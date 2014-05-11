«Гудел Донецк – деревья гнулись…»

 

12 мая

09:33

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07:42

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11 мая

20:03

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17:22

У Зеленського обіцяють очільнику ГПУ суворе майбутнє і закликають українців дати «моральну та політичну» оцінку його діям

12:57

ЩОДО МОВНОГО ЗАКОНУ. Окружний відмовив Бережній: закон буде підписано й опубліковано

12:27

Гройсман довів, що небагато чим відрізняється від Луценка або Стеця – типовий слуга народу (фото)

09:35

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09:01

Доба ООС: на «Півночі» оркі відзначили 10 травня обстрілом Травневого, цивільні не постраждали, поранено одного військового

10 мая

22:05

Успіх шоу і серіалів Зеленського надихнув Гройсмана і Порошенка: вони теж почали писати сценарії

20:00

У Зеленського істерика

18:05

Легендa боксу В. Кличко виборов у Німеччині пояс «Інноватор» сезону-2019

17:20

Майже усіх суддів з Окружного скосила якась підозріла інфекція, що передається «приватним» шляхом

17:03

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15:30

«Історія може повторитися»: Сейм Латвії визнав депортацію кримських татар геноцидом

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Після того, як з «Самопомочі» «самовипилилися» декілька нардепів, Садовий остаточно вирішив: партія піде до Раді сама

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Сьогодні – перше слухання Міжнародного трибуналу ООН у справі про захоплення Росією у полон українських моряків

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Доба OОС: поранено одного українського військовослужбовця

09 мая

18:00

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Щира гра актора другого плану, чаруючі саундтрек і дикція, зворушлива робота гримера і костюмера: В'ятрович вітає кадр «Слуги ветеранів»

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Бережну «прийняли» ще біля виходу на поверхню з-під землі (про «безсмертну ходу», «9 роту» та Крим)

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Урочисті новини з «народної» психушки: сепар-ветеран жбурнув гранату в головного нарколога Донецька і десантувався

07:48

Доба ООС: загинув один наш військовий, чотирьох поранено

08 мая

19:37

Держдеп: на інавгурації Зеленського від США буде «найвище представництво друзів» України

19:07

КСУ попереджає: головний конституційний суддя України у Штати більше по поїде. Бо без візи не впустять?

17:43

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Державну податкову службу України очолив юрист зі Львова

11:56

Уряд визнає незаконними усі паспорти РФ, видані українцям

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«Безсмертний фронт»: завтра на вулицях Києва будуть задіяни поліцейські та підсилююча апаратура

11.05.2014 – 11.05.2019

«Гудел Донецк – деревья гнулись…»

«…гудит Тарута-губернатор; профессор и ассенизатор; гудели и сепаратисты, и всех мастей сексуалисты». Сегодня – 5 лет со дня так называемого… впрочем, никаким приличным словом назвать ту ... да, невозможно цензурно назвать то, что произошло тогда. А 19 мая Донецк загудел! Сейчас бы подумали, что в честь инаугурации Зеленского…


По поводу случившего ровно 5 лет назад «Обком»:

І. Предлагает вопрос, варианты ответа на который, – справа от этого текста, как, впрочем, и во всех других материалах нашего сайта.

Вопрос таков: «11.05.2019 виповнилося 5 років з так званого «…ндума» у Донецькій області, де вже безкарно й нахабно господарювали люмпени, українофоби, «туристи» з Ростова та іншій непотріб. Кого б Ви привітали з цією «круглою» датою?

Варианты, как уже говорилось, - вон там, справа...........

II. Предлагаем читателям «Обкома» вспомнить… нет, не все, что произошло с 11 мая 2014-го, потому что и больно, и стыдно все это вспоминать… обидно, порой страшновато и даже жутко, порой – смешно. Так вот, не будем о грустном в такой день – в день завершения «пятилетки качества» (как было когда-то при совке развитого застоя). Пятилетки проверки на качество людей – как при власти, так и «простых масс».

