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Виробники припиняють розливати напої у пляшки: кажуть, не вистачає ані хлору, ані кислоти

Компанії, які використовують рідкий хлор та соляну кислоту для очищення питної води, можуть припинити своє виробництво.


Про це повідомляє Європейська Бізнес Асоціація, до якої ці компанії звернулись, пише Економічна правда.

Як зазначається, компанії занепокоєні тим, що припинилось виробництво рідкого хлору та соляної кислоти АТ «Дніпроазот» (див. також – Если хлора в кране нет – это Беня шлет привет: Коломойский может оставить страну без питьевой воды - «Обком»).

За їх інформацією, це є критичною ситуацією як для їх бізнесу, так і для населення та бюджету країни, тому що «Дніпроазот» є унікальним виробником даної продукції.

В ЄБА зазначають: «По-перше, через кілька днів виробництво напоїв на декількох крупних заводах буде призупинено, адже відповідно до правил безпеки кислоту зберігати не можна, а запасів цієї речовини на виробництвах немає.

По-друге, у населення можуть виникати труднощі з доступністю питної води, оскільки без хлорування воду в крани подавати не є можливо.

По-третє, компанії не виробляють продукцію, відповідно, один день простою несе величезні втрати для самої компанії, бюджету країни та є негативним сигналом для міжнародних інвесторів.

Асоціація сподівається, що сторони знайдуть вирішення ситуації, що склалась, у найближчій перспективі, щоб запобігти обмеженню водопостачання, а також відновити виробництво ряду компаній, що працюють в Україні в найближчі дні. Очікуємо, що органи влади також звернуть увагу на цю ситуацію та максимально сприятимуть вирішенню проблеми», - зазначили в ЄБА.


"ОБКОМ"

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13 Июля 2018 21:17

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 