ОН-ЛАЙНО

«А 5-летнюю девочку оставили без гимнастерочки, в одних камуфляжных трусиках…»

Потужним кроком завершився у Донецьку парад окупантів вулицями цього славетного міста шахтарів, трактористів і артилеристів, вже 5 років – столичного райцентру Окремих районів Донецької області (ОРДО).

Парад розпочався о 9.00 – і завершився о 25-й хв. на 10-ту. Тобто ледь-ледь не дотягнули до півгодини урочистої ходи танків і орків.

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Проте – «не думай о минутах свысока!», як співав «народний артист народної республіки» Й. Кобзон, теж вже «безсмертний» соліст хору пісень, танців і похорон.

(Донецьк, 09.05.2019: «безсмертний» Кобзон вийшов зі своєї донецької могили, щоб подивитися на парад)

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Бо, по-перше, по слідах від траків танків і БТРів пішов «атакою на забуття» місцевий «безсмертний полк»: родичі і однополчани (поки ще смертні, звісно) «Гіві», «Мотороли», «Захарченка»…

Але кореспонденти «Обкому» повідомляють, що усіх бажаючих пройти «безсмертною» ходою по вулицях Донецька зібралося десь на «безсмертний» батальйон, не більш.

Зараз наші кореспонденти ідентифікують «безсмертних» онуків, бойових подруг-вдовиць, народних піонерів-пенсіонерів тощо. Подробиці – згодом незабаром.

Однак вже зараз можна констатувати: «безсмертних» портретів «ополченців-визволителів» Окремих районів Донбасу від «НАТО і хунти» не більше, ніж білбордів з зображенням тих, кому ці «русскомирные» 5 років тому принесли, можна сказати – щиро подарували на багнетах просте дитяче щастя.

(Донецьк, травень-2019, фото «Обкому»)

А саме – провести кращі роки свого життя у військовому одязі та в окупації.

(Донецьк, травень-2019, фото «Обкому»)

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А по-друге: святкова програма парадом і ходою не вичерпана, там ще є щось урочисте.

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Страшна історія про 5-річне дівча без гімнастьорки, що трапилася днями у Донецьку, - трохи пізніше.

(оновлення - у режимі ОН-ЛАЙНО).

Залишаймося з «ОБКОМом» - відстежуємо події на окупованому сході країни разом! Як то кажуть, «ніщо не забуваємо – усіх згадаємо»… Тож - з 9 травня, російсько-донецькі потвори, посіпаки орків з поплічниками!)))

(продовження репортажу - згодом)