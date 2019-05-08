«ПО-МОДНЬОМУ, ПО-ХРАНЦУЗЬКІ»

В уряді почули прагнення, мрії та скиглення 93% простих українців

- і відгукнулися: «Новим кейсом - по новим фейсам»!.. Тому що: «Тільки уявіть! 888 управлінських команд сьогодні працюють в Україні. І серед них обов’язково є ті люди, які можуть гідно працювати на рівні»… наприклад, на французькому рівні – і без цих модних «жовтих жилетів».

«В нас все є, все буде!

Головне - є добрі люди!

В нас все буде - є!»

(ТНМК, «Моя мама»)

Цей новий кейс, власне, не новий, бо це - вже «успішний, реалізований кейс». І саме на базі «реалізованих успіхів» виникло це нестримне бажання (спочатку – в народі, «знизу», а потім його почули на вищих поверхах Печерських пагорбів).

А саме: бажання поєднання посад мерів і нардепів.

Учора цю ініціативу озвучив у телеефірі віце-прем’єр-міністр (за сумісництвом - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ) Геннадій Зубко.

Сьогодні прес-служба Зубка надіслала особисто і безпосередньо на пошту редакції «Обкому» (дякуємо!) повідомлення про той ефір – тому утримаємось від коментування і зустрічних пропозицій (якщо зможемо, звісно), а лише цитуємо та позначаємо основні ідеї та окремі вислови:

«Сьогодні у суспільстві є запит на нові обличчя у політиці. На людей, які мають успішний кейс реалізованих проектів, а не лише є експертами або представниками політичних партій. І саме децентралізація виявляє цю майбутню еліту України, яка зараз ефективно працює (ні, не втрималися: де саме і вже «зараз і тут» - чи там? десь? Де саме так ефективно працює ця майбутня еліта? – «ОБКОМ». А… ось де:) у місцевому самоврядуванні і яка може ефективно себе проявити на центральному рівні, у парламенті. І я вважаю, що при формуванні майбутнього парламенту необхідно використовувати передовий досвід європейських країн. Наприклад, Франції, де міський голова може поєднувати свою роботу з обранням до парламенту», — зазначив Геннадій Зубко під час прямого ефіру на ТК «Прямий».

За його словами, шлях і досвід, який сьогодні отримують голови ОТГ і міські голови, дає достатню компетентність для досягнення успіху на центральному рівні.

«Ми багато говоримо про двопалатний парламент, про зменшення кількості депутатів, про можливість балотування лише за списками політичних партій, обговорюємо ефективність мажоритарної системи і принципи формування фракцій. Але майбутній парламент має дати відповідь, у першу чергу щодо змін у Конституції, які стосуються децентралізації та остаточного закріплення повноважень місцевого самоврядування і передачі виконавчої влади на місця, а також щодо формування інституту префектів, які будуть контролювати місцеву владу. В Україні виборча президентська кампанія пройшла під гаслом, що у всьому винен, і за все повинен відповідати президент. Що ж, подивимося, як це працюватиме у майбутньому. Тому запит суспільства на нові обличчя якраз і дає нам можливість знаходити їх на полі децентралізації. Тільки уявіть, 888 управлінських команд сьогодні працюють в Україні. І серед них обов’язково є ті люди, які можуть гідно працювати на рівні центральних органів влади», — підкреслив Зубко.

За останнім соціологічним опитуванням, яке проводила Рада Європи в Україні, 93% українців заявили, що хочуть впровадження інституту префектів, у першу чергу тому, що їх турбує бездіяльність місцевого самоврядування і місцевої влади» (кінець цитати).

Від «Обкому»: Гаряче підтримуємо усе наведене (крім підкресленого нами)! Та ще гарячіше – 93% наших співвітчизників, які знають, що у Франції є не тільки Ален Делон і ЗАЗ (не автівка, а співачка, звісно), чи той Нотр-Дам де Гарі - а й префекти з префектурами і чарівними префектуршами.

Звісно, не без, вибачайте, профур, але кому вони заважають – ці «пляс пігалиці» з площі? Це ж лише вітрина світу капіталу, тобто як у магазині - за гроші:

Та й взагалі, де їх немає, цих «плясунь»?.. Та повно скрізь усюди, як на місцевому рівні, так і на центральному. Зранку у сріблястих автівках як поважні державні леді з Лівого берега до центру йдуть, а вночі… соромно сказати. «Сумісниці»…

Та й сумісники не набагато краще!

Ось в нас вже є Президент – видатній державний кондитер. Є вже і Президент-комік, по сумісництву – віртуоз гри на роялі одним… пальцем, скажемо м’якіше («у дві руки» - з іншим молодим віртуозом), біля Ейфелевої вежі, до речі.

І мер Києва – сумісник, чемпіон вищої ваги. Нарешті, і сам пан Зубко – сумісник: і віце-прем’єр-міністр, і так собі, звичайний міністр - член Кабміну.

Тож підтримуємо ідею Г. Зубка - і пропонуємо її поглибити в усі боки. А саме: вводимо територіальну реформу №145 - такий собі «Штатний Табель про ранги» (як за Першого Петра Олексійовича, хай йому грець, він нам ще за Полтаву відповість), або «ШТАБЕЛЬ» скорочено.

І щоб були у тому «Штабелі» усі ранги:

- мери-нардепи (так звані «народні мери»)

- молоді префекти («мопри») першого рангу

- старі префекти («старпери») другого рангу

- мери-губернатори («мегуби»)

- мери-лауреати Держпремії («мерли») тощо.

Головне що? «Головне - є добрі люди! – як ТНМК співають. - В нас все є, все буде!»

«Українка, українець - пара досконала!

Тим, хто це зробив - наша шана!..» (с)ТНМК.