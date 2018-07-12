Ситуація в «Укрпошті»: Порошенко надіслав у Twitter «телеграму» зі словами глибокого обурення й посиленої стурбованості

Банда молодих «ахметівських» реформаторів «Укрпошти», сподіваємося, розписалася в отриманні цієї телеграми…

Президент Петро Порошенко закликав у Twitter «Міністра соціальної політики, Міністра інфраструктури, в.о. гендиректора «Укрпошти» та Голову правління Пенсійного фонду знайти компроміс - іншу модель, яку введуть в дію за рішенням Уряду, а поки система має працюватиме у звичному для населення режимі.

Підтримую обурення мешканців сільської місцевості заявою «Укрпошти» про скорочення відділень в селах та намір припинити виплату пенсій. Вважаю це категорично неприйнятним!».

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