовый цвет... Ведь это избиратели у нас такие чистые и нежные, как подушечки на лапках котенка... И все же - оно НЕ ПРИШЛО. О чем это я? Да ни о чем. Просто не вижу Зефаворита на теледебатах...» За великим, «гамбурзьким» рахунком, все інше протягом останніх тижнів - навіть те, що відбулося сьогодні на НСК «Олімпійський» раніше – повз каси. ДИВАННА СОЦМЕРЕЖА Проте вимоги українських виборців, дійсно, досягли неосяжних обріїв. Під кінець «олімпійського» шоу Олег Ляшко… тобто, звісно, Вова Зеленський дійшов до відповідного місця у своєму паперовому сценарії-шпаргалці: «Кандидат Z.: На коліна!» Вова вийшов до рампи, стиснув обличчя - і впав, як серпом по колінах! Порошенко відвернувся від публіки – до державного прапора - і теж встав на коліна. Ось тут диванні глядачі і підстрибнули, аж келих з пивом залишили напризволяще. І пішла вода у хату – пост за постом: «Аааа! Порох дупою до народу!! Аааа)))) ги-ги!..» Згодом хтось зауважив, потім ще і ще хтось: «Порошенко став на коліна перед вдовою Героя України, яка стояла на сцені. Подивіться уважно…» «Ніт!» - пост у мережи, друзі «відлайкалися» – келих з пивом на підлозі, біля дивану. Чекаємо ще якоїсь «дупні» - не даремно свої сідниці від дивану віддерли і показали її «френдам» у Fb? Шануймося? Ми того варті? РЕГЛАМЕНТ: ПЕТРО і ПУСТОТА Вітальна «преамбула» до дебатів вдалася краще Зеленському: «Привітаємо людей, що їх привезли автобусами!» Це була перша, але не остання вдала «заначка» у папірцях Зеленського – ще була одна (про те, що на «на обертках від цукерок» Порох краще розуміється) - остання. Більш не було. Не фронтмен «Кварталу», а тамада на другу добу сільського весілля. Так, Порошенко майже постійно виходив за межі регламенту. Чи то було що сказати наостанок, чи звик Петро Олексійович, що друзям все, а ворогам - регламент, хтозна. Проте його опонентові часу було не шкода: Зеленський майже жодного разу не вибирав відведених йому регламентом дебатів хвилин. Бо – не було чим заповнити пустоту (хіба що відвертою «тупотою»). Ні, без жартів: ви вважаєте, що людина, яка принесла з собою стос папірців, де, за словами Зеленського, питання до Порошенка (за 5 років його президентства!!) від користувачів соцмереж, де є і таке питання: «А как Вы прокоментируете информацию, что конфеты «Рошен» есть в пайках повстанцев ДНР-ЛНР»? «Повстанцев», саме так, чувачок… «повстанцев ДНР-ЛНР»… Про що далі теревенити? Але, якщо повернутися до «преамбули» дебатів, то Порошенко теж пошуткував – не те, щоб влучно, проте ефективно – коли він спитав свого візаві про зарплатню вчителям: 4 000 доларів в місяць («мем» з зустірчі ЗЕКандидата з «експертами»). Цей «боян» влучив у ціль. Кажучи майже словами Жванецького – «мальчик дернулся- и побледнел»… ГІМН і ЦЬОМ Проте – вже зараз можна передивитися у запису ці дебати чи дочекатися роздруківки. Фінал (здавалося – проміжний, бо ще був шанс поговорити на «Суспільному» - проте не сталося, як вже вказувалося) вдався. Порошенко встигнув «на кордоні» регламенту звернутися до десятків тисяч українців, що прийшли до НСК «Олімпійський» - запропонував заспівати гімн. Співав Порошенко, співали його дружна, діти, співали люди. А Зеленський – показав людям фігуру з двох пальців, зробив смішну пику, цьомкнув свою дружину, знов подарував гримасу на «камеру», поки не схаменувся… хтось, мабуть, підказав з «кварталів»… …Шануймося, українці, бо ми того варті. Ці дебати – це те що, не тільки у РФ, але і у нас важкувато було уявити ще 5 років тому, та ще й під час війни. І не забуваймо, хоча б до 21 квітня, хто запропонував дебати першим, хто запропонував НСК, хто погодився… А хто так і не прийшов до студії «Суспільного». Далі – тиша. Вже – 00.00 20 квітня. День тиші. 21 квітня – День вибору. ДИВ. ТАКОЖ: «Два російських раби за кожен голос! Нех… шастать!» - телеглядачам РФ перекладуть зміст дебати Порошенка і Зеленського

Євген КОСЯЧКОВ Версия для печати 20 Апреля 2019 00:00 Опубликовать Tweet





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Як Ви вважаєте, збереглася інтрига щодо переможця у другому турі президентських виборів? Так, у Порошенка знайдеться ще декілька «фішек» (130) Ні, «камбек» вже неможливий (59) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