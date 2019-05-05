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«СЛУГА КРЕМЛЯ». НОВИЙ СЕЗОН

Медведчук досі не може заспокоїтися з того приводу, що новий президент – це не Медведчук-президент

Чергове «велике інтерв’ю з великим Цабе» (дійсно, не маленьке – понад півтори години) на своєму телеканалі, тому ж своєму телеведучому, тим самим писклявим, тремтячим «козлетоном», звісно, росмовою – і все те ж саме. Проте але…


Невгамовний кум Путіна В. Медведчук заявив, що новообраний президент України Володимир Зеленський повинен (кому саме? - та комусь, мабуть) «налагоджувати відносини» з РФ.

Про це Медведчук розповів на своєму телеканалі «112» своєму улюбленому телеведучому,

- та, мабуть, ще комусь, хто дивився цю, як то кажуть, «хрєнь» (вибачте, більше ніколи у цьому тексті).

«Це Зеленському треба, це Зеленський повинен налагоджувати відносини (з Москвою – «Обком»), з різних причин, і я можу навести масу (! – «Обком») аргументів (?! – «Обком») на користь цього, - а не Москві думати, як це робити. Я не думаю, що в Москві висувають якісь критерії або думають про майбутнє, наскільки воно буде складним або простим у відносинах з новим главою держави», - зокрема наголосив Медведчук.

Якщо прочитати по складах останнє речення, то стане весело, а якщо прочитати вголос – то взагалі смішно. Проте далі (відразу після цього речення) – йде така теза («підкреслення» наші – «Обком»):

«Более того, после выборов были даны определенные комментарии и г-на Медведева, помню на следующий день после окончания второго тура абсолютно правильно оценил наши экономические отношения. Он говорил о той части, которой он занимается в РФ, и он сказал, что на сегодняшний день экономическая ситуация в отношениях убийственная. Естественно, он это сравнивал с тем, что было когда-то, какими были отношения РФ и Украины в экономическом плане, – продовжив торувати шлях своєї логіки Медведчук. - И он сказал, что для восстановления экономических отношений необходимо исходить из таких ситуаций, которые бы характеризовались так: расчет, прагматизм, трезвость (так, згодні: тверезість повинна нарешті стати «нормою життя» у Кремлі і Росії – «Обком»). Если это будет, экономические отношения между Украиной и Россией имеют шансы восстановиться. И пресс-служба г-на Путина прокомментировала тоже этот вопрос <…> Это означает, что в Москве будут смотреть на первые действия президента, какими они будут, что он будет не просто говорить, а что он будет делать. И в зависимости от этого строить отношения. Но я не думаю, что для России стоит такой критерий, что они только об этом думают – будет им сложно или просто. Я думаю, что это не их задача. Это задача больше Украины – вопросы взаимоотношений с Россией» (кінець цитати),

– привів Медведчук свій «ланцюжок логіки» у темний та сморідний, як громадська вбиральня в Мавзолеї на Красній площі (Москва, РФ), куточок.

Проте там, у телеепопеї «Велике інтерв’ю за Великим Цабе Медведчуком» - телеканал «112», серія 13-та, - ще забагато чого знайдеться. Повна «друкована версія» - ось там.

78 тис. символів (із пробілами). Майже кожен вислів – доказ або злочинні наміри, кожні 10-15 хвилин – явка з повинною. Не інтерв’ю а «Коментар до Кримінального кодексу України»

От і добре: новим (компетентним) органам буде чим зайнятися.


Марат ЧАПИГИН

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05 Мая 2019 10:56

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (25)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (2)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (10)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (34)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (5)

А я примудрився ні з ким не посваритися (19)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 