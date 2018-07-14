Доба ООС: поранено двох українських військовослужбовців «13 липня, обстановка в районі операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Російські окупаційні війська по всій лінії зіткнення порушували режим припинення вогню, застосовувавши гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а на окремих ділянках – заборонене Мінськими домовленостями озброєння», - повідомляє прес-центр ООС.

У ранковому зведенні 14 липня говориться: «За минулу добу противник 24 рази відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази з важкого озброєння. На Луганському, Попаснянському, Світлодарському та Горлівському напрямках відмічалися поодинокі обстріли підрозділів Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Кряківка, Троїцьке, Новолуганське та Південне. При цьому, противник застосував по захисниках Новолуганського 82-мм міномет і випустив у наш бік 8 мін. На Донецькому напрямку окупанти продовжили вживати активні провокативні заходи, щоб викликати вогонь у відповідь. Застосовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю ворог обстріляв позиції українських захисників у районах населених пунктів Мар’їнка, Опитне, Кам’янка та Піски. На Маріупольському напрямку минулої доби знову обліковано найбільшу кількість обстрілів. 12 разів російські найманці порушили всеохоплююче «хлібне перемир’я». Прицільний, провокативний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відкривали по позиціях біля населених пунктів Талаківка, Водяне, Гнутове, Широкине та Пищевик. Поряд із цим, ворог збільшив калібр забороненого Мінськими домовленостями озброєння, з якого обстріляв позиції Об’єднаних сил у районі Водяного. Цього разу у бік наших захисників прилетіло 5 мін калібром 120 мм. На жаль, внаслідок ворожого вогню на цьому напрямку було поранено двох наших захисників. За уточненими даними розвідки 4 окупантів поранено. Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 4 рази порушили режим припинення вогню на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції українських захисників біля Кримського, Мар’їнки, Талаківки та Гнутового».

"ОБКОМ" Версия для печати 14 Июля 2018 09:29 Опубликовать Tweet





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