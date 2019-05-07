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ДІАГНОЗ В СТУДІЮ!

Екс-експерт Харебін підтвердив слова Олени Зеленської: у Володимира - провали «оперативної» пам’яті

A що з цього приводу каже медексперт «ЗЕ!Команди» - телешоудоктор Євген «Кома» Комаровський?..


Екс-перший заступник гендиректора НТКУ, екс-експерт «з питань інформаційної та мовної політики, та з загально-політичних питань» першого призову «команди Зеленського» Олександр Харебін (і співпрацю з яким сам командир Зеленський публічно заперечив), в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, чому так сталося.

Він пояснив, що, на його думку, Зеленський був настільки «перевантажений інформацією, спробами впливу, бажанням розібратися з командою і викликами», що йому було точно не до особистостей, включаючи його, Харебіна. Цитуємо (бо воно того варто):

«Чи бачив я Зеленського? Бачив. (вибачте, Сашко, але це Ви з ким розмовляєте? Самого себе запитуєте? – «Обком» ) Чи тиснув я йому руку? Тиснув. Чи спілкувався він зі мною? Спілкувався. Чи знайомий він зі мною? В його розумінні – не знайомий… Кількість людей, які проходили через експертні групи, які бажали допомогти чи вкладали свої знання в суспільне надбання команди, була величезною (то ще не «люди», в сенсі – не «кількість». Ось коли незабаром Зеленський перебереться до Адміністрації президента – тоді «бажаючих допомогти» йому буде такий «аншлаг-аншлаг», що прийдеться булавою відганяти – «Обком»)… Тому жодних образ стосовно його реакції, є повне розуміння ситуації», - підсумував свої мемуари Харебін.

Шкода, але у нас (та й, мабуть, не тільки у нас) таке «повне розуміння ситуації» відсутнє. Зокрема – щодо адекватності «реакції» Зеленського на людину, яку він встиг забути вже після того, як потиснув йому руку і поспілкувався. Тому що Сашко Харебін – це не просто якісь там «медіаексперт», а… ось ще цитата з того ж інтерв’ю:

«Я брав участь у роботі груп із зовнішньої і внутрішньої політики, а також з обороноздатності і протидії військовій агресії, включаючи питання окупованих територій», - сором’язливо хвилюючись перелічив Харебін в ефірі «Радіо Свобода».

Погодьтеся, як можна було забути таку видатну людину «в принципі», а особливо – якщо вона працює на тебе у твоїй «команді»?!.. Це ж Данилюк, Разумков плюс МінТОТ з Тукою і Гримчаком, це, нарешті, воєнспец Іван Апаршин

(Апаршин - член-радник «молодої команди» Зеленського «з питань безпеки і оборони», фото на військовий квиток пенсіонера запасу Апаршина І. М., 1956 р.н., м.н. - НДР)

– і це все один єдиний Харебін, все це різноманіття – в одному, як то кажуть, посуді. Як?!.. Як можна розбазарювати такі кадри?.. Взагалі - забувати про їх існування? Та ще й про їх перебування у твоєї команді?!..

(Не буде зайвим цього приводу нагадати: 18 квітня в ефірі «1+1» у відповідь на питання про співпрацю з Харебіним В. Зеленський заявив, що не знайомий, не контактував і «ні хвилини» з ним не працював).

Якби Сашко Харебін ще й сценарії для «Студії Квартал 95» писав…

Але цім є кому займатися і без нього. Як відомо, пише для «кварталів» Олена Зеленська, яка вже за кілька днів удруге піде «під вінець» – на посаду першої леді. Уявляємо, як хвилюватиметься її обранець, тобто новобраний президент Володя. Відтепер - королева у тебе на кухні та й взагалі… ух!..

Погодьтеся – і не сперечайтесь: очей не відірвати, окуляри не відвести!..

…Вибачаємось – відволіклись. Так от, Олені (безумовно, Олена Прекрасна!) час від часу бува не перелюбки, або, як вона сама каже, «страшно»! Лячно ще з новобрачн… вибачте ще раз – з новорічної ночі 2019 року. Бо, виявляється, у її чоловіка зовсім погано з пам’яттю, зокрема – з «оперативною».

Тобто, в наявності - ті самі симптоми, на які вказує і Харебін.

Цікаво, що з цього приводу думає Євген «Жека» «Кома» Комаровський – доктор Хаус вітчизняного телебачення, що вилікував мільйони українських мамусь та бабусь від проносу, шмарклів і безсоння їхніх діточок і онуків?

А цей експерт з питань здоров’я та аналізів «ЗЕ!Команди» поки ще мовчить - чи то вважає, що вже все сказав (про симптоматику) - ще у грудні минулого року у Харкові

(мовою Fb Є. Комаровського):

«По-стариковски говорили о здоровье. Друг жаловался, что некоторые хорошие люди наотрез отказываются размножаться. В конце концов я не выдержал и спросил:

— Вова, ну шо, ты «да»? Или «нет»?

Вова засопел, оглянулся по сторонам, подкатил глаза, стал немножко похож на…» (кінець цитати).

Після цього «медогляду» вам теж здаються підозрілими оті дві білі цяточки біля блюдця – на підозріло чистому столі у закладі «общєпита»?

А усмішки обох «старих»? А очі – що виблискують наче той же стіл, як відполіровані?.. Ні?

Резюмуємо: ми трохи поділяємо переляк Олени Зеленської. Не за себе, Боже збав! – і не таких «по зоні бушлатом ганяли», кажучи словами персонажа Сергія Довлатова.

Нам за країну лячно. Ну й шкода її, рідненьку, не без того.

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"ОБКОМ"

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07 Мая 2019 13:07

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (28)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (2)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (11)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (39)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (6)

А я примудрився ні з ким не посваритися (23)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 