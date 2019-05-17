«АРХИПЕЛАГ НЕТАК»

Пятница и Робинзон

Хорошо-то как, ведь хорошо же! - вот так проснуться, а она уже здесь. Пятница, пташка-пятнашка моя ранняя, сестренка моя вечерняя… все мысли мои о тебе восходят - навстречу солнышку, навстречу небушку.

Воробушки прыг-чирик, чмок-чмок родимый асфальт, изголодались за зиму-то, прилетели с чужбины… И много-то как их, будто из Китая примчались, от хунвейбинов спасаясь. Машинки катаются, маршрутки лишних с обочин сметают…. Нет, определенно хорошо и великолепно утром пятницы, не спорьте!

Тем более, когда уже наведена резкость мыслей и внесена ясность, как быть с тем проклятым понедельником. Всё – инаугурация! Спасибо народному депутата Куприю Виталию Николаевичу за внесенный законопроект - про инаугурацию в понедельник. 315 голосов «за» + один мой («не против»).

Жаль, конечно, что не объявили понедельник выходным Днем Инаугурации, но это простительно. Всегда можно объявить выходным день 16 мая: Днем принятия решения о 20 мая. Все равно сплошной, как писал Гоголь, «майский день, именины сердца».

И так уж получилось, что почти в тот самый момент, когда депутаты конституционным большинством уладили вопрос понедельника, киевский корреспондент «Обкома» не смог решить свою задачу. А именно: не сумел форсировать Шулявский мост, уперся в самоходный подъемный кран. Ремонт, до обеда не проскочить, это надолго.

(ремонт Шулявского моста , фото segodnya.ua)

Свернул вправо - брод поискать. Припарковался, сориентировал навигатор на местности (нашел юг, там запад, значит, северо-восток где-то там - курс норд-ост). Осмотрелся.

Вижу, мурал на стене, если в угол смотреть, то глаза аж на переносице сходятся.

Потому что аккуратно сделано, наверняка лазерным уровнем поверхность замеряли, точно не из Китая, наверное, в «Эпицентре» брали. Хотя размером народная приемная

вполне сопоставима с антинародным (в плане ценовой политики) строительным «супермаркетом» Герег, что в Киеве, на проспекте Степана Бандеры, 13-а.

В общем, решил поинтересоваться насчет уровня, а то дома тоже ремонт: обои, картины – все наперекосяк. Хоть заново рисуй.

Навигатор выключил, пошел по стрелкам на мурале – влево и выше.

Захожу на ресепшн – нет Куприя. Где, спрашиваю, Виталий Николаевич?

- Да вот же он! – мне хором отвечают парень с девушкой и еще кто-то, не разглядел. И этот кто-то вдруг так строго: Тихо!.. Тихо!!

- Дякую вам, - отвечает Парубий из телевизора. - До слова запрошується народний депутат України Купрій Віталій Миколайович. Будь ласка, пане Віталію…

Тут я, конечно, сразу понял, что у Куприя сегодня не приемный день, а рабочий. Да черт с ним, с тем уровнем. Интересно же узнать, когда инаугурация и куда идти: то ли на Майдан, то ли в Инстаграм.

А парня с девушкой аж не оторвать от прямой телетрансляции. Точнее, это девушка так напряженно головку к экрану вытянула, жилка на шейке напряглась, дерг-дерг… а парня не оторвать от девушки, следите, как говорится, за руками… Кошка в приемную просилась, но ушла, тепло ж, май на дворе, + 22 над уровнем нуля. Девушка ни мур-мур, ни ми-ми-ми - ноль внимания, сосредоточена вся.

А спикер Парубий свое гнет: «…проект постанови «20 травня». Автор - Купрій Віталій Миколайович – голова міжфракційного об'єднання «ЗА ЗЕЛЕНСЬКОГО». І тут дата: 10 година ранку 20 травня. Зараз 20 травня 10 година ранку».

Тут Парубий малость загнул: вчера ж голосовали, 16-го мая, в четверг, 11:09:37 на табло.

Я сегодня по стенограмме пленарного заседания этот вопрос уточнял, даже сфотографировал:

Остальное вы знаете. «Пи-пи-пи-пи-пи», - просигналила система «Рада» и высветила на табло 315, пи почти. Не в смысле депутатов, а в смысле известного всем числа Пи - 3,14.

…Парень с девушкой и тот, глухой, радуются сердечно. А я… в общем, перевес почти тот же: 75/25, трое против одного. Даже если девушку сразу вырубить (не потому что я антигендерник какой или девушек боюсь, отнюдь – просто чтоб не создавала излишнего шухера, типа «Милиция... ой, полиция!!») шансы так себе.

Пора валить. Пошел к машине курить.

Но тот, который непонятно кто, видимо, решил на радостях сгладить первое впечатление от своей строгости и поплелся следом, провел за порог приемной.

И так мне задушевно, как на допросе:

- Понимаете, просто мы с Виталием Николаевич земляки, из Днепродзержинска все.

Ну тут уж все прояснилось: «дзержинский», лет за 50, зол, но вежлив, внешность неразборчива - «гэбня», экс.

- Вибачте, шановний, - з Каменського, - утоняю я.

Пауза.

- Да… - смотрит в глаза мужик, - переименовали.

- Вибачте, - а я все на мурал с Куприем кошусь (как все же гладко прилегло к стенке, хотя местами все же «морщинит»). - Але не «переименовали», а повернули справжню назву місту, історичну.

- Ну да, - «гэбнявый» смекнул, что здесь ему не Лубянка и еще не ФСБ, так просто выродка бандеровского (меня, то есть) не приструнить, и заскучал. Развернулся было возвращаться в приемную, на пост.

- Кстати, я за Виталия Николаевича голосовал на выборах, - решил и я на прощание скрасить диалог, перешел на русский.

Мужик заметно воспрял на ходу, обернулся, радостный такой, просветленный:

- Да?!.. Так и мы тоже!

- Во втором туре, - уточнил я и закурил наконец-то.

…Еду себе на северо-запад, в «Эпицентр», что на проспекте Бандеры,13-а,

и все досточтимого проповедника Джона Донна вспоминаю, затасканное это, еще со времен Хэма. Мол, человек не может быть как остров, «каждый есть часть материка», все такое.

Да ерунда это, думаю (совершенно, кстати, противоположно тому, нежели думал все эти годы, да и все предыдущие, с первого курса), может. А куда деваться? Топиться в том океане?.. А если не один, а еще 23% «островов»? Архипелаг же целый, почти Майдан - посреди моря равнодушия и прочего безразличия.

А вот по ком именно звонит тот колокол у Джона Донна? – это вопрос, конечно, интересный.

А уровень я купил. В «Эпицентре» – дорогой, но немецкий, с лазерным «прицелом». Картину уже поправил, все же автор - наш земляк, финно-укр. И картина заметно украсила балкон: снасти, сапоги, удочки, вот теперь и «Рыбаки на Волге».

Стою вот, любуюсь, с воробышками крошками делюсь. Пятница.