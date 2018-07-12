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Песня «Что у Вас, Аваков, в рюкзаках? Знаем, что не очень Вы богаты» завершилась мажорным аккордом
Третий подозреваемый по делу рюкзаков «мажора» Авакова-младшего уже взвалил всю тяжесть вины на себя.
Фигурант этого дела (о хищении средств) некий Владимир Литвин хочет взять вину на себя.Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро, сообщает Украинская правда.
В ведомстве говорят, что вечером 11 июля детективу позвонил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василий Кричун. Он «сообщил, что вынес постановление о закрытии уголовного производства» в отношении Александра Авакова (сына главы МВД Арсена Авакова) и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.
«Что касается третьего подозреваемого (Литвина – УП), представителя фирмы-победителя, которая должна была поставить эти рюкзаки, то он выдвинул версию о единоличном совершение уголовного преступления», – отмечают в НАБУ.
Детективы считают решение о закрытии дела «непонятным и непоследовательным».
Они напомнили, что в апреле этого года вместе с САП решили, что все доказательства добыты, и открыли материалы стороне защиты для ознакомления.
«После этого по требованию прокуроров детективы подготовили объемный реестр и обвинительный акт в отношении всех трех подозреваемых, которые нужны только в случае направления в суд», – отметили в Бюро.
В то же время, 10 июля, в ЕГРДР появилась отметка прокурора САП о возобновлении досудебного расследования по делу, хотя оно уже находилась на стадии ознакомления с материалами.
Также в ведомстве отметили, что месяц назад, 12 июня, попросили суд ограничить защиту в сроках ознакомления с материалами дела.
«Прокурор САП данное ходатайство тогда не поддержал, поэтому детективы подали его самостоятельно. Сейчас это ходатайство до сих пор не рассмотрено», – говорят в НАБУ.
Ранее сообщалось, что прокурор САП закрыл дело о хищении средств против сына министра внутренних дел Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря.
Третий фигурант Владимир Литвин остается подозреваемым.
Глава САП Назар Холодницкий утверждает, что это было решение старшего группы прокуроров. Он сам якобы узнал о постановлении лишь 11 июля и был им возмущен.
В деле о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 года задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ-компанией «Turboseo». Им было объявлено о подозрении.
5 апреля 2018 года правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых.
В НАБУ тогда говорили, что после того, как защита ознакомится с делом, оно будет передано в суд.
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