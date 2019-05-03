«СВЯТО» НАБЛИЖАЄТЬСЯ…

Очільник МЗС виступив як міністр Загробних Справ… або Запоребрікових

Хай би яку дурню не вигадали російські і українські «ватники», чи народний «сукоправ» В. «Новинський» (він же Малхасян) Вадим Владиславович (він же Рудольфович)), або московські ляльководи «Інтера» - завжди серед державних осіб знайдеться той, у голові якого ця маячня відізветься відлунням, як у порожній діжці.

Учора глава Міністерства зовнішніх справ України Павло Клімкін відповів (навіщо?! – це загадка… може, лише тому, що у Клімкіна є Інтернет, а там є «Фейсбук»? – не знаємо, що там у нашого міністра є), точніше - зреагував на заклик телеканалу «Інтер» провести у Києві захід «ніхто та ніщо не забуті», аналогічний російській акції «Безсмертний полк».

Свою «думку» з цього приводу Клімкін виклав у Facebook, повідомила Українська правда:

«Слушна ідея, повністю підтримую. Пропоную тоді вийти на вулиці також з портретами українців, замордованих у часи сталінських репресій. Це буде адекватна відповідь, для повноти картини у людському та історичному вимірі», - написав міністр зовнішніх справ, коментуючи пропозицію письменника Куркова вийти на вулиці з портретами загиблих за Україну на Донбасі, зниклих безвісти в окупованому Криму та політв’язнів, яких РФ тримає в тюрмах.

(П. Клімкін – Міністр ЗС)

«Обком» чомусь не в захваті від втілення цієї «слушної ідеї» Андрія Куркова і Павла Клімкіна – тому що наша фантазія вже не сягає так далеко за обрій днів і ночей. Проте нам ще вистачає пам’яті, щоб не забувати, звідкіля той «безсмертний полк» з’явився (з глибин сибірських надр), і чому саме на початку цього століття, і чому цей «полк» став «lite-версією» улюбленої забавки пересічних росіян та їхніх вождів - парадів.

(«безсмертний полководець» Путін, 2015 р. - через рік після нападу РФ на Крим і Донбас, після Іловайська та Дебальцева)

І ще нагадаємо, що в Україні саме з того ж 2015 р. відзначається день перемоги над нацизмом 8 травня – в міжнародний День пам’яті та примирення. Ці акції проходять під гаслом «Ніколи знову». З 2014 року національним символом пам’яті українців-жертв Другої світової війни є європейський знак – червоний мак.

…Втім телеканал «Інтер», як і у минулі роки, вже закликав киян пройти 09.05.2019 так званим «маршем пам’яті» з фотографією родича – учасника ВВВ. Не дивно, тому що декілька тижнів тому московському креативному пропагандисту «Інтера» Шувалову дозволили повернутися «на Україну».

Минулого року в акції «Безсмертний полк» у Києві участь взяли близько 2 тис. осіб (цього року, як ми вже повідомили, очікується до 5 тис., проте «живих безсмертних» стільки не буває на подібних заходах).

ПІД ЧУЖИМ ПОРТРЕТОМ

У травні-2018 серед учасників маршу були помічені і такі потомки «безсмертних», як екс-«регіонали», нардепи від «Опоблоку» Шуфрич та Новинський.

(фото pravda.com.ua)

Як легко і приємно здогадатися, жодного стосунку до таблички з указаним на ній прізвищем пан Новинський не мав й не має. Хіба що поруч ховався та до об’єктива потрапив.

До речі: з цього приводу є важливе запитання до учасників таких і схожих акцій (хресної ходи під знаменами Московського патріархату, наприклад). Ви збираєтесь під охороною стражів громадського порядку пройтись від станції метро «Арсенальна» до парка Слави з портретом безкінечно дорогої вам людини, яку ви, не виключаємо, ніколи й не бачили (бува й таке), - але ви все одне насадили її зображення на дбайливо збережений з минулорічного маршу дрючок… От що ви цим хотіли продемонструвати? І кому?

Таким самим, як ви – чи отому «сукоправу» Новинському? – як його влучно охрестили куми: спочатку Петро Олексійович Порошенко, а згодом і чинний генпрокурор Луценко

(та й не тільки вони).

Звідкіля в вас впевненість, що поруч з вами не йде тихою, хтивою (але переможною) ходою якась потвора? Яку б ваш далекий предок (як би він, звісно, був безсмертним завжди – а не тільки з того часу, як у Кремлі вирішили його «обезсмертить») шльопнув би на місці - ще біля виходу зі станції «Арсенальна» - як колабораціоніста, як партнера Ріната Ахметова по православно-мусульманському холдингу «Метінвест», як диверсанта та шпигуна, нарешті.

Чому, власне, як шпигуна? – спитаєте ви нас.

ДОПИТ з «пристрастием» і НАСОЛОДОЮ

Ви б краще спитайте того ж Вадю Новинського! - коли з ним поруч будете вештатися за тиждень вулицями святих Печерських пагорбів, які в нього справжні прізвище і по-батькові. Так і запитайте: «Громадянин України з травня 2012 року Новинський В.В., рік народження 1963, м. Стара Руса, Новгородська область, РСФСР… Стояти!! Куди, суко?!»… це власне ще не запитання.

А воно буде таким, чемним: от пояснить, будь ласка, шановній пане Новинський, а чи то є правда, що про Вас у «Обкомі» писали 5 років тому – як раз у травні 2014-го, у розпал «руської весни»? У розлогому такому «лонгріді» під назвою «Блаженны питерские, ибо они наследуют ПР»?

Ви ж російську розумієте? Чи перекладача, з позивним, тобто псевдо, «Мовник» покликати? Чому «Мовник»? - тому що він хуч мов і не знає (окрім рідної і, звісно, «Отче наш» - усіма слов’янськими), - проте все російською розуміє, коли питає як слід. То ж Ви, нардепе, і з путінським «Хірургом» знайомі, і шоу у Севастополі йому та його «Нічним вовкам» влаштовували – на території свого «Балаклавського рудоуправління»?...Впізнаєте?»

– і світлину 2015 року з Кремлівського палацу тому Новинському у бороду:

(праворуч - жінка-нардеп Путіна, ліворуч - мотобайкер Путіна «Хірург», обидва думають про одне, а саме: «Чи налізе ця шапка на цю зачіску?»)

Якщо Новинський буде клеїти дурня (мовляв, «нікого не впізнаю, це перука!»), то наступне питання буде вже «контрольним»:

- А що до цього матеріалу – під назвою «Народный депутат Украины поможет строить Керченский мост»? Цю світлину впізнаєте?

Хто це?

- Це я, мабуть, - відповість Вадим Владиславович Новинський.

- Частково так, але ні… Це Вадим Рудольфович Малхасян. А його рідний брат Ашот Рудольфович Малхасян - це (запам’ятайте, будь ласка, або занотуйте) – «новый владелец «Балаклавского рудоуправления», которое могут задействовать в одиозном проекте строительства моста из России на оккупированный полуостров, является… родным братом Вадима Новинского», народного депутата України, громадянином якої він став лише у 2012 р.

Ось і довідка – з російського суду, з самого Санкт-Петербургу:

Допит закінчено… Встати! Зачитуємо вирок…»

ВИРОК… від нової влади?

Таким чином, впродовж свого життя Вадим Рудольфович/Владиславович Малхасян/«Новинський» встиг змінити свою батьківщину, по-батькові і прізвище, отримати мандат нардепа Україні, де він заробляє з року в рік мільярд за мільярдом (чистий прибуток Metinvest B.V. у 2018 р. сягнув позначки 1,188 млрд доларів), залишив Маріуполю найбільше у Європі кладовище, де знайшли своє останнє сховище від «Смертьінвесту» Ахметова-Новинського мешканці цього колись майже курортного міста.

В пам'ять про ці жертви Новинський, ясна річ, не проводить «марші безсмертних».

Проте на честь цих загиблих мірних маріупольців щодня (і особливо вночі) салютують димом з усіх «стволів» гордість імперії «Метінвест» - меткомбінати ім. Ілліча та «Азовсталь».

Не згадуючи вже його інтриги проти Православної церкви України і несамовиту, з давніх-давен боротьбу проти її автокефалії і Томоса.

Сподіваємось, що нова влада України, і перш за все – позбавлена того Луценка Генеральна прокуратура та інші «компетентні органи» доведуть справу позбавленого ще у грудні 2016 року недоторканості громадянина «Новинського» до кінця.

А міністр зовнішніх справ України (новий чи той же Клімкін) не буде перейматися якоюсь «безсмертною» маячнею. Бо якщо божевільні російські «мамочки» дітей своїх - майбутніх «іхтамнетів» - виховують у візочках-танках,

то українки не повинні по їхнім слідам своїх діточок у «танках» по вулицям возити. Хай навіть не з «колорадською» стрічкою, а жовто-синьою.

А усі, хто 9 травня піде на той «безсмертний» марш вулицями Києва, сподіваємось, плюнуть в обличчя (та хоча б і у бороду) нардепу від «Опоблоку» Новинському. Бо Новинському точно нема чого робити на тому заході – та й в Україні, за великим рахунком.

Це й буде та сама «адекватна відповідь у людському та історичному вимірі», про яку учора щось белькотів міністр Клімкін.

А взагалі: соромно крокувати в «полковій» колоні на честь загиблих у війні середини минулого століття – і не помічати поруч тих, хто своїми вчинками і «молитвами» наблизив війну 2014-2019 років. Жертв якої менше не стане, навіть якщо Курков, МЗС Клімкіна та ще й Мінстець прикрасять рекламні щити всієї України портретами загиблих у Донбасі, зниклих у Криму і українських політв’язнів Росії.

Соромно, православні.