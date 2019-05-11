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ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ

Про сміття, баскетбол та Патона

І про користь від спілкування державною мовою.


...В начале весны, еще до 1-го тура, в нашем дворе выкопали траншею – прямо от двери мусоропровода (такая коморка, куда мусор падает) и до подстанции, через бывшую баскетбольную площадку. Трубокопатели зарывать траншею не спешили, мусоросборщики подъехать к порогу мусоропровода не могли, - потому мусороприемные баки перенесли на более доступное место: под стену той самой подстанции, почти под бывшее баскетбольное кольцо.

Очень удобно получилось. Я порой, когда темно и возле баков нет защищающей кольцо команды, делаю два шага (как учили, чтоб пробежку не свистнули) - и в прыжке, слегка зависнув, с легким отклонением корпуса, забрасываю в бак «трехочковые» мусорные пакеты, бутылки - и шепчу себе «йеес!»… ну и «слэм-данки» порой удаются эффектные. Не NBA, врать не буду.

Но вполне себе «стритбол».

Да, так вот. Чтобы жильцы нашего многоэтажного подъезда не выбрасывали всякую вонючую ерунду в мусоропровод, ко входу к которому с улицы было не подступиться (а они продолжали выбрасывать), на всех этажах люки для приема мусора временно заварили («засварили»).

Траншею уже давно закопали, но, подозреваю, что сварщики, после того как заварили на 16-м этаже последний люк, отметили это событие – да и выкинули в ту же трубу свой сварочный аппарат, нахрен он сдался. Как это у них получилось? - спросит иной иногородний. Отвечаю: Патон научил.

…И вот вчера, ближе к полуночи, замечаю, что пакет с мусором забыл выбросить. А у меня, знаете ли, привычка такая выработалась: если делать больше нечего, то сделай что-нибудь хорошее.

Ну я и решил хоть еще один «трехочковый» забросить на сон грядущий, потому как в целом день прошел вполне бессмысленно. Обуваю кроссовки, спускаюсь к кольцу.

Увы. В наших (подъездных) баках роются две темные фигуры. Пришлось менять тактику, ибо на мой дальний трехочковый вполне мог последовать трехэтажный контрвыпад. Фигуры почти перегнулись внутрь баков, темно ж, а мобилой подсветить место поиска они, видимо, не догадались.

Подхожу со спины и так, чуть «грассируя», с выражением: «Перепрошую, сміття». Фигуры обернулись – мужчина и дама, оказывается. Она отодвинулась от бака молча, а ее спутник: «Звісно, прОшу» (не стОит, наверное, подчеркивать, что дело происходит в Киеве, - но подчеркну).

Завязался обмен репликами: «ось запальничка, темно ж», «та… було б на що дивитися, дякую», «нема за що, пляшки пластикові збираєте? – Звісно! Дякуємо!» тощо… «на добраніч», «приходьте ще». Дама, правда, помалкивала.

Але то таке, як кажуть. В мене вдома своя залишилась… балакуча.

До чого це я? Тому що давно вже помітив: з незнайомцями або незнайомкою краще говорити як зі своїми, як під час Майданів було – тобто, як з розумними, освіченими, чемними українцями.

Наприклад, типова ситуація: хтось штовхнув вас у спину. В метро чи в маршрутці, чи у ліфті - не має значення, десь у громадському транспорті. Замість російського запитання матюками «міжнаціонального спілкування», на кшталт «какого …я!» або «ох…ел,..ля?!», - краще казати «Вибачте, навіщо?!». Або… словом, є варіанти, мова наша напрочуд багата. Як і земля наша солов’їна.

Працює, доведено. Незнайомець трохи спантеличений, втрачає впевненість, навіть може про щось замислитися (може, перекладає це «навіщо»). Далі – по ситуації. Можна «вирубАти», якщо відчуваєте необхідність.

А можна – продовжити спілкування.

ДИВ. ТАКОЖ: ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ. Окружний відмовив Бережній: закон буде підписано й опубліковано


Петро СІДОРОВ-ВОДКІН

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11 Мая 2019 10:40

 

 

Вибори позаду. Ви готові вибачитися і прийняти вибачення за ті образи, якими ми усі так щиро ділилися один з одним впродовж цих перегонів?

Ні, тому що мої опоненти – це вороги України (29)

Я людина не злопам’ятна: помстилася, забанила - та й забула (3)

Так, бо Великдень незабаром (3)

Зарано миритися – восени ще Верховну Раду обирати (12)

Вибори показали, ху із ху в моєму оточенні – і цей досвід я запам’ятаю (48)

Живемо за «Гамлєтом»: не можна мстить, повинні ми любити всіх… бо кожний з них – народ (7)

А я примудрився ні з ким не посваритися (25)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 