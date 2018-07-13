За отказ от сделки с крымским «следствием» украинскому «диверсанту» Евгению Попову дали 8 лет

13 июля на оккупированном рашистами полуострове Евгения Попова приговорили к восьми годам колонии строгого режима.

«Прокуратура» просила для украинца наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и 6 месяцев. Защита Панова намерена обжаловать решение так называемого «Верховного суда Крыма».

10 августа 2016 года ФСБ России заявила о «предотвращении терактов» в Крыму, якобы подготовленных украинской разведкой. В ведомстве также заявили о гибели двух российских военнослужащих. Президент Украины Петр Порошенко назвал обвинения ФСБ РФ «циничными и бессмысленными фантазиями».

Позже выяснилось, что в рамках дела «диверсантов» были задержаны три украинских гражданина: Андрей Захтей, Редван Сулейманов и бывший участник АТО, экс-боец 37-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ, волонтер Евгений Панов.

11 августа 2016 года «Киевский райсуд» Симферополя арестовал Панова по подозрению в подготовке теракта. В октябре Захтея и Панова вывезли из оккупированного Крыма на территорию РФ. Они находились в московском СИЗО «Лефортово».

8 декабря того же года стало известно, что Панов подал заявление о пытках в Следственный комитет РФ. Согласно данным российского издания «Медиазона», в своем заявлении Панов указал, что «после задержания сотрудники ФСБ избивали его железной трубой, подвешивали за наручники и били электротоком».

В феврале 2017 года Панова и Захтея этапировали обратно в Крым. Евгений удерживается в СИЗО №1 Симферополя. 4 апреля 2018 года Сулейманов вышел на свободу. В тот же день Панову продлили арест еще на шесть месяцев.

Брат Панова Игорь Котелянец сообщил, что политзаключенный отказался от сделки со следствием.