Поэтому предлагаем вспомнить наш текст почти 5-летней давности. Почти - потому что этот материал, посвященный «русско-донецкой весне-2014», был написан (и опубликован) 10 июля 2014-го. Когда казалось, что вот-вот, еще немного, еще чуть-чуть…

Приведем лишь несколько заголовков ленты новостей «Обкома» того дня:

22:33

Луганская «Заря» начнет евросезон с албанцев // Но жители Луганска этого не увидят воочию.

21:55

КПП «Червонопартизанск» взят под контроль // Министр обороны генерал-полковник Валерий Гелетей доложил Президенту Украины Петру Порошенко…

20:09

ДНРовским Берией будет кадр из Приднестровья // «Вице-премьер-министром по вопросам государственной безопасности» в самопровозглашенной Донецкой народной республике «назначен» Владимир Антюфеев…

20:00

В ДНР решили мобилизовать конкурентов Колесникова // Вооруженные боевики ДНР вновь приперлись на донецкую кондитерскую фабрику АВК.

19:51

Российские главари террористов выдвинули ультиматум мэру Донецка: или с ними, или пошел вон // Донецкий городской голова Александр Лукьянченко…

9:47

«Премьер ДНР» вернулся из своей родной Москвы и заявил: жителей Донецка надо депортировать. Желательно – в Россию // Москвич Бородай озвучил новые указания своего руководства.

19:30

ООН не одобряет похищения граждан Украины Россией // В ООН обеспокоены…

18:12

Украинские военные отразили штурм аэропорта Донецка……..

…Вибачте… досить… Звісно, було щось того дня ще, див. посилання… але… Хлопці, вибачте. Ми пам’ятаємо, ніщо не забуте. Ми повернемось, обов’язково. Жодних сумнівів. Повернемось до вас, до рідних домівок, до батьківських могил. Ми ще заспіваємо з вами Гімн.

А також – «Цвіте терен» і «Пливе кача».

А також – «Машинґвери, штурмґевери»:

«…відкривай, мерзота, двері!

Ми прийшли вже, гейя, гойя!

Кров схолоне, буде лятись,

Хтось зависне на гілляці…

Ми прийшли вже, гейя, гойя!..»

Ми з вами, Кіборги, заспіваємо на руїнах Кремля сатани. Ось вам хрест.

І буде так, як було того ж 10 липня 2014-го року - ще декілька уривків зі стрічки новин «Обкому» від 10.07.2014:

Вибачте… досить.

*****

Потому что тот текст написан был еще до черных от крови дней лета-2014, когда новая, «регулярная», подлая, но вооруженная орда с востока, дикие полчища поганых варваров-«ихтамнетов» вторглись с бесконечных евразийских пространств на нашу землю.

Потому что написан он был за неделю до «Боинга», уничтоженного «Буком» русского мира (никаких кавычек, никакого «русского мира», ибо безумная подлость, зверская жестокость, неизбывное коварство и презрение к живым людям – это и есть русский мир, его сущность, проявляющаяся во всем и всегда, из века в век).

Потому что написан он был еще до Иловайска…

Итак,

10 июля 2014 года:

Братва не стреляет друг в друга……..


Марат ЧАПИГИН

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12 Мая 2019 00:00

 

 

11.05.2019 - 5 років так званому «…ндуму» у Донецькій області, де вже безкарно й нахабно господарювали люмпени, українофоби, туристи з Ростова та іншій непотріб. Кого б Ви привітали з цією «круглою» датою?

Ріната Ахметова, позивний «Гудок» (5)

Сергія Таруту, навесні-2014 - голова Донецької ОДА (0)

Олександра Турчинова, навесні-2014 – в.о. Президента України (1)

Петра Порошенка, до 25 травня 2014-го року - кандидата у Президенти України (1)

СБУ та МВДУ (1)

Євромайдан (0)

«Спасибо жителям Донбасса и всем кремлевским… фантомасам!» (2)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 