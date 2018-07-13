Нардепів вдалось переконати, що у МВФ поки ще більше грошей, ніж у Насірова чи Мартиненка

І це – величезний успіх у боротьбі з корупціонерами, погодьтеся…

Верховна Рада ухвалила вчора закон про судоустрій і статус суддів Вищого антикорупційного суду №7441, а також скандальні правки до нього, які вимагав Міжнародний валютний фонд. За відповідне рішення у четвер проголосував 231 народний депутат, пише Українська правда.

За процесом ухвалення рішення у залі парламенту спостерігав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Закон з ухваленими поправками до нього забороняє розгляд апеляційних скарг щодо корупційних справ, переданих Національним антикорупційним бюро, іншими судами, окрім апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Це означає, що всі рішення щодо топ-корупціонерів на кшталт Насірова, Олександра Онищенка, Миколи Мартиненка та інших, буде ухвалювати саме Антикорупційний суд.

Спікер ВР А. Парубій переконував вчора депутатів й таким чином:

«Ми стоїмо перед великим ризиком не підтримки вимог МВФ! Треба порадитись, щоб ми не завалили».

Коли після чергового голосування з’ясувалось, що не вистачає всього трьох голосів, голова ради заявив:

«Не може залежати доля країна від дисципліни трьох депутатів! Прошу, подумайте, наслідки дуже серйозні. Прошу не бавитися з цим! Закликаю кожного взяти участь у голосуванні!!».

Врешті-решт за правки №168 і №160 та за закон у цілому проголосувала необхідна кількість народних обранців.