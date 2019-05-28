ВІТЬОК

Головний «порохобот» країни Уколов вже співпрацює з адміністрацією Зеленського?

Власне, нічого дивного - це ж Уколов.

Віктор Уколов вже не перший раз опиняється на сторінках «Обкому» - і це, звісно, не випадковість і не щось «особисте». Просто ми вважали і вважаємо пана Уколова однією з найбільш мерзотних істот в оточенні екс-президента Порошенка (і це теж не наше особисте відношення до цього типу: Уколова не поважають «масово» - як прихильники Порошенка, так і його опоненти).

Втім, це Віктору ніколи не заважало, він неодмінно входив до «ближнього кола» колишнього президента. І це, за великим рахунком, коштувало Порошенку посади. Процитуємо «Українську правду» - текст дворічної давнини: «Для підтримання свого іміджу президент збирає медійні наради. На них запрошують Ігоря Гриніва, Олега Медведєва, Віктора Уколова, Ростислава Павленка, Ірину Фріз, Святослава Цеголка, Юрія Стеця, Володимира Горковенка».

Зрозуміло всім, що для «підтримання свого іміджу» Порошенко мав би гнати зі складу цієї «великої вісімки» перш за все Уколова та Стеця (не кажучи вже про дідугана Гриніва), а Іру Фріз послати на кухню готувати каву та мити посуд, а не в міністри у справах ветеранів штовхати. Проте це все вже у минулому.

Але Уколов знайшов себе і у нових реаліях. Про це свідчить його блог на той же УП.

Сьогодні, 28 травня 2019 р., там з’явився черговий твір Уколова, де вказано, що він «співпрацює з Адміністрацією президента»:

Як ми вже вказали, це не перший випадок, коли «Обком» звертає увагу на писанину Уколова і його постать. Рівно три роки тому, у травні 2016 р., ми писали про цього діяча – і та наша публікація виявилася напрочуд дієвою (цитуємо): «Спустя 2 часа после появления нашей заметки г-н Уколов изменил и заголовок своего ценного для журналистов выступления, и даже верно назвал себя бывшим журналистом, ну и, разумеется, признался в сотрудничестве с Порошенко-президентом. Хотя последнее и не новость, но все же «хорошая», - ибо «и так ясна» давным-давно. Именно ввиду своей вопиющей очевидности».

Якщо хтось вважає, що Уколову, як то кажуть, «Заратустра не дозволяє» співпрацювати з наступником Порошенка, той помиляється. Вітя, наприклад, роками співпрацював з Юлією Тимошенко – і це аж ніяк не заважало йому лити на неї бруд на сторінках того ж свого блогу, теж роками.

ДИВ. ТАКОЖ: Коломойський дав зрозуміти: Порошенко програв, бо у нього були «5 канал», Мінстець і Вітьок Уколов