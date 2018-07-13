Фінансовий райсуд Києва призначив мамі екс-міністра фінансів додаткову «пенсію» - майже 200 млн

Скасовано арешт коштів Колобова на рахунках банку «Фігобанк». Вибачте – «Фідобанк», звісно.

Печерський районний суд Києва скасував арешт 199,4 млн грн коштів на рахунках у банку ПАТ «Фідобанк», відкритих на ім’я матері колишнього міністра фінансів Юрія Колобова після закриття стосовно нього кримінального провадження. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України у відповіді на інформаційний запит УНН.

«Після закриття кримінального провадження за клопотанням сторони захисту Печерським районним судом м. Києва виносилися ухвали про скасування арешту майна К. (Юрія Колобова – ред.) та його близьких, у тому числі відповідною ухвалою від 26.03.2018 скасовано арешт грошових коштів на рахунках у ПАТ «Фідобанк», накладений ухвалою цього суду від 30.01.2015», - повідомили у прокуратурі.

Зазначимо, що ще у 2015 році суд за клопотанням Генпрокуратури суд арештував 199,4 млн грн, які належать екс-міністру фінансів України Юрію Колобову.

Повідомлялося, що екс-міністр фінансів України з метою приховування грошових коштів, отриманих шляхом зловживання службовим становищем, розмістив їх на рахунках ПАТ «Фідобанк», відкритих на ім’я своєї матері В.Шульц.

У 2018 році Печерський районний суд столиці зняв арешт з двох квартир, а також трьох машиномісць, зареєстрованих на дружину Колобова.

Раніше, у лютому 2018 року, Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження проти колишнього міністра фінансів України Юрія Колобова за підозрою у службовому недбальстві при виділенні держкоштів у сумі 220 млн грн на облаштування спецлінії «Укртелекому».