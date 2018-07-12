Land Cruiser нардепа протаранив «євробляхера» - «євробляхери» ледь не зловили сина Президента України

Нардеп Порошенко-молодший намагався втекти дворами… Під Радою сьогодні весело - Бляхомайдан-2018.

В центрі столиці сутички: авто з нардепом Пинзеником збило «євробляхера», - повідомляє Главком.

На перетині вулиць Шовковичної та Інститутської трапилось ДТП – елітне авто Land Cruiser з номерами AA0093МР збило одного з протестувальників, які брали участь у мітингу «євробляхерів». За словами свідків, авто протаранило чоловіка і зламало ногу. Пораненого забрала швидка.

Кореспондент «Главкому» повідомляє, що у авто знаходиться народний депутат Павло Пинзеник. Протестувальники взяли його в облогу і каменем розбили заднє вікно джипа. За їх словами нардеп хотів втекти.

Активісти вимагають, аби депутат вийшов до людей, і блокують рух транспорту. Поліція взяла авто політика в щільне кільце. Один з протестувальників заскочив після ДТП на капот, аби не дати авто поїхати. Активісти також скандують «Ганьба! Банду геть!» та голосно вимагають нардепа вийти з машини.

Крім того, повідомляє Главком, «євробляхери» намагаються не випускати з урядового кварталу народних депутатів, у яких завершилося вечірнє засідання.

Кореспондент «Главкому» став свідком того, як збуджені чоловіки погналися за Олексієм Порошенком, який сподівався, що його не впізнають, та намагався втекти дворами.

У Києві вже другий день проходять протести власників авто на єврономерах. 11 липня вранці водії автомобілів на єврономерах влаштували чергову акцію протесту у центрі міста: вони заблокували урядовий квартал, вулицю Грушевського від Арсенальної до Європейської площі.

До дешевого розмитнення автівок з іноземними номерами додалась ще одна вимога: протестувальники хочуть, аби у поліції забрали право перевіряти авто за митною базою.