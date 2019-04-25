ЦИТАТА_25.04.19

«У Зеленського» – це назва для пивбару»

«Зекоманда», «квартали», «У Зеленського», «Адміністрація команди Зеленського», «молода (чи нова) команда», «квартальня» тощо… Міжвладдя у країні триває – і це помітно в усьому, до дрібниць.

Проте, це дрібниці лише на перший погляд.

Журналіст Сергій Штанько у Facebook написав:

«У Зеленського» – це назва для пивбару

Я зараз нікого не збираюся звинувачувати, хвалити, наголошувати на існуванні «групи 73» і «групи 25», а тим більше – ображати. Просто хотілося б, нарешті, з’ясувати, що це за група «У Зеленського»?

– У Зеленського сказали…

– У Зеленського побачили…

– У Зеленського вважають…

Дядьку, ти ж виграв вибори. Президентські вибори! Завтра ж на посаду офіційно зійдеш, укази підписуватимеш. Так скажи ж щось сам, нарешті. Скажи! І не з папірця.

А «У Зеленського» – це ж не позиція переможця головних політичних перегонів країни, а назва для пивбару» (кінець цитати_25.04.19, четвер).

Від «ОБКОМу»: Цілком слушне зауваження. І підстави для нього досить грунтовні. Нагадаємо, що задовго до першого туру виборів, 19 березня, Зеленський пообіцяв (у томі числі й журналістам, котрі тепер бідкаються з назвою його «команди»), що «ключову п'ятірку своєї команди» він представить «після виходу до другого туру президентських виборів» (цитуємо Інтерфакс-Україна): «Ми хочемо представити ключових людей до кінця другого туру, якщо ми туди пройдемо. За ніс водити людей не будемо - ми п'ятірку назвемо» (кінець цитати).

Проте, 31 березня, ввечері дня виборів, після оголошення результатів екзит-полів, Зеленський пообіцяв дещо трохи інше (цитуємо РБК-Україна): «Кандидат у президенти України Володимир Зеленський на брифінгу з нагоди завершення голосування ввечері у неділю, 31 березня, повідомив журналістам, коли він оголосить свою п'ятірку членів команди.

Зокрема, журналісти нагадали лідеру президентської гонки про те, що він обіцяв назвати п'ятірку своїх кандидатів на ключові посади.

«До кінця другого туру я сказав, що вам покажу п'ятірку лідерів. До кінця другого туру, раніше цього не буде», - зауважив Зеленський.

Також він зазначив, що на даний момент у нього «немає прізвища прем'єр-міністра» (кінець цитати).

У підсумку: 19 квітня, напередодні «дня тиші» (за дві добі до другого туру виборів), нардеп Мустафа Найєм (який, загалом, симпатизує «ЗЕкоманді») у своєму блозі на УП, визнав, що (мовою оригіналу) «команду не показали»:

«Давайте серьезно. До выборов осталось двое суток. И мы до сих пор не понимаем, как и с кем будущий глава государства собирается реализовывать свои Конституционные полномочия… Меня интересует два очень конкретных вопроса:

(1) Кто в команде нового президента будет восстанавливать справедливость, сажать бывших и не допустит воровства новых?

(2) Как и с кем новый президент будет защищать наши границы и безопасность?

Другими словами, кто будет у Владимира Зеленского Генеральным прокурором, Главой Службы безопасности, Министром обороны и Министром иностранных дел…

Внесите уже наконец ясность и перестаньте вести себя в лучших традициях раннего Дуремара. Если эти люди окажутся понятными и вменяемыми, я не просто проголосую за них в парламенте, но и готов оказать им любое посильное содействие.

Мой опыт в политике и в политической журналистике подсказывает, что фамилии скрываются в двух случаях: когда их нет или когда они настолько токсичны, что лучше публику ими не раздражать.

В случае с Владимиром Зеленским и с учетом сроков и обстоятельств, катастрофичны оба варианта. Это означает, что-либо всех обманули и никаких перемен не будет; либо перемены наступят, но рад им будет небольшая группа ничем не ограниченных лиц.

И тогда через совсем короткое время вся эта светлая (??))) – «Обком») команда, которую мы вчера увидели в эфире, либо разочаруется, либо громко уволится. И вот это будет по-настоящему трагедия. Потому что подниматься после разочарований с каждым разом все тяжелей» (кінець цитати).

Ми жодним чином не поділяємо «трагічні» скиглення Мустафи: бо ніколи не вважали «ЗЕкоманду» «світлою» і ніколи не були «зачаровані» цією «квартальньо».

Але: сьогодні вже ніч 25 квітня.

А пивняк «У Зеленського» так і працює. Кварту пива, будь ласка, «квартальні»!..