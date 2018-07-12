СБУ виявила спільника окупантів Крыма-«орденоносця» (фото)

Крім «нагород» правоохоронці виявили у зрадника паспорт громадянина РФ, грамоти від російських «козаків», ручні гранати і «георгіївські стрічки», звісно...

Співробітники Служби безпеки України виявили на Херсонщині спільника російських окупантів, який сприяв незаконній анексії Криму, повідомляє прес-центр СБУ:

«Правоохоронці встановили, що херсонець, перебуваючи у 2014 році на території АР Крим, перейшов на бік агресора та сприяв проведенню псевдореферендуму, ініційованого окупаційною владою.

Співробітники Управління Служби безпеки України в Херсонській області спільно зі слідчим відділом ГУ Служби безпеки України в АР Крим у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України провели за місцем проживання зловмисника санкціоновані обшуки.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили відомчу медаль Міністерства Оброни РФ «За возвращение Крыма», медаль так званої «Республики Крым» «За защиту Крыма» із відповідними нагородними документами, довідку виконкому однієї із селищних рад АР Крим про участь зловмисника у забезпеченні громадського порядку на виборчій дільниці, паспорт громадянина РФ та страхове свідоцтво РФ про пенсійне забезпечення.

Чоловік також зберігав заохочувальні грамоти, видані російськими «казацкими организациями» і так званими «органами местного самоуправления» тимчасового окупованої території АРК, заборонену комуністичну символіку та георгіївські стрічки. Також правоохоронці вилучили ручні гранати Ф-1 і РГД-5 та двісті п`ятдесят грамів речовини схожої на порох.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії».