РЕДАКЦІЙНЕ Заявление об уходе Главному редактору сайта «Общественная коммуникация» - редактора отдела приходов и конфессий (рег. № 011305/19-бл, от XIII-го 0V-го 2019 A.D.) (по прочтении сжечь):

«Уважаемый редактор! Шеф, буду краток и языковым матом агрессора, ибо зол весьма и опечален. Короче: ухожу в монастырь. И не отговаривай! Всех построю! С колокольни прыгать будут, бесы во Христе (прости, Господи, им, как ты и мне прощаешь по великой милости Твоей, по занятости Твоей и по невнимательности, как я понимаю). Кто успеет «Отче Наш» до асфальта прочитать – тому благодать, а кто не успеет… еще раз прыгать будет. Церковь, единая и неделимая, и непорочная – «Невеста Христова», как сказано. А тут - два жениха, минимум… Да и «невесты» - на выбор (прости, Господи, басурманина)… Воистину: две церкви – три гетьмана… А я-то, дурень грешный, все слежу уже который день за всякими СМИ-публикациями на тему «Чего хочет Филарет?» (ибо чего ради дед завелся, «с..яли?», так сказать). Все пытался разгадать сакральную суть происходящего, к каким же канонам восходящего? Тем более, что ты сам, командир, мне редакционное поручение выписал: мол, пиши, тема «важная и актуально о…ная». А я, поверишь ли, ни строчки в кассу, дергаюсь весь - не реже, нежели в том году, когда Томос с Автокефалией были еще «в процессе» ожидания благополучного разрешения. А мы, братья-православные, были как те братья невесты непорочной, забеременевшей – «при надії», як то кажуть у нас, – но не по залету, а с благою целью… И тут стыць – читаю сегодня: Филарет в отказ пошел. Да ты вспомни сам, командир! Ты только вспомним, как мы радовались на корпоративе в ночь после Рождества? Как гимн редакционный пели! – охрана с цоколя подтягивала. А тост ты какой провозгласил тогда! «Путь праведника труден, ибо препятствуют ему себялюбивые и тираны злые! Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness!.. – и как шмальнул еще из травмата по корзине для бумаг, помнишь? - две пустых из-под «колы» вдребезги. - И да лев возляжет да с агнцем! И разверзнутся хляби земные и небесные, и повторится чудо Каны Галилейской – и да польется старое доброе вино в новые мехи! И косые лучи солнца озарят храм – и голубь пролетит под сводами храма того, весь в пылинках, как в золотых снежинках! Как на Рождество…» - это ж… ведь это же было, командир! Было, факт! И как ты объявил потом: «Ключи от входной сдать Ксении Петровне, все! Абсолютный дух развернулся во всю ширь материи и плоти – дальше сплошное Ничто, а стало быть - нет ничего дальше! Гегель сказал - и Фукуяма подтвердил и, кстати, совершенно напрасно потом передумал, поспешил, не дотерпел». Так мы до февраля и собирались в «Сундуке» – да все колокола Владимирские слушали… Вон, график выхода номеров у тебя на стене до сих пор висит – пусто-пусто: Как поставили утром благую новость Доба ООС: жоден український військовий не постраждав - так до самого НАТО і ЄС и продержались. Ты решил, что пора, приказ объявил: всем работать. А сейчас… Ну не могу я так больше! То Зеленский, то еще что-то. Вот и Филарет воспрял. И ведь что главное-то! Главное то, что ларчик просто открылся, проще гроба для Барби или калькулятора на рабочем столе. Оказывается, Филарет подсчитал, что Эпифаний в два с лишним раза его моложе! А не приседает чаще 5 раз с февраля этого года, с момента своей, видите ли, интронизации… Сопли еще не выросли, а туда же – паствой руководить!.. А вот те крест! - то есть не крест, а дуля с маком – от самого почетного из всех почетных Филаретов A.D. Нет, решено – в монастырь, хорош отсиживаться в тылу мирском. Миру – миру, козлам - …Ц! С уважением, ……./підпис/, 13 травня 2019 р.» Резолюція: 1) Звільнити редактора відділу приходів і конфесій – до особливого розпорядження. 2) Звільнити редактора відділу приходів і конфесій з виплатою конверта та гонорару в обсязі квартальної премії. 3) Набої у сейфі, ключ у Ксенії Петрівні. 4) Акредитації на інавгурацію здати у відділ «Шоу і театрів». 5) На роботу – по наказу. Але щоб усі як один, як багнет – не в брову, а в око – і не запізнюватися! Бо звільню усіх. 6) Особисте. Як там?… Мовою як в оригіналі: «Джавдет - тобто Філарет – мой. Встретишь - не трогай его». Дата, підпис, сліди від печатки.

