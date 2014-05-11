11.05.2014 – 11.05.2019

«Гудел Донецк – деревья гнулись…»

«…гудит Тарута-губернатор; профессор и ассенизатор; гудели и сепаратисты, и всех мастей сексуалисты». Сегодня – 5 лет со дня так называемого… впрочем, никаким приличным словом назвать ту ... да, невозможно цензурно назвать то, что произошло тогда. А 19 мая Донецк загудел! Сейчас бы подумали, что в честь инаугурации Зеленского…

По поводу случившего ровно 5 лет назад «Обком»:

І. Предлагает вопрос, варианты ответа на который, – справа от этого текста, как, впрочем, и во всех других материалах нашего сайта.

Вопрос таков: «11.05.2019 виповнилося 5 років з так званого «…ндума» у Донецькій області, де вже безкарно й нахабно господарювали люмпени, українофоби, «туристи» з Ростова та іншій непотріб. Кого б Ви привітали з цією «круглою» датою?

Варианты, как уже говорилось, - вон там, справа...........

II. Предлагаем читателям «Обкома» вспомнить… нет, не все, что произошло с 11 мая 2014-го, потому что и больно, и стыдно все это вспоминать… обидно, порой страшновато и даже жутко, порой – смешно. Так вот, не будем о грустном в такой день – в день завершения «пятилетки качества» (как было когда-то при совке развитого застоя). Пятилетки проверки на качество людей – как при власти, так и «простых масс».

Поэтому предлагаем вспомнить наш текст почти 5-летней давности. Почти - потому что этот материал, посвященный «русско-донецкой весне-2014», был написан (и опубликован) 10 июля 2014-го. Когда казалось, что вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть…

Приведем лишь несколько заголовков ленты новостей «Обкома» того дня:

22:33

Луганская «Заря» начнет евросезон с албанцев // Но жители Луганска этого не увидят воочию.

21:55

КПП «Червонопартизанск» взят под контроль // Министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил Президенту Украины Петру Порошенко…

20:09

ДНРовским Берией будет кадр из Приднестровья // «Вице-премьер-министром по вопросам государственной безопасности» в самопровозглашенной Донецкой народной республике «назначен» Владимир Антюфеев…

20:00

В ДНР решили мобилизовать конкурентов Колесникова // Вооруженные боевики ДНР вновь приперлись на донецкую кондитерскую фабрику АВК.

19:51

Российские главари террористов выдвинули ультиматум мэру Донецка: или с ними, или пошел вон // Донецкий городской голова Александр Лукьянченко…

9:47

«Премьер ДНР» вернулся из своей родной Москвы и заявил: жителей Донецка надо депортировать. Желательно – в Россию // Москвич Бородай озвучил новые указания своего руководства.

19:30

ООН не одобряет похищения граждан Украины Россией // В ООН обеспокоены…

18:12

Украинские военные отразили штурм аэропорта Донецка……..

…Вибачте… досить… Звісно, було щось того дня ще, див. посилання… але… Хлопці, вибачте. Ми пам’ятаємо, ніщо не забуте. Ми повернемось, обов’язково. Жодних сумнівів. Повернемось до вас, до рідних домівок, до батьківських могил. Ми ще заспіваємо з вами Гімн.

А також – «Цвіте терен» і «Пливе кача».

А також – «Машинґвери, штурмґевери»:

«…відкривай, мерзота, двері!

Ми прийшли вже, гейя, гойя!

Кров схолоне, буде лятись,

Хтось зависне на гілляці…

Ми прийшли вже, гейя, гойя!..»

Ми з вами, Кіборги, заспіваємо на руїнах Кремля сатани. Ось вам хрест.

І буде так, як було того ж 10 липня 2014-го року - ще декілька уривків зі стрічки новин «Обкому» від 10.07.2014:

Вибачте… досить.

*****

Потому что тот текст написан был еще до черных от крови дней лета-2014, когда новая, «регулярная», подлая, но вооруженная орда с востока, дикие полчища поганых варваров-«ихтамнетов» вторглись с бесконечных евразийских пространств на нашу землю.

Потому что написан он был за неделю до «Боинга», уничтоженного «Буком» русского мира (никаких кавычек, никакого «русского мира», ибо безумная подлость, зверская жестокость, неизбывное коварство и презрение к живым людям – это и есть русский мир, его сущность, проявляющаяся во всем и всегда, из века в век).

Потому что написан он был еще до Иловайска…

Итак,

10 июля 2014 года:

Братва не стреляет друг в друга……..