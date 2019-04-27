ПАСПОРТИ «НЕПОВНОЛІТНІМ»

Спрощені душі

Деякі майбутні «гібридні громадяни» ОРДЛО «нехіло» влаштувалися: вони вже отримали українські біопаспорти – і з неперевершеною гідністю очікують російські. Позаяк нові українські документи багато хто з них отримав не залишаючи окуповану територію, то й у черги за російськими аусвайсами вони поспішати наміру не мають.

«Свобода, у чому б вона не полягала, втрачається, як правило, поступово»

(Девід Юм)

У зв’язку з указом Путіна про «спрощену паспортизацію» українців, що живуть в окупації, деякі російськи ЗМІ вирішили ще раз «почути голос» цих «окремних районів Донецької і Луганської областей». А після виступу Путіна сьогодні у Пекіні (КНР) – про плани «ощасливити» паспортами РФ усіх українців загалом (бажаючих чи ні – це «не суть» - бо це Кремль, дитинко, це Росія) - як мешканців «ДНР-ЛНР» - варто замислитися о словах, приведених у епіграфі, які свого часу послугували епіграфом до твору «Шлях до рабства» Фрідріха Гаєка…

Тож повернемося з КНР (про нещодавній візит до РФ лідера ще однієї «народної» республіки – КНДР – годі і згадувати) до «ДНР-ЛНР». Це важливо, бо деякі «знаки» вже нашого майбутнього можна побачити у ці дні (впродовж і особливо після виборів президента України) вже не в ОРДЛО, а скрізь усюди: у Києві, у регіонах, на ТБ, у соцмережах тощо, у цьому безкінечному баттлі «Відсотки-переможці добивають 25% переможених українців».

Тому що… Наведемо ще одну цитату, вже самого Ф. Гаєка – бо не боячись пересади стверджуємо, що розуміння сенсу цих слів здатно щось змінити, врятувати наші души і розум, вилікувати сумління нації (у перекладі російською, зі скороченнями):

«Когда слышишь во второй раз мнения или призывы, которые уже слышал, они воспринимаются как симптомы определенной тенденции, как знаки, указывающие если не на неизбежность, то, во всяком случае, на возможность такого же, как и в первый раз, развития событий»…

Так ось, наприклад, що розповіли деякі мешканці ОРДЛО з приводу свого «паспортного» майбутнього відомому росЗМІ (цитуємо мовою «Московского комсомольца»):

«Что думают о российских паспортах в ДНР и ЛНР: гражданство России нужно далеко не всем

«МК»: «…мир бурлит после известия об указе президента Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ЛНР и ДНР. Что думают о возможности получить паспорта России жители непризнанных республик? Об этом мы с ними и поговорили.

«Гражданство России - это пока не про меня. Я паспорт ЛНР не получил. А теперь там такая давка будет», - флегматично прокомментировал ситуацию луганский поэт Александр Сурнин. Вообще-то он из Краматорска, сейчас это подконтрольная Украине территория и, соответственно, с паспортом ЛНР его роман мог и не сложиться.

Ехать в Краматорск Сурнин не может, а без тучи справок с «места жительства» местная бюрократия документов не дает - весь процесс выдачи паспортов ЛДНР максимально синхронизирован со строгими российскими стандартами. Так и было задумано с самого начала эпопеи паспортизации (тут і далі усі «підкреслення» у тексті «МК» наші – «Обком») - на гражданство России смогут подать заявления люди с паспортами самопровозглашенных республик, которые все первичные проверки уже прошли, что засвидетельствовано наличием местного документа».

(погодьтеся, яка ж це гидота – паспорт громадянина РФ)

(Від «Обкому»: Те, що все було «задумано с самого начала», зрозуміло. Але коли стало остаточно відомо про указ Путіна (який ще чекав на час оприлюднення) про «паспортизацію» ОРДЛО від 24.04.2019? Деякі українськи ЗМІ посилаються на новину російського видання «Коммерсант» від 17 квітня. Проте ще 5 квітня у єфірі радіо «Эхо Москвы» (насправді – «Эхо Газпрома») його головний редактор Олексій Венедиктов поділився зі слухачами таким «зливом» від своїх кремлівських друзів:

«Кажется, я понял наши дальнейшие действия по Донецку.

