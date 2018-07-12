У Порошенка з Трампом щось було

Президенти України та США Петро Порошенко і Дональд Трамп провели зустріч у четвер «на полях» саміту лідерів країн-членів НАТО в Брюсселі.

«Так, зустріч була», - сказало агентству Інтерфакс-Україна дипломатичне джерело в адміністрації українського президента, зазначивши, що зустріч відбулася згідно з графіком і тривала близько 20 хвилин.

Офіційної інформації про зустріч лідерів України та США наразі немає.

Водночас інтернет-видання Європейська правда з посиланням на власні джерела повідомляє, що П.Порошенко та Д.Трамп «обговорили широкий спектр питань, зокрема «Північний потік-2» і подальшу співпрацю в оборонній сфері».

Інший співрозмовник видання зазначив, що через зміни в порядку денному переговори відбувалися без запрошення преси.