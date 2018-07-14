Доба ООС: поранено двох українських військовослужбовців

 

19 июля

21:56

Священик УПЦ (МП) намагався вивезти до Москви понад 50 тисяч доларів - пожертви прихожан на відновлення Києво-Печерської лаври

21:26

ЕС ответил Штатам: ввел квоты на 11 видов металлопродукции из Украины

19:45

Питання кримськотатарських змін Конституції відкладається до осені

18:27

САП, НАБУ і ГПУ «забуцали» підозру Корчак

17:33

Хлорный шантаж Коломойского заинтересовал Антимонопольный комитет

17:11

Донос, не иначе: Симоненко возмущен, что киберполиция каким-то образом пронюхала о существовании в подполье Интернета сайта КПУ

15:35

Да хоть санкции вводите, лишь бы «ихтамнетов» вывели: Гройсман ответил на угрозы Рашистской Федерации

15:20

Суд постановив, що громада Києва не повинна відповідати за борги Ахметова

13:05

Аудиту не було, обліку нема, у мера день народження: Київрада не скасовувала подорожчання проїзду

12:45

І марку їм на лоба приклеїти… Міністр Омелян вважає, що «реформатори» державної «Укрпошти» заслуговують не ганьби, а шалених грошей

11:42

Депутати пропонують відірвати Ахметову «Роттердам+»: зареєстровано відповідний законопроект

11:19

ОБСЄ починає розшук російських шпигунів у своїй місії на Донбасі

18 июля

18:10

«Треба поважати народ»: уряд вирішив обмежити рівень жадібності менеджерів держкомпаній

17:50

Україні цікаво, що з приводу неї говорили Трамп і Путін

17:38

Відбір на керівні посади ДБР пройшли 27 службовців

17:28

З початку року 411 підозрюваних чекають своїх законних браслетів

16:57

Кличко не очікує подарунків і заховається у лісі на американо-канадському кордону

12:33

Бандиты «ДНР» подделывают дневник журналиста Стаса Асеева и угрожают арестовать его маму (фото)

10:10

У Києві знайшли понад 600 потенційно вибухонебезпечних авто

09:46

НАБУ не виключає, що на офіс бюро напали тітушки Авакова за сприяння поліції Авакова

08:41

Доба ООС: один загиблий, двоє поранених

17 июля

22:39

Кличко відкрив новий шляхопровід. Пішохідний. Частково. Сходи

21:59

«Titushki»: разгул «борцов» с антикоррупционерами и бессилие полиции нарушили покой посольства США

21:20

«Укроборонпром» пояснив, чому танковий склад у Харкові не охороняється

13:55

Украина проиграла апелляцию в деле о захвате «Укртатнафты» Коломойским

13:37

До НАБУ увірвався Ваня Грабар з протестувальниками

12:07

Мы – не мы: в Кремле переврали фразу Путина о Крыме

11:09

Віце-президент Федерації футболу України Назар Холодницький не встиг подати клопотання – суддя-хабарник повернувся у крісло правосуддя

08:25

Доба ООС: поранено ще одного українського військовослужбовця

16 июля

22:30

Запропонована Путіним оборудка «транзит на Стокгольм» отримала реакцію «Нафтогазу України»

Доба ООС: поранено двох українських військовослужбовців

«13 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська по всій лінії зіткнення порушували режим припинення вогню, застосовувавши гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках – заборонене Мінськими домовленостями озброєння», - повідомляє прес-центр ООС.


У ранковому зведенні 14 липня говориться:

«За минулу добу противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази з важкого озброєння.

На Луганському, Попаснянському, Світлодарському та Горлівському напрямках відмічалися поодинокі обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Кряківка, Троїцьке, Новолуганське та Південне. При цьому, противник застосував по захисниках Новолуганського 82-мм міномет і випустив у наш бік 8 мін.

На Донецькому напрямку окупанти продовжили вживати активні провокативні заходи, щоб викликати вогонь у відповідь. Застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог обстріляв позиції українських захисників у районах населених пунктів Мар’їнка, Опитне, Кам’янка та Піски.

На Маріупольському напрямку минулої доби знову обліковано найбільшу кількість обстрілів. 12 разів російські найманці порушили всеохоплююче «хлібне перемир’я». Прицільний, провокативний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відкривали по позиціях біля населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутове, Широкине та Пищевик. Поряд із цим, ворог збільшив калібр забороненого Мінськими домовленостями озброєння, з якого обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі Водяного. Цього разу у бік наших захисників прилетіло 5 мін калібром 120 мм.

На жаль, внаслідок ворожого вогню на цьому напрямку було поранено двох наших захисників.

За уточненими даними розвідки 4 окупантів поранено.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази порушили режим припинення вогню на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських захисників біля Кримського, Мар’їнки, Талаківки та Гнутового».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

14 Июля 2018 09:29

 

 

Порошенко каже, що незабаром внесе до ВР зміни до Конституції: курс - на НАТО і ЄС. Як Вам ідея?

Та хай вже несе, скільки можна чекати?! (74)

Боже, що він несе… (6)

Краще зміни до Статуту НАТО внести (0)

От того, что Украина вступит в НАТО и ЕС, простым людям лучше не станет – а братский народ обидится! (0)

Чудово, але Рада до НАТО не піде (0)

Треба перш за все вирішувати нагальні питання: зарплатня, жнива, зима (4)

Не переймайтесь, то лише передвиборча РR-маячня (36)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 