«Поскольку Киев не дал возможность украинским гражданам проголосовать на выборах украинского президента, то он (Киев) сам отказал им в гражданстве. И теперь мы можем раздавать свои российские паспорта с легким сердцем».

Брутально и линейно».

(О. Венедиктов, позивний «Венік» - відомий російській «ліберально-демократично-опозиційний» журналіст)

Яким саме чином «Киев не дал возможность украинским гражданам проголосовать на выборах украинского президента», - це Венік не пояснює. Проте багато хто з українців, що живуть в окупації, могли би розповісти, як і чому годинами чекали виїзду з ОРДЛО у дні виборів – 31 березня і 21 квітня. Але це нікого в РФ не хвилює – їм будь-яка брехня чи маячня згодиться для виправдання будь-якого свого свинства.

«МК»: «Владельцев паспортов ЛНР и ДНР не так уж много - это чиновники, «ополченцы», дети «ополченцев» и чиновников, все, кто не может или не хочет пользоваться украинскими паспортными сервисами… Последние полгода в республиках серьезно взялись за государственных служащих, с какого-то момента стало невозможно занимать серьезный пост, служить в полиции или работать в суде, не имея паспорта ДНР или ЛНР.

(Від «Обкому»: Cаме про це йшлося у коментарі заступниці міністра закордонних справ України Лани Зеркаль - що «паспортний» указ президента РФ Путіна від 24 квітня нагадує дії нацистів і тягне на «правові наслідки». І «головний ризик – це погіршення ставлення окупаційної адміністрації до громадян України, які відмовляться скористатися можливістю отримати громадянство РФ».

Хоча, звісно, якщо б окупанти і досі приймали на «серйозні посади» мешканців ОРДЛО з українськими паспортами, то це б теж аж ніяк не «втішало». Уявить собі таку скаргу на свавілля окупантів: «Я, гражданин Украины, Разумков И. П, позывной «Роза», хочу служить народам России и ДНР на должности начальника райотдела народной полиции, но мне отказывают только на том основании, что я гражданин Украины и не имею паспорта ДНР! Когда же, наконец, прекратится этот беспредел чиновников в погонах?!»).

«МК»: «Зато под бюрократические проблемы попало большинство бойцов, вышедших вместе со Стрелковым из Славянска, Краматорска или Дружковки в 2014…

Что дает обладателю паспорта ДНР гражданство Российской Федерации? В первую очередь, чувство защищенности (російській паспорт як засіб захисту – над цією тезою навіть у РФ будуть реготати – «Обком»). Местные считают, что люди с российским паспортом в кармане могут больше не думать об условиях обещанных украинских амнистий и об Украине тоже»

Від «Обкому»: Можливість «не думати» про наслідки своїх рішень і вчинків, а також о рідній Україні – це «благо», яке влада РФ пропанує поки лише мешканцям ОРДЛО – але чи усі, наприклад, кияни чи одесити відмовляться від такої спокуси? Ні, ми не про підсумки виборів президента, Боже збав! – ми лише «взагалі»).

«МК»: «Кроме того, все гадают, дополнят гражданство российскими пенсиями, как для пенсионеров в Приднестровье? (від «Обкому»: ще учора можна було відповісти «Ні», див. З Росії пенсіонерам ОРДЛО пояснили: паспорти – російські, але пенсія – від України. Або добровільна депортація до Ростова, Пензи, Кінешми)… Але сьогодні у Пекіні Путін заявив, що він не проти, щоб жителі ОРДЛО отримували пенсії і в РФ, і в Україні…)

«МК:» «В остальном российский паспорт с 2017 года жителям Донецка или Луганска в повседневной жизни не так уж и нужен - с тех пор как паспорта, номера машин, права и другие документы республик стали признавать на всей территории Российской Федерации, ездить туда можно и со «своими» документами…

Теперь эти люди смогут без особых проблем претендовать на гражданство и, соответственно, легальную работу в РФ. Или поставить на время российский паспорт в донецкой квартире в почетном углу серванта - для красоты!»

