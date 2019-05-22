МУЗИЧНО-ІДЕОЛОГІЧНА ПАУЗА

Про ізми та ЗЕлібертинів

Цього тижня ідеолог партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук не тільки став радником і представником Зеленського у Верховної Раді (див. указ №312 від 21 травня), але і встиг вимовити назву ідеологічної доктрини, яку поділяє не тільки він та його шеф, але й будь-який звичайний член «Слуги».

«Руслан Стефанчук: В основі ідеології нашої партії - лежить ідеологія лібертаріанства.

Соня Кошкіна: Перепрошую. Володимир Зеленський взагалі знає, що це таке? Він зможе це слово вимовити?

Руслан Стефанчук: Звичайно»

(LB.ua, 22/05/19)

Оскільки, припускаємо, не всі ще члени партії «Слуга народу» в змозі вимовити слово «лібертаріанство», а тім більше – відрізнити його від «лібертинізму» (а це може викликати непорозуміння, у тому числі – і сексуального типу), то на презентацію на НСК «Олімпійських» ідеології партії можна запросити один із улюблених музичних колективів «Обкому» - британський гурт The Libertines («ЗЕЛібертіни», як прийнято писати у ЗЕ!Команді).

Чому саме їх? – може запитати той чи інший лібертаріанець, член «Слуги народу».

По-перше, у хлопців є певний досвід виступів на великих територіях, тобто масштабом «Олімпійського» їх не налякати. Як, до речі, і публікою – членами партії. Про це свідчить, наприклад, цей виступ The Libertines:

По-друге, у ЗЕЛібертинів теж є досвід здачі аналізів на зміст наркотичних речовин. Може, і не такий успішний, як у Зеленського (бо часом, точніше - постійно, здається, що він відніс своєму другу Пальчевському аналізи невідомого волонтера), - але вони свою залежність не ховають, а навіть співають про це відверто:

Врешті-решт, The Libertines вміють зминати «прикольні» ролики, а це, як свідчить вдалий виступ Зеленського в обох відділеннях президентських виборів, – запорука успіху і партії «Слуги народу» на парламентських виборах. Особливо, коли вони на роликах – ну як «слуги народу»: гуляють серед простого натовпу, без охорони, пішки:

Але. Є одно, тобто два «але». Навіть три, якщо не більше.

Перше. У Зеленського поки ще не складаються відношення с Британією (див. про це тут).

Тут вже нічого не поробиш: славетний англійський гумор відрізняється від гуморесок «кварталів».

Друге. А раптом хтось розповість Зеленському та його ідеологу Руслану не тільки те, чім відрізняється «лібертаріанство» від лібералізму чи лібертинізму, але і те, що лібертаріанство у воюючий країні – це вже занадто. Ну хоч Аркадій Бабченко, він як раз учора про це написав. Наведемо уривок мовою Аркадія:

«Новая партия заявляет, что ее идеология - либертарианство.

Друзья мои. Игры в электронное правительство по фейсбуку - хороши в Эстонии. Игры в уменьшение влияния государства - хороши, скажем, в США. Игры в референдумы по любому чиху - хороши в Швейцарии.

А в Украине в данный момент времени хороши только одни игры - в построение сильного милитаризированного государства. С сильной, способной к принятию решения, властью. С армией, способной противостоять агрессии самой сильной на данный момент диктатуры мира с имперскими амбициями. Со внутренними службами, способными противостоять её же гибридной войне. С экономикой, способной обеспечивать и то, и другое и третье в условиях блокады и давления.

Чтобы уменьшать влияние государства - необходим один, но критически важный фактор, без которого никуда не деться. Надо это государство иметь. Надо его построить» (кінець цитати).

І останнє «але». Справа в музичних смаках «кварталів». Може, їм весь цей «альтернативний інді-постпанк» The Libertines взагалі не до вподоби. Хтось бачив цих британців на концертах «Кварталу 95»? Кіркорова «квартали» запрошували до себе, «Чай вдвоём» були, «Потап і Марув»… Тото Кутуньо… Шульженко… А ось The Libertines, якщо ми не помиляємося, не були.

О, ледь не забули! Ідеологи (та і практики) «лібертаріанства» в України вже були: Маша Гайдар, наприклад, чи Саша Боровик.

Проте якось не склалося. Хоча було смішно і «прикольно».