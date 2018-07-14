«Ливерпуль», «давай-давай!»: английский клуб предложил за хорватского экс-«динамовца» Виду 20 млн евро

«You'll never walk alone», Домагой, как поется в главной песне великого клуба.

«Ливерпуль» предложил 20 миллионов евро за центрального защитника «Бешикташа» (Стамбул) Домагоя Виду, сообщает football.ua.

Тем не менее, по имеющимся сведениям, турецкий клуб не продаст 29-летнего хорвата дешевле, чем за 35 миллионов евро. Ранее они уже отклонили предложение в размере 13,5 миллионов евро.

Вида перешел в «Бешикташ» в январе этого года из киевского «Динамо» в качестве свободного агента.

В «Динамо» Вида отыграл 5 сезонов.

На данный момент Домагой находится в расположении сборной Хорватии и готовится к финалу ЧМ-2018 против Франции.

Напомним, что Вида стал известен далеко за пределами футбольной аудитории, когда записал видеообращение к своим киевским друзьям после победы хорватов над сборной РФ со словами «Слава Украине! Давай-давай!». Чем поднял уровень традиционного российского бешенства на еще более недосягаемую высоту.