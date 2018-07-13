Доба ООС: 3 поранених Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У ранковому зведенні на 07:00 13 липня 2018 року говорится: «12 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська 24 рази порушували режим припинення вогню, 2 з яких – із важкого озброєння. На Луганському та Горлівському напрямках було тихо. На Попаснянському та Світлодарському напрямках ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї захисників населених пунктів Троїцьке та Новолуганське. На Донецькому напрямку 8 разів ворог обстріляв з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції Об’єднаних сил у районах населених пунктів Мар’їнка, Березове, Авдіївка та Опитне. На Маріупольському напрямку минулої доби знову було найгарячіше. 14 разів російські найманці обстрілювали наших захисників. Прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вівся по підрозділах біля населених пунктів Водяне, Павлопіль, Талаківка, Лебединське та Пищевик. Поряд із цим, ворог вперше за шість днів використав заборонені Мінськими домовленостями 82-мм міномети і випустив по захисниках Павлополя та Водяного 14 мін. Нажаль, внаслідок активних бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 2 рази порушили режим припинення вогню на Донецькому та Маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції наших захисників біля Мар’їнки та Талаківки. За уточненими даними розвідки двох окупантів було знищено та трьох поранено».

"ОБКОМ" Версия для печати 13 Июля 2018 09:10 Опубликовать Tweet





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