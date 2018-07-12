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Уже завтра Надю Савченко могут выпустить на улицу

Шевченковский районный суд Киева вновь не смог продлить меру пресечения Надежде Савченко, с марта находящейся в СИЗО. Ранее установленный срок ареста истекает 13 июля.


Четвертая попытка продлить срок ареста вновь оказалась безуспешной. На заседании 10 июля суд занимался рассмотрением многочисленных ходатайств со стороны защиты Савченко. 11 июля адвокаты не пришли и попросили перенести суд на 12 июля. 12 июля защитники заявили отвод судьям и секретарю судебного заседания.

В итоге заседание отложено на последний возможный день, 13 июля, сообщают Факты со ссылкой на УНИАН.

Напомним, депутат Савченко арестована по подозрению в сговоре с целью силового захвата власти. Также Савченко вменяют в вину подготовку к покушению на жизнь президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов Кабмина и других политиков (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28, ст. 112 УК), подготовку к теракту (ч.1 ст. 14, ч.3 ст. 258 УК), содействие террористической организации «ДНР» (ч.1 ст.258&#8722;3), незаконное обращение с оружием (ч.1 ст. 263 УК).


"ОБКОМ"

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12 Июля 2018 21:40

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 