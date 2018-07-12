Трамп рассуждает, как типичный россиянин: «Это Обама нагадил в подъезде», то есть в Крыму

Президент США Дональд Трамп заявляет, что недоволен ситуацией с аннексией Крыма Россией, но не знает, что будет с полуостровом в будущем.

Об этом он заявил на пресс-конференции в рамках участия в саммите НАТО в Брюсселе, передает УНИАН.

В частности, его спросили, признает ли он аннексию Крыма, а сам полуостров частью России. «Это интересный вопрос, потому что задолго до того, как я стал президентом, президент Обама позволил этому случиться. Это произошло во время его каденции, а не моей каденции», - сказал Трамп.

«Факт заключается в том, что они строят мосты в Крым, они недавно открыли большой мост, который начали строить давно. Они построили, я думаю, порт для подводных лодок, существенно потратив миллиарды долларов... Это произошло во время каденции Барака Обамы, не во время каденции Трампа. Позволил бы я этому случиться, нет, я бы не позволил этому случиться. Но он позволил этому случиться», - повторял Трамп.

«Что произойдет с Крымом с этой точки зрения, я не могу вам сказать. Но я недоволен ситуацией с Крымом. И снова, это была каденция Барака Обамы, а не каденция Трампа», - еще раз подчеркнул президент США.