Від «Обкому»: Які все ж таки мерзотники ці «акули рубля». Вони ж знають, що у багатьох, у тому числі й донецьких, домівках замість їх господарів вже давно живуть носії російських паспортів, а в «почетном углу серванта» - портрети Путіна, Шойгу і Сталіна.

«МК»: «Еще несколько мнений жителей Донецка. Арсений, машиностроитель, 46 лет: «На Украину я не въездной, но оформил себе украинский паспорт, не выезжая из ДНР. Что будет, если я получу российский паспорт, куда я с ним поеду? Жить и работать в России, всю жизнь скитаясь по съемным квартирам, я не хочу. Был бы я молодой, без детей и стариков на плечах, еще можно было бы попробовать.

Детям я тоже оформил украинские документы, надеюсь, когда вырастут, уедут на заработки в Евросоюз, например в Польшу. Вот если бы паспорта раздавали в 2014 году или в 2015-м, я был бы очень рад, потому что тогда мне документы были очень нужны. Пришлось продать все свое имущество, чтобы лечить ребенка... Хотя, если проблем с оформлением не будет, то возьму паспорт, почему бы и нет.

Ольга, бухгалтер, 35 лет: «Говорят, что сдать документы на паспорт можно будет в ДНР, а в Россию нужно будет ехать уже за готовым паспортом (пункты оформления паспортов сделают в Ростовской области - «МК»). Это очень хорошо, потому что сразу снимает все проблемы с оплатой проезда, проживанием и так далее. Раньше нам бы пришлось ждать оформления российского гражданства несколько лет и проходить через многочисленные проверки, и это при условии, что президент Украины подтвердит наш выход из украинского гражданства. Так что большое спасибо президенту России за его решение.

Правда, российский паспорт нужен далеко не всем. Например, если у человека родственники на Украине, и он часто ездит туда по делам, то российское гражданство ему ни к чему. Со мной, например, работают несколько таких человек. А вот у меня на Украине никого нет, и меня туда совсем не тянет, соответственно буду оформлять российское гражданство» (кінець статті «МК»).

Від «Обкому»: Ви, звісно, звернули увагу на те, що питання щодо «референдума» («о самоопределении»!) травня 2014 року, а саме: за який варіант свого «народного майбутнього голосували ці потенційні громадяни РФ? – не пролунало. Нагадаємо, питання було одне: «Поддерживаете ли Вы акт государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики?» - «так» чи «ні».

Те, що кремлівська хунта зараз не звернула увагу на таку дрібницю, як відсутність у тих «бюлетенях» питання про «Донецкую народную республику в составе России», - це зрозуміло. Те, що самі учасники того «всенародного» заходу (та й журналісти росЗМІ) про це не згадують (або забули, за що вони голосували 5 років тому) – теж.

Питання інше: коли ті українськи діячи проросійської орієнтації і засаленою мантрою на вустах про «Почуйте голос окупованого Донбасу! Це наші люди, вони прагнуть миру і праці!» зрозуміють і відверто визнають, що «голос» значної частки цього населення почути неможливо – бо голоси ті волають щось протилежне тому, про що голосили ще недавно?

І у цьому сенсі Путін правий: ці голосі не варті уваги. Навіть якщо вже завтра у Кремлі приймуть рішення повернути ОРДЛО до України без будь-яких вимог – ті ж самі «гібридні співвітчизники» будуть «за».

73% чи 25%, чи 86% - це, як свідчить досвід, ніякі соціологи-політологи і за півроку до «самовизначення» наших співвітчизників прорахувати не в змозі.

Життя без «зайвих проблем» (а які проблеми не «зайві»?), «спрощене» життя – воно завжди приваблює, як безкоштовний сир на підлозі.

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