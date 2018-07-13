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За отказ от сделки с крымским «следствием» украинскому «диверсанту» Евгению Попову дали 8 лет

13 июля на оккупированном рашистами полуострове Евгения Попова приговорили к восьми годам колонии строгого режима.


«Прокуратура» просила для украинца наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев. Защита Панова намерена обжаловать решение так называемого «Верховного суда Крыма».

10 августа 2016 года ФСБ России заявила о «предотвращении терактов» в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ «циничными и бессмысленными фантазиями».

Позже выяснилось, что в рамках дела «диверсантов» были задержаны три украинских гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и бывший участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтер Евгений Панов.

11 августа 2016 года «Киевский райсуд» Симферополя арестовал Панова по подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО «Лефортово».

8 декабря того же года стало известно, что Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Согласно данным российского издания «Медиазона», в своем заявлении Панов указал, что «после задержания сотрудники ФСБ избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком».

В феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым. Евгений удерживается в СИЗО №1 Симферополя. 4 апреля 2018 года Сулейманов вышел на свободу. В тот же день Панову продлили арест еще на шесть месяцев.

Брат Панова Игорь Котелянец сообщил, что политзаключенный отказался от сделки со следствием.


"ОБКОМ"

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13 Июля 2018 11:28

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 