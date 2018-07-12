Міноборони з’ясувало причину вибуху «Молота»: міномет справний, міни – поза підозрою

У Міністерстві оборони стверджують, що міномет «Молот» вибухнув на Рівненському полігоні внаслідок подвійного заряджання.

Про це заявив заступник міністра оборони Ігор Павловський на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони ВР, передає кореспондент Громадського.

«Під час проведення слідчого експерименту було з’ясовано, що трагічний випадок стався внаслідок подвійного заряджання міномету під час проведення стрільб. При цьому встановлено, що вся зброя і боєприпаси були в технічно справному стані на час проведення стрільб», — сказав Павловський.

За його словами, слідчі проведи експеримент із чотирма мінометами. Результати експерименту були передані до Інституту судових експертиз, аби «остаточно визначити причину».

На засіданні комітету мали прийти представники Генерального штабу ЗСУ і військовий прокурор Анатолій Матіос, але вони не з’явилися.

«Я сподіваюся, що верховний головнокомандувач прийме дисциплінарні міри щодо цих осіб», — сказав голова комітету Сергій Пашинський.

Нагадаємо, уранці 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні стався вибух міномета «Молот».

Від вибуху загинули троє військовослужбовців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону. Дев'ятеро бійців дістали поранення. Троє з поранених у важкому стані.

Слідчі розглядають три версії вибуху: перша (людський фактор) — подвійне зарядження міномета, друга — неналежний стан міномета «Молот», третя — неналежний стан міни, яка заряджалася.

Трьох військовослужбовців, які постраждали унаслідок вибуху міномета під час навчань на Рівненському полігоні, у вкрай важкому стані перевели до львівської лікарні.

Президент Петро Порошенко на час слідства заборонив використовувати міномети «Молот» на навчаннях до завершення розслідування.

Рахункова палата перевірить завод «Маяк», який виготовляє міномети «Молот».

Нагадаємо, у липні 2016 року на полігоні «Широкий лан» через вибух міномета загинув військовий.

4 серпня 2017-го на Київщині на полігоні загинув військовий, ще 5 дістали поранення під час бойових стрільб.

9 серпня 2017 року двоє військових загинули та ще п’ятеро були поранені поблизу Мар’їнки на Донбасі внаслідок вибуху міномета.

5 квітня 2018 року у Кривому Розі стався вибух на полігоні, унаслідок чого постраждали троє військових.